Εορτολόγιο: Ποιοι γιορτάζουν σήμερα 1η Μαΐου

Σήμερα Μεγάλη Τετάρτη, 1 Μαΐου, σύμφωνα με το εορτολόγιο τιμάται η μνήμη των Προφήτου Ιερεμία, Αγίου Πανάρετου, Οσίας Ισιδώρας, Αγίας Ταμάρας, Αγίου Φιλοσόφου. Τα ονόματα που γιορτάζουν σήμερα είναι τα εξής: Ιερεμίας, Πανάρετος, Παναρέτη, Ισιδώρα, Δώρα, Τάμαρα, Ταμάρα, Φιλόσοφος, Σοφός, Φιλοσοφία, Φιλοσοφή.

Εργατική Πρωτομαγιά / Διεθνής Ημέρα Εργατών

Παγκόσμια Ημέρα για τη Νομιμοποίηση της Κάνναβης



Ανατολή ήλιου: 06:28 - Δύση ήλιου: 20:16

Σελήνη 22 ημερών

