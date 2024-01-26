Βρούτσης στον ΣΚΑΪ 100,3 για ποδόσφαιρο: Από τις 13 Φεβρουαρίου μια νέα πραγματικότητα θα διέπει όλο το σύστημα του αθλητισμού

Τα μέτρα που πήραμε για την οπαδική βία σε επίπεδο δοικητικών παρεμβάσεων είναι πρωτόγνωρα και εύχομαι να μην χρειαστεί να εφαρμοστούν ποτέ, ανέφερε στον ΣΚΑΙ 100,3 και στον Παύλο Τσίμα ο αναπληρωτής υπουργός Αθλητισμού, Γιάννης Βρούτσης.

Ο ίδιος ανέφερε ότι τα γήπεδα έκλεισαν μέχρι τις 12 Φεβρουαρίου όσον αφορά τους φιλάθλους επισημαίνοντας ότι το πρωτάθλημα δεν διεκόπη ποτέ.

Πρόσθεσε ότι από τις 13 Φεβρουαρίου μία νέα πραγματικότητα θα διέπει όλο το σύστημα του αθλητισμού στο ποδόσφαιρο αλλά και στον αθλητισμό γενικότερα.

«Επιδιώκουμε όλα να λειτουργούν στο πλαίσιο που έχουμε πει» ανέφερε χαρακτηριστικά, επισημαίνοντας ότι ήδη τρία τεχνικά κλιμάκια έχουν επισκεφθεί και τα 14 γήπεδα και έχουν συνταχθεί οι σχετικές εκθέσεις, ενώ θα επαναληφθεί μέχρι τις 12 του μηνός ένας νέος γύρος συναντήσεων σε όλα τα γηπεδα.

Σχετικά με τη λειτουργία του ΟΑΚΑ, ανέφερε ότι ήδη γίνονται εργασίες και αναμένεται η τελική μελέτη του Τεχνικού Επιμελητηρίου για το άνοιγμα του σταδίου μέχρι τέλος Φεβρουαρίου.

