Σε συζήτηση μέσω τηλεδιάσκεψης με τον πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου και Διευθύνοντα Σύμβουλο της JPMorgan Chase, Jamie Dimon, στο πλαίσιο επενδυτικού roadshow για την Ελλάδα στη Νέα Υόρκη, είχε σήμερα ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης.

Αναφερόμενος στην πορεία της ελληνικής οικονομίας και στις προτεραιότητες της κυβέρνησης ο Πρωθυπουργός σημείωσε:

«Αναφερθήκατε στο εξώφυλλο του περιοδικού «Economist». Θυμάμαι ένα ακόμα εξώφυλλο του «Economist» που έδειχνε ένα ελικόπτερο να πετάει πάνω από την Ακρόπολη και ο τίτλος ήταν «Acropolis Now», μια σαφής αναφορά στο «Apocalypse Now», μια ταινία της δεκαετίας του '70. Δεν μπορούσα παρά να αναλογιστώ την πρόοδο που έχουμε σημειώσει από τότε. Ειδικά από το 2019 και μετά, πιστεύω ότι αυτό που έχουμε πετύχει για λογαριασμό του ελληνικού λαού είναι σημαντικό. Και βέβαια, οι επενδυτές που πίστεψαν στην ιστορία μας από την αρχή επωφελήθηκαν επίσης πάρα πολύ από την ιστορία επιτυχίας της Ελλάδας. Ήρθαμε στην εξουσία το 2019 έχοντας κληρονομήσει πάρα πολλά προβλήματα, αλλά ήμασταν πολύ σαφείς από την αρχή ότι έπρεπε να θέσουμε την οικονομία σε τροχιά βιώσιμης ανάπτυξης χωρίς να θέσουμε σε κίνδυνο τη δημοσιονομική μας θέση.

Το πετύχαμε αλλάζοντας και τον αναπτυξιακό ιστό της οικονομίας. Δεν πρόκειται πλέον για μια οικονομία που εξακολουθεί να βασίζεται κυρίως στην κατανάλωση, αλλά πολύ περισσότερο στην ανάπτυξη που βασίζεται στις επενδύσεις. Αν δείτε την αλματώδη αύξηση στις ξένες άμεσες επενδύσεις τα τελευταία χρόνια, ήταν εντυπωσιακή.

Θυμάμαι όταν πήγα για πρώτη φορά ως Πρωθυπουργός στο Παγκόσμιο Οικονομικό Φόρουμ στο Νταβός, το 2020, υπήρχε δυσπιστία για τα επιχειρήματά μας σχετικά με την προοπτική ανάπτυξης της χώρας. Τώρα είναι προφανώς πολύ πιο εύκολο και υπάρχει πολύ μεγαλύτερο ενδιαφέρον από ξένους επενδυτές, σε όλους τους τομείς, για να επενδύσουν στην Ελλάδα.

Θέλω εδώ να επικεντρωθώ στη διάκριση μεταξύ πολιτικών (policies) και πολιτικής (politics), διότι στην περίπτωσή μας η πολιτική δεν κυριάρχησε ποτέ στη δημόσια συζήτηση, με την έννοια ότι δεν προσκολληθήκαμε σε ιδεολογικές προσεγγίσεις. Επικεντρωθήκαμε σε πρακτικές λύσεις που πράγματι λειτουργούσαν. Αναγνωρίσαμε λάθη, όποτε έγιναν λάθη. Και θεωρώ ότι αυτός είναι, επίσης, ο τρόπος για να οικοδομήσουμε και πάλι την εμπιστοσύνη, η οποία αποτελεί θεμελιώδες συστατικό για την πρόοδο κάθε χώρας.

Πιστεύω ότι οι πολίτες επιβράβευσαν αυτή την εμπιστοσύνη στις πρόσφατες εκλογές. Τηρήσαμε τις υποσχέσεις μας, με το να εστιάζουμε πάντα στα προβλήματα των πολιτών.

Και αυτός είναι ο λόγος για τον οποίο όλες οι κοινωνικές μας πολιτικές και κάθε πλεόνασμα που καταφέρνουμε να παράγουμε διοχετεύεται στοχευμένα σε εκείνους που έχουν τη μεγαλύτερη ανάγκη.

Τέλος, ως εισαγωγική παρατήρηση, σε αντίθεση με πολλές άλλες ευρωπαϊκές χώρες έχουμε μια σταθερή κυβέρνηση με απόλυτη πλειοψηφία, η οποία εξακολουθεί να χαίρει μεγάλης υποστήριξης από τους πολίτες.

Και έχουμε μπροστά μας ένα καθαρό πεδίο, με την έννοια ότι δεν έχουμε εκλογές -έχουμε τις ευρωεκλογές, αλλά δεν πρόκειται να αλλάξουν τη θεμελιώδη δυναμική. Ταυτόχρονα, παραμένω το ίδιο προσηλωμένος στις μεταρρυθμίσεις όπως ήμουν και το 2019. Άρα, η δέσμευσή μου είναι: «γκάζι» για τις μεταρρυθμίσεις, πάντα με έμφαση στη δημοσιονομική πειθαρχία».

Σχετικά με το μεταρρυθμιστικό έργο της κυβέρνησης και τους στόχους που έχει θέσει για τη δεύτερη τετραετία ο Κυριάκος Μητσοτάκης ανέφερε:

«Ο καθένας που ηγείται ενός μεγάλου οργανισμού ή, στη δική μου περίπτωση, που έχει ηγετικό ρόλο σε μία χώρα γνωρίζει ότι ο εφησυχασμός μπορεί να αποβεί καταστροφικός. Τίποτα δεν θα μπορούσε να είναι πιο επικίνδυνο για εμάς από το να πούμε: 'εντάξει, εξασφαλίσαμε μια δεύτερη θητεία, εξακολουθούμε να έχουμε ένα μεγάλο προβάδισμα στις δημοσκοπήσεις, ανακτήσαμε την επενδυτική βαθμίδα, άρα μπορούμε να κατεβάσουμε ρυθμούς'. Κάνω ακριβώς το αντίθετο: προχωρώ όλες τις δύσκολες μεταρρυθμίσεις τώρα.

Έχουμε πλήρη επίγνωση ότι χρειάζεται ακόμη πολλή δουλειά να κάνουμε στον τομέα της ανταγωνιστικότητας, βελτιώνοντας το επιχειρηματικό περιβάλλον. Δίνουμε ιδιαίτερη έμφαση στη μεταρρύθμιση της Δικαιοσύνης. Ο χρόνος που χρειάζεται μια υπόθεση για να εκδικαστεί στην Ελλάδα δεν είναι κάτι αποδεκτό.

Μόλις εγκρίναμε στο Υπουργικό Συμβούλιο μια σημαντική νομοθετική πρωτοβουλία για τον εξορθολογισμό του τρόπου λειτουργίας των δικαστηρίων μας και την κατανομή του προσωπικού σε αυτά. Και, φυσικά, επιδιώκουμε να κάνει η χώρα μας άλματα όποτε είναι δυνατό. Στον ψηφιακό τομέα, για παράδειγμα, εισαγάγαμε το gov.gr ως το κεντρικό σημείο επαφής με το κράτος και τώρα είναι το δεύτερο δημοφιλέστερο ελληνικό εμπορικό σήμα (brand).

Έχω θέσει πολύ σαφείς στόχους. Ο πρωταρχικός στόχος μου είναι η αύξηση των πραγματικών μισθών, διότι γνωρίζουμε πως το κόστος ζωής εξακολουθεί να είναι αυξημένο.

Καθώς η ανεργία μειώνεται, οι μισθοί αυξάνονται, αυτό είναι καλό, είναι καλό και για τις επιχειρήσεις. Θα πρέπει να πληρώνουν περισσότερα για να προσελκύουν εργαζόμενους υψηλών προσόντων και μπορούν να το κάνουν επειδή μειώσαμε τους φορολογικούς συντελεστές. Η στάση μας όσον αφορά τις επιχειρήσεις ήταν από την αρχή πολύ ξεκάθαρη: μειώνουμε τη φορολογία στα νομικά πρόσωπα και στα μερίσματα, απλοποιούμε το ρυθμιστικό πλαίσιο. Οι επιχειρήσεις επωφελούνται από την γενικότερη καλή πορεία της χώρας. Είμαι βέβαιος ότι το ακροατήριό σας το αναγνωρίζει. Ως επιχειρήσεις, όμως, έχετε και ευθύνες, πρωτίστως απέναντι στους εργαζομένους σας. Πρέπει να τους πληρώνετε καλύτερα απ' ό,τι στο παρελθόν και, άλλωστε, είστε αναγκασμένοι να το κάνετε για να προσελκύσετε προσωπικό υψηλών προσόντων».

Αναφορικά με την αντιμετώπιση του λαϊκισμού ο πρωθυπουργός είπε:

«Δύο διδάγματα από την εμπειρία μας με λαϊκιστές, διότι κατά κάποιο τρόπο έχουμε παρόμοιες εμπειρίες τις οποίες, εκτιμώ, πρέπει να ακούσει κάθε πολιτικός: πρώτον, ποτέ μην συγχέεις τους αντιπάλους σου με τους ψηφοφόρους τους. Τα προβλήματα των πολιτών από τα οποία «τρέφονται» οι λαϊκιστές είναι πραγματικά και πρέπει να αναγνωρίζονται. Δεύτερον, μην προβάλλεις υπέρμετρα τις επιτυχίες σου, ειδικά σε ό,τι αφορά την οικονομία».

Από την πλευρά του, ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου και Διευθύνων Σύμβουλος της JPMorgan Chase, Jamie Dimon, δήλωσε:

«Η Ελλάδα έχει αγκαλιάσει έναν υγιή δρόμο προς την οικονομική ανάπτυξη, ο οποίος υποστηρίζεται από λελογισμένες πολιτικές και μεταρρυθμίσεις που έχουν αποτύπωμα, και έχει πετύχει εντυπωσιακή μείωση της αναλογίας χρέους και ΑΕΠ. Το έντονο ενδιαφέρον της διεθνούς επενδυτικής κοινότητας για ελληνικές επιχειρήσεις, που βλέπουμε πλέον, αποτελεί απόδειξη της δυναμικής του ιδιωτικού τομέα στη χώρα και ένα σημαντικό βήμα για τη διατήρηση της ανάπτυξης στο μέλλον».

Πηγή: skai.gr

