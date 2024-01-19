To KKE «ανεβάζει στροφές» ενόψει ευρωεκλογών - Στόχος το διψήφιο ποσοστό

Του Αντώνη Αντζολέτου

Στο Περισσό περνούν ημέρες ευφορίας. Και δεν πτοούνται από το νέω μέτωπο που άνοιξε με τη Νέα Αριστερά εξαιτίας της δήλωσης του Δημήτρη Κουτσούμπα χθες στη Βουλή πως ο γάμος των ομόφυλων ζευγαριών σημαίνει την κατάργηση της πατρότητας - μητρότητας. Αναμένεται ωστόσο να είναι ένα «σήριαλ» που θα έχει συνέχειες μεταξύ των δυνάμεων της Αριστεράς μέχρι το νομοσχέδιο να ψηφιστεί στη Βουλή.

Το 7,63% του περασμένου Ιουνίου δεν είναι το μεγαλύτερο ποσοστό που έχει πετύχει το ΚΚΕ. Ωστόσο η συγκυρία με την καθίζηση του ΣΥΡΙΖΑ και τον κατακερματισμό των αριστερών δυνάμεων έχει δώσει στον Δημήτρη Κουτσούμπα το δικαίωμα να σχεδιάζει την επιστροφή στα διψήφια ποσοστά. Αυτές οι εποχές βέβαια είναι αρκετά μακρινές. Τη μεγαλύτερη εκλογική του επιτυχία το Κομμουνιστικό κόμμα – χωρίς να υπολογίζεται η ενιαία εποχή του Συνασπισμού – την πέτυχε το 1981. Πριν από σχεδόν 43 χρόνια, την μεγάλη ημέρα του ΠΑΣΟΚ, είχε «σκαρφαλώσει» στο 10,93% δείχνοντας την μεταστροφή της ελληνικής κοινωνίας. Το δεύτερο μεγαλύτερο ποσοστό το πέτυχε τέσσερα χρόνια μετά (9,89%).

Με κάποιες εξαιρέσεις ο Περισσός αποτυπωνόταν στις εθνικές κάλπες πολύ συχνά στη ζώνη του 5%: 1993 (4,54%), 1996 (5,61%), 2000 (5,52%), 2004 (5,9%), Ιούνιος 2012(4,5%), Ιανουάριος 2015 (5,47%), Σεπτέμβριος 2015 (5,55%), 2019 (5,3%). Τα πράγματα άλλαξαν φέτος το καλοκαίρι και πλέον ο Δημήτρης Κουτσούμπας και το στενό του επιτελείο έχουν βάλει «πλώρη» για την τρίτη θέση ή αλλιώς να ξεπεράσουν ακόμα και τον ΣΥΡΙΖΑ. Πιστεύουν πως έχουν δημιουργήσει ένα ρεύμα στην κοινωνία με τον λαϊκό κόσμο και τις εργατικές περιοχές να βρίσκουν καταφύγιο στον Περισσό. Πλέον στις δημοσκοπήσεις παρουσιάζεται να παγιώνεται άνω του 8% και ανεβάζουν ρυθμούς ενόψει της μάχης των ευρωεκλογών σύμφωνα με απόφαση της Κεντρικής Επιτροπής. Ζητούμενο είναι να συσπειρωθούν, όπως αναφέρεται, οι εργατικές – λαϊκές δυνάμεις. Πολιτικές ομιλίες, κομματικές ανακοινώσεις, παρεμβάσεις, θεματικές εκδηλώσεις (και στις Βρυξέλλες), αλλά και περιοδείες θα πυκνώσουν το επόμενο διάστημα. Θα πραγματοποιηθεί ειδική συνεδρίαση της Κ.Ε. για να συγκεντρωθούν προτάσεις συγκρότησης του ευρωψηφοδελτίου, εκλογικά συνθήματα, αλλά και ενημερωτικά φυλλάδια.

Το ΚΚΕ δεν άλλαξε τη στρατηγική του, που είναι ο σοσιαλισμός, άλλαξε σε κάποιο βαθμό την τακτική του στις τελευταίες εθνικές εκλογές και εμφανίστηκε πιο προσιτό. Σε αυτό βοήθησε και το προφίλ του γραμματέα της Κ.Ε., καθώς είναι αρεστός στη νεολαία. Παραμένει σταθερό στο να αποκλείει χωρίς δεύτερη κουβέντα της συνεργασίες με άλλα κόμματα της Αριστεράς. «Στόχος είναι να βγει ακόμα πιο δυνατό το ΚΚΕ και να πάει εκλογικά όσο γίνεται υψηλότερα, να απευθυνθεί σε όσους βιώνουν τις οδυνηρές συνέπειες της αντιλαϊκής στρατηγικής της Ε.Ε. ως διακρατικής ιμπεριαλιστικής ένωσης, της κυβέρνησης της ΝΔ, του ΣΥΡΙΖΑ, του ΠΑΣΟΚ και των άλλων κομμάτων ή αναχωμάτων που θα δημιουργηθούν, που συνολικά εκπροσωπούν και διαχειρίζονται τα συμφέροντα του μεγάλου κεφαλαίου, τις ανάγκες του καπιταλιστικού συστήματος», αναφέρεται χαρακτηριστικά στη τελευταία απόφαση της Κ.Ε.

Ως «προίκα» για μια καλή πορεία στις ευρωεκλογές τον Ιούνιο κρατούν στον Περισσό και τις πρόσφατες αυτοδιοικητικές εκλογές. Στην περιφέρεια Αττικής ο Γιάννης Πρωτούλης έλαβε την τρίτη θέση (14%) και η αύξηση του εκλογικού ποσοστού σε σχέση με τις περιφερειακές εκλογές του Μαΐου του 2019 (8,28%) ήταν 60%. Στην Αθήνα ο Νίκος Σοφιανός έλαβε 12,86%, όταν το 2019 είχε λάβει 7,47%. Πέντε δήμοι «βάφτηκαν κόκκινοι» (Πάτρα, Καισαριανή, Πετρούπολη, Χαϊδάρι, Τύρναβος).

