Αυγενάκης για κινητοποιήσεις αγροτών: Είμαστε έτοιμοι να συζητήσουμε  

Tην ανάγκη βελτιώσεων στο Στρατηγικό Σχέδιο της νέας ΚΑΠ με στόχο να απλοποιηθεί ο μηχανισμός προς όφελος των αγροτών, τόνισε ο Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων Λευτέρης Αυγενάκης, στο Συμβούλιο των υπουργών Γεωργίας και Αλιείας που πραγματοποιείται στις Βρυξέλλες. Παράλληλα, αναφερόμενος στις αγροτικές κινητοποιήσεις, δήλωσε ότι μόνο μέσα από τον διάλογο προκύπτουν λύσεις.

Όπως σημείωσε ο κ. Αυγενάκης, έχοντας ως στόχο να εξαλειφθεί η ταλαιπωρία των αγροτών, πρέπει να απλοποιηθεί το σύστημα απορρόφησης ενισχύσεων, να γίνει πιο απλό και λειτουργικό, ώστε να εισπράττουν τα χρήματα που η κοινότητα διασφαλίζει για αυτούς σε χρόνο συγκεκριμένο.

Ειδικότερα, όσον αφορά στις κινητοποιήσεις των αγροτών, ο Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων επισήμανε σε δηλώσεις του στην ΕΡΤ ότι παρακολουθεί «με ενδιαφέρον τις κινήσεις των αγροτών στη χώρα μας. Έχω πλήρη εικόνα για τα διαφορετικά αιτήματα που καταφτάνουν. Είμαστε έτοιμοι να συζητήσουμε με τον οποιοδήποτε, κάτι που ούτως η άλλως δεν αρνηθήκαμε ποτέ. Ο διάλογος και η πραγματική και ειλικρινής συζήτηση και ενώνει, αλλά κυρίως δίνει λύσεις. Και είμαστε ανοιχτοί σε αυτό».

Σε σχέση με την αυριανή συνεδρίαση EUMED 9, (Γαλλία, Ιταλία, Ισπανία, Πορτογαλία, Μάλτα, Σλοβενία, Κροατία, Ελλάδα, Κύπρος), που πραγματοποιείται για πρώτη φορά, με πρωτοβουλία της Ελλάδας, ότι «μετά από πολύ μεγάλη προσπάθεια της χώρας μας καταφέρνουμε αύριο να διοργανώσουμε, την πρώτη συνάντηση των,των συμμάχων της νότιας Ευρώπης».

Όπως τόνισε, «βάζουμε στην ατζέντα τρία βασικά ζητήματα: πρώτον, την κλιματική κρίση και τις ανάγκες βελτίωσης των μηχανισμών που διαθέτει η Κοινότητα. Δεύτερον, την ακαρπία και τον περονόσπορο και τέλος, τα ψάρια εισβολείς, ένα ζήτημα που απασχολεί τους αλιείς. Ευελπιστούμε ότι μέσα από αυτές τις συμμαχίες, θα βρούμε σε πρώτη φάση κοινό βηματισμό και σημεία διεκδίκησης προς την ΕΕ. Στόχος είναι να συνεχιστούν αυτές οι τακτικές συναντήσεις των εννέα χωρών του Νότου, αναδεικνύοντας τα διαφορετικά ζητήματα που απασχολούν τη Νότια Ευρώπη εν συγκρίσει με την Κεντρική και Βόρεια Ευρώπη».

Παράλληλα, αναφορικά με τις βελτιώσεις στην ΚΑΠ επισήμανε ότι «η κλιματική κρίση έχει επιβάλλει πλέον το άνοιγμα μιας συζήτησης, για την γεωργική πολιτική, σε επίπεδο Ευρωπαϊκής ένωσης, που πρέπει να ακολουθήσουμε το επόμενο διάστημα. Η Ελλάδα πρωτοστατεί σε αυτή την πρωτοβουλία σε συνδυασμό με τις αναγκαίες βελτιώσεις που πρέπει να γίνουν στη νέα ΚΑΠ, στον μηχανισμό, στη διαδικασία».

«Πρέπει εκ των πραγμάτων να απλοποιηθεί, έτσι ώστε να μετριαστεί ή να πάψει η ταλαιπωρία για χιλιάδες αγρότες αφενός και αφετέρου να αυξήσουμε την ταχύτητα των μηχανισμών. Είναι επιβεβλημένη ανάγκη να συμβούν και τα δύο με τρόπο αρμονικό, με τρόπο που θα βοηθήσει τους ανθρώπους του πρωτογενή τομέα να ζουν με μεγαλύτερη άνεση, να λειτουργούν με μεγαλύτερη ευκολία και κυρίως να εισπράττουν τα χρήματα που η κοινότητα διασφαλίζει για αυτούς σε χρόνο συγκεκριμένο» κατέληξε ο Λευτέρης Αυγενάκης.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

