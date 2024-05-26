Σκέρτσος: Αδίστακτος, θρασύς και επικίνδυνος, ο Στ. Κασσελάκης

Δριμεία επίθεση κατά του αρχηγού της αξιωματικής αντιπολίτευσης εξαπολύει, μέσω ανάρτησής του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, ο 'Ακης Σκέρτσος.

Με αφορμή την αντιπαράθεση για την τιμή στη φέτα και το ελαιόλαδο, ο υπουργός Επικρατείας κατηγορεί τον Στέφανο Κασσελάκη ότι, εκτός από άσχετος, είναι επιπλέον «αδίστακτος και θρασύς, και γι' αυτό επικίνδυνος». Και το κόμμα του οποίου ηγείται, ο ΣΥΡΙΖΑ, καθίσταται «ουρά της Ελληνικής Λύσης και του αρχηγού της στην κοροϊδία και τα fake news», υποστηρίζει ο υπουργός Επικρατείας.

Αναλυτικώς, η ανάρτησή του έχει ως εξής: «Όταν σε πιάνουν -κατά το κοινώς λεγόμενο- κυριολεκτικά "με τη γίδα στην πλάτη" να λες χοντροκομμένα ψέματα, όπως ο χειρότερος λαοπλάνος παλαιάς κοπής, έχεις δυο δρόμους: είτε το αναγνωρίζεις και ζητάς ευθέως συγνώμη είτε τουλάχιστον σιωπάς και σκύβεις το κεφάλι. Δεν απαντάς με περίσσιο θράσος και με νέα ψέματα.

Η επαναλαμβανόμενη λαθροχειρία Κασσελάκη για τις τιμές του λαδιού και της φέτας (όπου αρχικά συνέκρινε ανόμοια προϊόντα και στη συνέχεια ανόμοιες τιμές και συσκευασίες) δείχνει κάτι χειρότερο από ασχετοσύνη. Δείχνει ότι είναι αδίστακτος και θρασύς. Και γι' αυτό επικίνδυνος.

Και είναι πράγματι κρίμα ο ΣΥΡΙΖΑ να γίνεται ουρά της Ελληνικής Λύσης και του αρχηγού της στην κοροϊδία και τα fake news.

Γνωρίζουμε το ιδεολογικά αδιέξοδα της αξιωματικής αντιπολίτευσης. Αλλά τόση έλλειψη ιδεών, επιχειρημάτων και προτάσεων ώστε να καταφεύγει στις πρακτικές και τις ιδέες του Βελόπουλου, προκαλεί απελπισία.

Εμείς, τουλάχιστον, ως κυβέρνηση είμαστε διατεθειμένοι να εφαρμόσουμε χωρίς παρωπίδες κάθε λογική και εφικτή λύση, που μπορεί να προταθεί και από την αντιπολίτευση, για να αντιμετωπίσουμε σύνθετα προβλήματα όπως αυτό της ακρίβειας. Και αυτό κάνουμε.

Όμως, το τελευταίο πράγμα από το οποίο έχουμε ανάγκη είναι από μια τέτοια ανερμάτιστη και επικίνδυνη αντιπολίτευση. Την πληρώσαμε πολύ ακριβά την προηγούμενη δεκαετία και επανέρχεται ακόμη πιο προκλητικά σαν να μην έχει πάρει κανένα από τα σκληρά μαθήματα της κρίσης.

Είναι ανθρώπινο να θέλουμε να ξεχάσουμε και να αφήσουμε πίσω μας τα επώδυνα χρόνια της κρίσης. Ωστόσο, επ' ουδενί δεν πρέπει να ξεχάσουμε τους λόγους που μας οδήγησαν σε αυτήν και συνέβαλαν στην παράτασή της. Κι αυτός είναι ένας πολύ σοβαρός λόγος για να θυμώσουμε και να σηκωθούμε από τον καναπέ μας σε δυο Κυριακές από σήμερα, ώστε να μην επιτρέψουμε σε αυτά τα "ζιζάνια" να ξαναφυτρώσουν στον κήπο μας», καταλήγει η ανάρτηση Σκέρτσου.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

