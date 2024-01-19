Κόντρα ξέσπασε στα social media μεταξύ του Νίκου Καρανίκα και της Έλενας Ακρίτα ενόψει της τριήμερης συνάντησης εργασίας της ΚΟ του ΣΥΡΙΖΑ στις Σπέτσες, κατόπιν πρόσκλησης του Στέφανου Κασσελάκη, κίνηση που έχει προκαλέσει πολλά σχόλια.

Σε ανάρτησή του στο Facebook ο Νίκος Καρανίκας έγραψε ότι «δεν είναι βιώσιμη η πρόταση εντυπωσιασμού των συντρόφων για ανάλογες συσκέψεις εργασιών σε χωριά κατεστραμμένα από τις θεομηνίες που είναι αδύνατον να προσφέρουν το περιβάλλον εργασίας που απαιτείται».

Και συνεχίζει: «Καλοί μου άνθρωποι, ο πρόεδρος καλεί για να γίνει αυτό που κάνει κάθε μεγάλος σοβαρός ζωντανός οργανισμός όταν θέλει να υπάρχει σύσφιξη και όσμωση σχέσεων και ιδεών και γι αυτό δεν σας καλεί για να περάσετε τούφα όπως έχετε συνηθίσει προφανώς για να αντιδράτε έτσι».

Όλη η ανάρτηση Καρανίκα:

«Στις Σπέτσες με τον καλύτερο τρόπο. Οι συναντήσεις εργασίας στις Σπέτσες που πρότεινε ο σύντροφος πρόεδρος Κασσελακης γίνονται για την ουσία της πολιτικής κομματικής σχέσης της Κ.Ο και οχι για τα μάτια του κόσμου και τα ΜΜΕ.

Αυτό σημαίνει ότι δεν είναι βιώσιμη η πρόταση εντυπωσιασμού των συντρόφων για ανάλογες συσκέψεις εργασιών σε χωριά κατεστραμμένα από τις θεομηνίες που είναι αδύνατον να προσφέρουν το περιβάλλον εργασίας που απαιτείται.

Κακώς ξεστομίστηκαν τέτοιοι τυχοδιωκτισμοί από στελέχη μας που προτρέπουν σε δημοσιότητες και φανφάρες με πρόσχημα την καταστροφή των χωριών και οχι την ανάγκη για συλλογική εργασία.

Πολύ κακώς που δόθηκε πολιτική διάσταση ενώ πρόκειται απλά για αντιδραστικότητα που χρίζει ψυχολογικής υποστήριξης και οχι πολιτικής. Καλοί μου άνθρωποι, ο πρόεδρος καλεί για να γίνει αυτό που κάνει κάθε μεγάλος σοβαρός ζωντανός οργανισμός όταν θέλει να υπάρχει σύσφιξη και όσμωση σχέσεων και ιδεών και γι αυτό δεν σας καλεί για να περάσετε τούφα όπως έχετε συνηθίσει προφανώς για να αντιδράτε έτσι, αλλά για εργασία με ευθύνες και χρεώσεις σε ωραίο περιβάλλον.

Γι αυτό και θέλει να είστε προετοιμασμένοι με κείμενα και Power point…όσο άγνωστο και αν είναι . Είμαστε στο 2024 και καλό είναι να μαθαίνουμε από την εποχή μας και οχι από το ξεπερασμένο παρελθόν με τα άχρηστα τοτέμ και τα ανούσια ιερά. Είμαστε κόμμα σύγχρονο της αριστεράς και οχι το ντουλάπι του αναχρονισμού λόγω ιδεολογικής οικειότητας και συνήθειας. Οι τομές του συντρόφου Κασσελακη προφανώς δεν ενοχλούν μόνο την αντιδραστική Δεξιά και ας είναι για το κοινό καλό.

Ο συντροφος πρόεδρος αρχικά ανακάτεψε φέρνοντας σε δύσκολη θέση από την αρχή την Βαλτωμένη αναχρονιστική αριστερά των δογμάτων￼ και στην πορεία όλη την κοινωνία των ξεπερασμένων απόψεων. Ο ΣΥΡΙΖΑ ΠΣ αποτελει την λύση για τα ζητήματα που προκύπτουν￼ και έχουν στον πυρήνα τους τον άνθρωπο και την κοινωνία όλη».

Η απάντηση της Έλενας Ακρίτα

Η βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ Έλενα Ακρίτα απάντησε στον Νίκο Καρανίκα: «Δε μάς παρατάς ρε Καρανίκα. Ασχολήσου με τα πόδια της Μενεγάκη κι άσε μας ήσυχους. Που τόσους μήνες με τη διάσπαση, έχουμε ξεσκιστεί στη δουλειά και θα μας την πεις κι από πάνω. Ασαπέρα αγόρι μου».

