Νέα στοιχεία για το κύκλωμα των εφοριακών στη Χαλκίδα βλέπουν το φως της δημοσιότητας. Ένα από τα πιο σημαντικά στοιχεία που έχουν στα χέρια τους οι αρχές για την υπόθεση της εφορίας Χαλκίδας, είναι το σημειωματάριο που διατηρούσε η διευθύντρια, στο οποίο αναγράφονται ονόματα επιχειρηματιών που εκβιάζονταν από το κύκλωμα, ημερομηνίες και χρηματικά ποσά.

Στο περιβόητο ημερολόγιο, που σύμφωνα με την ΕΛ.ΑΣ. φέρεται να ανήκει στη διευθύντρια της ΔΟΥ, αναγράφονται, σύμφωνα με την ΕΡΤ, με λεπτομέρειες τα ποσά από τους επιχειρηματίες που η σπείρα φέρεται να εκβίαζε.



Στο σημειωματάριο υπάρχουν πολλά ονόματα επιχειρηματιών της περιοχής, ενώ τα ποσά που αναγράφονται κυμαίνονται από 250 ευρώ έως και 10.000 ευρώ.



Έπειτα από μια γρήγορη ανάγνωση, η βασική κατηγορούμενη φέρεται να σημείωνε αναλυτικά τι θα χρειαστεί για τον οικογενειακό προϋπολογισμό, τις διακοπές της, το σουπερ μάρκετ, υπολογίζοντας κάποια έξοδα με χρήματα που θα εισέπραττε από επιχειρηματίες.



Για όσα αναγράφονται στο σημειωματάριο, ο συνήγορος υπεράσπισης της διευθύντριας ανέφερε ότι πρόκειται για ποσά που έχουν να κάνουν με έσοδα της ΔΟΥ και τίποτα άλλο.



Η διευθύντρια και ακόμη μία υπάλληλος της Εφορίας Χαλκίδας, κρίθηκαν προφυλακιστέες μετά την ολοκλήρωση της απολογίας τους, ενώ άλλα πέντε μέλη αφέθηκαν ελεύθερα με περιοριστικούς όρους.

Εσωτερικό έλεγχο στις ΔΟΥ διέταξε η ΑΑΔΕ μετά την υπόθεση διαφθοράς στη Χαλκίδα

Εντολή για εσωτερικό έλεγχο επί της διαδικασίας επιστροφών φόρων, αλλά και χορήγησης αποδεικτικού φορολογικής ενημερότητας, έδωσε ο Διοικητής της ΑΑΔΕ, Γιώργος Πιτσιλής, μετά την υπόθεση διαφθοράς στην ΔΟΥ Χαλκίδας.

Ο έλεγχος θα πραγματοποιηθεί τόσο στις ΔΟΥ, δειγματοληπτικά, από όλη την Ελλάδα, σε πρώτη φάση, όσο και στο κεντρικό σύστημα.

Ταυτόχρονα, συνεχίζεται ο έλεγχος από τη Διεύθυνση Εσωτερικών Υποθέσεων της ΑΑΔΕ στην ΔΟΥ Χαλκίδας, μέσω της εξέτασης και ανάλυσης όλων των αρχείων, δεδομένης και της εντολής του κ. Πιτσιλή για έλεγχο σε βάθος πενταετίας.

Υπενθυμίζεται ότι οι υποθέσεις ελέγχου μεταφέρονται από την ΔΟΥ Χαλκίδας, στα ελεγκτικά κέντρα της Αττικής, και οι ελεγκτές της συγκεκριμένης υπηρεσίας εντάσσονται στα ΕΛΚΕ Αττικής, χωρίς όμως να ελέγχουν υποθέσεις φορολογουμένων της Εύβοιας, όπως και το σύνολο των υπαλλήλων της συγκεκριμένης Εφορίας.

