Κλιμάκωση των κινητοποιήσεων αναμένεται να αποφασίσουν σήμερα οι αγρότες σε νέα σύσκεψη που θα πραγματοποιηθεί για να καθορίσουν τις επόμενες κινήσεις τους.

Ειδικότερα, μετά τις χθεσινές κινητοποιήσεις οι αγρότες έχουν αποφασίσει να παραμείνουν στα μπλόκα στην Καρδίτσα, ενώ θα επιχειρήσουν και πάλι να κλείσουν την Εθνική. Ήδη, από χθές διαμήνυαν πως από σήμερα θα υπάρξουν πιο δυνατά και ενεργά μπλόκα.

Στη Λάρισα προστέθηκαν άλλα δύο μπλόκα, ένα στο Ζάρκο στον δρόμο Λάρισας -Τρικάλων και ένα στον δρόμο Λάρισας - Βόλου στην παλιά εθνική οδό στην περιοχή του Ριζόμυλου, σύμφωνα με τον ρεπόρτερ του ΣΚΑΪ, Πάνος Γαρουφαλλιάς. Και σήμερα αναμένεται να επιχειρήσουν να αποκλείσουν τον Ε65.

Και στην Επανομή στη Θεσσαλονίκη οι αγρότες πραγματοποιούν κινητοποιήσεις, οι οποίοι την Παρασκευή θα κινηθούν προς τον κόμβο του αεροδρομίου με σκοπό να τον αποκλείσουν, όπως αναφέρει η ρεπόρτερ του ΣΚΑΪ, Έλενα Χελβατζόγλου.

Χθες το απόγευμα άρχισαν να μαζεύονται εκ νέου στον κόμβο του Ε65 στην Καρδίτσα και μετά την απομάκρυνσή τους.

Στις εισόδους και εξόδους παρέμεναν παρατεταγμένα αγροτικά οχήματα από το μεσημέρι και στο σημείο η κυκλοφορία στο επαρχιακό δίκτυο γινόταν μέσω προσωρινών κυκλοφοριακών ρυθμίσεων. Στα σημεία που οδηγούν πάνω στον Ε65 υπήρχαν οχήματα της αστυνομίας καθώς και ισχυρές αστυνομικές δυνάμεις.

Οι χθεσινές κινητοποιήσεις των αγροτών, που ζητούν αποζημιώσεις για τις καταστροφές που υπέστησαν οι περιουσίες τους μετά την κακοκαιρία ήταν επεισοδιακές.

Ειδικότερα, ένταση, σπρωξίματα και αποδοκιμασίες σημειώθηκαν σε Λάρισα και Καρδίτσα με τους αγρότες να θέλουν να κλείσουν με τα τρακτέρ τον αυτοκινητόδρομο Ε65 και την Εθνική Οδό και να σταματήσουν την κυκλοφορία με τους αστυνομικούς να προσπαθούν να τους σταματήσουν. Οι αγρότες ωστόσο έσπασαν τον αστυνομικό κλοιό και ανέβηκαν με τα πόδια στον αυτοκινητόδρομο. Τα αίματα άναψαν όταν οι αστυνομικές δυνάμεις απώθησαν τους αγρότες με χρήση χημικών.

Λόγω των κινητοποιήσεων υπάρχουν τροποποιήσεις στην κυκλοφορία με άρση της εκτροπής στον κόμβο Ανάβρας και στον κόμβο προαστίου, ενώ θα συνεχίσει να ισχύει η απαγόρευση εισόδου και εξόδου στον κόμβο Καρδίτσας και από τις δύο πλευρές.



