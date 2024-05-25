«Πάμε να βάλουμε το τρίποντο στις ευρωεκλογές μετά τις δύο νίκες του Μαΐου και του Ιουνίου», τόνισε μιλώντας σε πολίτες στο Αγρίνιο ο Κυριάκος Μητσοτάκης.

«Να στείλουμε και σε αυτές τις ευρωεκλογές ένα μήνυμα ότι η φωνή της Ελλάδος πρέπει να εξακολουθεί να ακούγεται δυνατή στις Βρυξέλλες και την επόμενη πενταετία», συνέχισε ο Πρωθυπουργός ο οποίος μίλησε για την εξαιρετική συνεργασία που έχει με τον περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδος και με τον δήμαρχο Αγρινίου.

«Απέναντι μας έχουμε να αντιμετωπίσουμε την αδιαφορία των πολιτών. Το τι θα γίνει στην Ευρώπη έχει πολλή μεγάλη σημασία για το τι θα γίνει στη χώρα μας. Εμείς αποδείξαμε ότι μπορούμε να πάρουμε μια Ελλάδα που ήταν «μαύρο πρόβατο» και να την κάνουμε πρωταγωνίστρια. Όταν η φωνή της Ελλάδος μετράει στην Ευρώπη μεταφράζεται προς όφελος όλων των Ελληνίδων και των Ελλήνων», τόνισε αναφέροντας ως παράδειγμα τα 36 δισ. ευρώ από το Ταμείο Ανάκαμψης με τα οποία χρηματοδοτούνται μεταξύ άλλων προληπτικές εξετάσεις και η τοποθέτηση διαδραστικών πινάκων στα σχολεία.

Ο κ. Μητσοτάκης μίλησε επίσης για τα έργα υποδομής στην περιοχή που είτε ολοκληρώθηκαν, είτε ολοκληρώνονται ενώ και το Αγρίνιο, είπε, είναι μια πόλη που αλλάζει και δρομολογούνται σημαντικές δράσεις.

«Να αναλογιστούμε τα επόμενα πέντε χρόνια ποιες είναι οι μεγάλες προκλήσεις. Πώς θα φέρουμε παραπάνω κεφάλαια για επενδύσεις, πώς θα συνεχίσουμε να έχουμε μεταναστευτική πολιτική που προστατεύει τα σύνορά μας. Θα έχουμε κοινή αμυντική πολιτική στην Ευρώπη; Πόρους για ευρωπαϊκές προκλήσεις για το δημογραφικό;», συμπλήρωσε.

Αναλυτικά η ομιλία του πρωθυπουργού:

«Κύριε Περιφερειάρχα, κύριοι Δήμαρχοι, κύριοι συνάδελφοι στο κοινοβούλιο, φίλες και φίλοι, Αγρινιώτισσες και Αγρινιώτες, Νεοδημοκράτισσες και Νεοδημοκράτες,



Πάμε να βάλουμε το “τρίποντο” στις ευρωεκλογές, μετά τις δύο νίκες του Μαΐου και του Ιουνίου να τριτώσουν οι εκλογικοί θρίαμβοι της Νέας Δημοκρατίας με μία ακόμα μεγάλη νίκη στις εκλογές της 9ης Ιουνίου, με το Αγρίνιο στην πρώτη γραμμή, με την Αιτωλοακαρνανία στην πρώτη γραμμή, με τη Δυτική Ελλάδα στην πρώτη γραμμή.



Έχω πολύ καλές αναμνήσεις από την τελευταία συγκέντρωση την οποία κάναμε, λίγο πιο δίπλα, στις εκλογές του περασμένου έτους. Περισσότερο κόσμο έχουμε σήμερα και αυτό κάτι λέει για τη συσπείρωση της Νέας Δημοκρατίας, καθώς μπαίνουμε στην τελική ευθεία να στείλουμε και σε αυτές τις ευρωεκλογές, που τόση σημασία έχουν, ένα μήνυμα: ότι η φωνή της Ελλάδος πρέπει να εξακολουθεί να ακούγεται δυνατή στις Βρυξέλλες και την επόμενη πενταετία.



Και θα τον πετύχουμε τον στόχο αυτόν. Γιατί ξέρουμε να κερδίζουμε τις εκλογικές μάχες στη Νέα Δημοκρατία. Όπως κερδίσαμε τις διπλές εκλογές του Μαΐου και του Ιουνίου, μιλώντας στους πολίτες τη γλώσσα της αλήθειας, τάζοντάς τους μόνο αυτά τα οποία ξέρουμε ότι μπορούμε να πραγματοποιήσουμε, και οι πολίτες μας εμπιστεύθηκαν.



Θέλω και σήμερα, εδώ από το Αγρίνιο, να σας πω ένα μεγάλο “ευχαριστώ” για τα εντυπωσιακά ποσοστά που μας δώσατε στις διπλές εκλογές του Μαΐου και του Ιουνίου και μου επιτρέπουν να συνεχίσω στο Μέγαρο Μαξίμου, ως Πρωθυπουργός της χώρας, να ανταποκρίνομαι στην εμπιστοσύνη σας με σκληρή δουλειά, να υλοποιούμε το κυβερνητικό μας έργο και να αλλάζουμε τον τόπο μέρα-μέρα, σε συνεργασία πάντα με την Τοπική Αυτοδιοίκηση.



Θέλω, εδώ, από το Αγρίνιο, να σας πω και δημόσια πόσο εξαιρετική συνεργασία έχουμε και με τον Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδος, τον Νεκτάριο Φαρμάκη, και με τον καλό μου φίλο, τον Δήμαρχο Αγρινίου, τρίτη φορά τον εμπιστευτήκατε. Ξέρετε, στην Τοπική Αυτοδιοίκηση όταν Δήμαρχοι και Περιφερειάρχες ξανακερδίζουν με μεγαλύτερα ποσοστά, σημαίνει ότι κάτι έχουν κάνει. Έχουν βελτιώσει την ποιότητα ζωής και στην πόλη σας, αλλά και συνολικά στη Δυτική Ελλάδα.



Έχουμε θέσει σημαντικά χρηματοδοτικά εργαλεία στη διάθεσή τους, αλλά και αυτοί γνωρίζουν ότι τα περισσότερα έργα από αυτά που γίνονται γύρω μας, αν τα κοιτάξετε, έχουν το αποτύπωμα της Ευρώπης. Δίπλα στους εθνικούς πόρους υπάρχουν πολλοί ευρωπαϊκοί πόροι και αυτό δεν πρέπει να το ξεχνάμε εν όψει των εκλογών της 9ης Ιουνίου.



Διότι απέναντί μας έχουμε να αντιμετωπίσουμε ουσιαστικά μόνο την αδιαφορία των πολιτών. Είναι κουρασμένοι μετά από δύο εκλογικές αναμετρήσεις, πολλοί μπορεί να αισθάνονται ότι σε αυτές τις εκλογές δεν υπάρχει κάποιο σημαντικό ζητούμενο. Κάνουν μεγάλο λάθος. Διότι το τι θα γίνει στην Ευρώπη, φίλες και φίλοι, μετά την 9η Ιουνίου, έχει πολύ μεγάλη σημασία για το τι θα γίνει και στη χώρα μας.



Εμείς αποδείξαμε αυτά τα πέντε χρόνια ότι μπορούμε να πάρουμε μία Ελλάδα η οποία ήταν το “μαύρο πρόβατο” της Ευρώπης και να την κάνουμε πρωταθλήτρια και πρωταγωνίστρια των ευρωπαϊκών εξελίξεων. Διότι σήμερα η Ελλάδα, παρά τις δυσκολίες της, είναι μία χώρα της οποίας η φωνή μετράει στην Ευρώπη. Και αυτό έγινε με πολύ κόπο και με πολλή προσπάθεια. Και όταν η φωνή της Ελλάδος μετράει στην Ευρώπη, αυτό μεταφράζεται τελικά προς όφελος όλων των Ελληνίδων και όλων των Ελλήνων.



Ένα παράδειγμα μόνο να σας δώσω: το Ταμείο Ανάκαμψης. Είναι 36 δισεκατομμύρια ευρώ πρόσθετων πόρων, που αυτή η κυβέρνηση διαπραγματεύθηκε και έφερε στην πατρίδα μας. Και τα χρήματα αυτά ήδη κινητοποιούνται, θα έχουν εκταμιευθεί μέχρι το τέλος του 2025 σε σημαντικές παρεμβάσεις στις υποδομές μας, στην ψηφιακή μετάβαση, στην υγεία, στην παιδεία.



Δύο παραδείγματα μόνο να δώσω: ψηφιακοί διαδραστικοί πίνακες σε 36.000 σχολεία, χρηματοδοτούνται από το Ταμείο Ανάκαμψης. Προληπτικές εξετάσεις για γυναίκες και άντρες, το πρόγραμμα “Φώφη Γεννηματά” για τον καρκίνο του μαστού μας επέτρεψε να εντοπίσουμε 20.000 γυναίκες που είχαν καρκίνο του μαστού και δεν το γνώριζαν. Δράσεις που κι αυτές χρηματοδοτούνται από το Ταμείο Ανάκαμψης.



Και πάρα πολλές άλλες πρωτοβουλίες: ξαναφτιάχνουμε κέντρα υγείας, τμήματα επειγόντων περιστατικών στα νοσοκομεία μας. Σημαντικές παρεμβάσεις στις υποδομές.



Και μιας και μιλάμε για υποδομές, εδώ κι αν φαίνεται το αποτύπωμα της Ευρώπης, στην Αιτωλοακαρνανία. Η Αμβρακία Οδός, που ήταν αίτημα δεκαετιών, ολοκληρώθηκε επιτέλους από αυτή την κυβέρνηση.



Το μεγάλο έργο αντλησιοταμίευσης που γίνεται στην ορεινή Αμφιλοχία, το οποίο έχει δώσει δουλειές σε παραπάνω από 1.000 συμπολίτες σας και είναι απολύτως κρίσιμο για την ευστάθεια του ενεργειακού συστήματος, χρηματοδοτείται και αυτό από ευρωπαϊκούς πόρους.



Και μικρότερα έργα, τα οποία ολοκληρώνονται με μεγάλη ταχύτητα. Είδα τις προάλλες ένα πολύ ωραίο βίντεο από την παλιά γέφυρα στον Εύηνο. Και αυτή παραδόθηκε σε χρόνο-ρεκόρ και συμπληρώθηκε με ένα σημαντικό αντιπλημμυρικό έργο, για να θωρακίσουμε τις περιοχές αυτές από τις επιπτώσεις της κλιματικής αλλαγής.



Εδώ, το Αγρίνιο είναι μία πόλη που αλλάζει. Σε απόλυτη συνεργασία με τον Περιφερειάρχη και με τον Δήμαρχο δρομολογούνται σημαντικές δράσεις για ανάδειξη παλιών κτιρίων. Δεν είναι εύκολο, το έλεγα στο Δήμαρχο, μία πόλη με τη ρυμοτομία του Αγρινίου να την αλλάξεις και να την κάνεις πιο ανθρώπινη, πιο ζωντανή, πιο ευχάριστη για τους πολίτες. Και όμως, μπορούμε και το επιτυγχάνουμε δουλεύοντας μαζί.



Όλα αυτά έχουν το αποτύπωμα της Ευρώπης. Και θα πρέπει να αναλογιστούμε τα επόμενα πέντε χρόνια ποιες είναι οι μεγάλες ευρωπαϊκές προκλήσεις που έχουμε μπροστά μας και για τις οποίες θα χρειαστούμε δυνατή εθνική φωνή στις Βρυξέλλες. Για σκεφτείτε το λίγο.



Οικονομικές προκλήσεις. Πώς θα φέρουμε στην πατρίδα μας παραπάνω κεφάλαια για επενδύσεις, για να βελτιώσουμε τους μισθούς, να συνεχίσουμε να έχουμε υψηλούς ρυθμούς ανάπτυξης.



Πώς θα συνεχίσουμε -εδώ στο Αγρίνιο μπορεί να μην σας αφορά τόσο πολύ αυτό, αλλά υπάρχουν πολλές πλευρές της πατρίδας μας, πολλές περιοχές, που τις αφορά πάρα πολύ- να έχουμε μία μεταναστευτική πολιτική η οποία να προστατεύει τα σύνορά μας και να μην επιτρέπει στον καθένα να μπει όποτε θέλει. Αυτές οι πολιτικές έχουν ευρωπαϊκή διάσταση.



Θα μπορέσουμε να έχουμε μία κοινή αμυντική πολιτική στην Ευρώπη, για να κινητοποιήσουμε ευρωπαϊκούς πόρους για σημαντικά έργα τα οποία θα θωρακίσουν και την εθνική μας άμυνα;



Θα μπορέσουμε να κινητοποιήσουμε ευρωπαϊκούς πόρους για ευρωπαϊκές προκλήσεις, όπως είναι το δημογραφικό; Εμείς έχουμε προτάξει την προστασία και την ενίσχυση της οικογένειας στον πυρήνα των πολιτικών μας επιλογών, αυξάνοντας το επίδομα γέννας, στηρίζοντας την εργαζόμενη μητέρα, δίνοντας περισσότερα vouchers για βρεφονηπιακούς σταθμούς, δημιουργώντας περισσότερες ευκαιρίες για τα νέα παιδιά, να μπορέσουν να κάνουν οικογένεια.



Ξέρουμε ότι σήμερα υπάρχουν προβλήματα, ειδικά στη στέγαση, υψηλά ενοίκια, καθώς ανεβαίνουν οι αξίες της γης. Και θέλουμε να σκύψουμε πάνω σε αυτό το πρόβλημα, και με τη στήριξη της Ευρώπης, για να μπορέσουμε να δώσουμε προσιτή στέγη στα νέα παιδιά.



Σκεφτείτε, λοιπόν, πόσες σημαντικές αποφάσεις την επόμενη μέρα θα παρθούν στις Βρυξέλλες και στο Στρασβούργο. Και αναλογιστείτε: ποιους θέλετε να σας εκπροσωπούν στις Βρυξέλλες και στο Στρασβούργο την επόμενη μέρα;



Η απάντηση είναι μία: τη Νέα Δημοκρατία, την πραγματική δύναμη της Ευρώπης, τη μόνη πραγματική ευρωπαϊκή παράταξη. Την παράταξη -ας μην το ξεχνάμε και αυτό- που πριν από 45 χρόνια έβαλε τη χώρα στην Ευρώπη με τον εθνάρχη μας, Κωνσταντίνο Καραμανλή, πρωταγωνιστή.



Την παράταξη που κράτησε την Ελλάδα στην Ευρώπη το δύσκολο καλοκαίρι του 2015 και την παράταξη που σήμερα αγωνίζεται να κάνει την Ελλάδα Ευρώπη σε όλα τα επίπεδα, πρωταγωνίστρια και όχι πια ουραγό.



Για όλα αυτά, λοιπόν, θα ψηφίσουμε για να στείλουμε τους καλύτερους ευρωβουλευτές στο Στρασβούργο, αλλά για να στείλουμε και ένα ευρύτερο πολιτικό μήνυμα. Σε αυτό θέλω να σταθώ λίγο περισσότερο. Ένα πολιτικό μήνυμα σταθερότητας και συνέχειας και όσον αφορά στο εγχώριο πολιτικό σύστημα.



Γιατί το λέω αυτό; Μα θα μου πείτε: “δεν ψηφίσαμε για κυβέρνηση στις διπλές εκλογές του Μαΐου και του Ιουνίου;”. Φυσικά και ψηφίσαμε και μας εμπιστευτήκατε με ένα εντυπωσιακό ποσοστό και σας ευχαριστούμε γι’ αυτό.



Και αυτό είναι ποσοστό ευθύνης και σκληρής εργασίας. Δεν είναι ποσοστό αλαζονείας. Διότι εγώ πρέπει να σας πω ότι είναι πολύ αλαζονικό όταν κάποιοι μας κατηγορούν για την αλαζονεία του 41%. Μα το 41% είστε εσείς, είναι όλοι οι Ελληνίδες και οι Έλληνες που μας ψήφισαν σε αυτές τις εκλογές. Δεν υφαρπάξαμε αυτό το ποσοστό.



Γιατί το αμφισβητούν κάποιοι; Δημοκρατία έχουμε, κυβερνά αυτός ο οποίος παίρνει τον μεγαλύτερο αριθμό ψήφων. Και οι κοινοβουλευτικοί συσχετισμοί καθορίστηκαν. Άρα, δεν θα αλλάξει κάτι ως προς τις κατανομές των βουλευτών στη Βουλή.



Όμως είναι πολύ σημαντικό η κυβέρνηση να εξακολουθεί να έχει την ισχυρότερη δυνατή νομιμοποίηση για να μπορεί να συνεχίσει τις μεγάλες αλλαγές τις οποίες έχουμε δρομολογήσει.



Και δεν θα το έλεγα αυτό, φίλες και φίλοι, αν η αντιπολίτευση δεν είχε μετατρέψει τις ευρωεκλογές σε ένα άτυπο δημοψήφισμα κατά της κυβέρνησης. Διότι αν ακούσετε τι λέει η αντιπολίτευση, είναι “στείλτε μήνυμα να είναι η κυβέρνηση πιο αδύναμη”, ενδεχομένως, την επόμενη μέρα να αρχίσουμε να ζητάμε και εκλογές.



“Στείλτε ένα μήνυμα”, λέει, “αποσταθεροποίησης στην κυβέρνηση γιατί αυτή η κυβέρνηση οδηγεί τη χώρα στη λάθος κατεύθυνση”. Θα στείλουμε μήνυμα, δεν θα τους κάνουμε το χατίρι. Θα είναι ένα μήνυμα, όμως, σταθερότητας, συνέχειας και σκληρής δουλειάς. Αυτό είναι το μήνυμα που θέλω, η καθεμία και ο καθένας ξεχωριστά, να στείλετε σε αυτή την ευρωκάλπη.



Έχουμε ήδη ξεκινήσει αυτή τη δεύτερη τετραετία δουλεύοντας πολύ σκληρά σε πολλά επίπεδα. Και ξέρω ότι η ακρίβεια είναι ένα πρόβλημα το οποίο ταλανίζει σήμερα τα ελληνικά νοικοκυριά. Δεν το κρύψαμε ποτέ, κάνουμε το καλύτερο το οποίο μπορούμε για να την αντιμετωπίσουμε. Κάνουμε ελέγχους, επιβάλλουμε πρόστιμα, κάνουμε παρεμβάσεις στην αγορά. Όμως, η διαρθρωτική απάντηση στην ακρίβεια, φίλες και φίλοι, δεν μπορεί να είναι άλλη από την μόνιμη αύξηση των μισθών και του διαθέσιμου εισοδήματος.



Θυμάστε ότι την πρώτη τετραετία σας είχα δεσμευτεί ότι θα μειώσουμε τη φορολογική επιβάρυνση για όλους και το κάναμε πράξη. Και σας είχα δεσμευτεί ότι η δεύτερη τετραετία θα είναι η τετραετία των σημαντικών αυξήσεων στους μισθούς. Και αυτό γίνεται πράξη, όχι μόνο με την αύξηση του κατώτατου μισθού, αλλά και με την αύξηση του μέσου μισθού, με τη δημιουργία πολλών νέων θέσεων εργασίας παντού.



Πριν από πέντε χρόνια το βασικό αίτημα νέων ανθρώπων κυρίως που έρχονταν στα πολιτικά μας γραφεία ήταν “βρείτε μας μια δουλειά”. Σήμερα έρχονται επιχειρηματίες και εργοδότες και μας λένε “βρείτε μας εργαζόμενους”. Δεν βρίσκουμε εργαζόμενους για αρκετές δουλειές σήμερα στη χώρα. Αυτό είναι πρόβλημα από τη μία, αλλά είναι και απόδειξη ότι η πολιτική μας δέσμευση για μείωση της ανεργίας έχει ουσιαστικά αποδώσει.



Και μόνο αν προσελκύσουμε επενδύσεις και δημιουργήσουμε καλές δουλειές σε τομείς που έχουμε συγκριτικά πλεονεκτήματα, θα συγκλίνουμε πραγματικά με την Ευρώπη και θα αυξήσουμε το διαθέσιμο εισόδημα. Αυτή είναι τελικά η απάντηση απέναντι στην ακρίβεια.



Δεν μπορείς να έρχεσαι να λες -και το λέω αυτό γιατί χθες είχαμε μια μακρά συζήτηση στη Βουλή, επί πολλές ώρες, με όλα τα κόμματα της αντιπολίτευσης- ότι η απάντηση στο πρόβλημα της ακρίβειας είναι “να μειώσουμε τον ΦΠΑ και να δώσουμε 13ο και 14ο μισθό”.



Τα έχουμε ξανακούσει αυτά. Τα θυμάστε; Τα ξανακούσαμε και κινδυνεύσαμε να χρεοκοπήσουμε. Δεν θα ξαναχρεοκοπήσουμε από τις ψεύτικες και λαϊκίστικες υποσχέσεις κάποιων, οι οποίοι σας κοιτούν στα μάτια και σας λένε ψέματα, γιατί το γνωρίζουν πολύ καλά ότι όλα αυτά τα οποία λένε δεν μπορούν να τα εφαρμόσουν.



Από εμένα, λοιπόν, τέτοιες δεσμεύσεις δεν πρόκειται να ακούσετε ποτέ. Και το λέω αυτό γιατί έχουμε οικοδομήσει μια σχέση εμπιστοσύνης. Ξέρετε, θα σας λέω πάντα την αλήθεια, όπως την αντιλαμβάνομαι. Αυτά τα οποία μπορούν να γίνουν, θα τα κάνουμε. Όποτε κάνουμε λάθη θα φροντίζουμε να τα διορθώνουμε. Και αν κάτι πιστεύουμε ότι δεν μπορεί να γίνει, θα σας το λέμε με ειλικρίνεια. Διότι εμπιστευόμαστε την κρίση των πολιτών. Δεν θα σας κοροϊδέψουμε, όπως σας κοροϊδεύουν κάποιοι άλλοι.



Αυτή, λοιπόν, η δύναμη να συνεχίσουμε σε αυτό το έργο το οποίο ήδη έχουμε ξεκινήσει, περνάει και μέσα από το αποτέλεσμα των ευρωεκλογών. Για να συνεχίσουμε όλη αυτή την μεγάλη προσπάθεια αλλαγής της χώρας σε πολλά επίπεδα: στην παιδεία, στην υγεία, στην ασφάλεια.



Νομιμότητα παντού, κρατήστε το αυτό. Το είχα πει στη Διεθνή Έκθεση της Θεσσαλονίκης ως ένα σύνθημα το οποίο κυριαρχεί στη δεύτερη τετραετία μας. Και αυτό περνάει και μέσα από θεσμικές παρεμβάσεις στη Δικαιοσύνη, με τον νέο δικαστικό χάρτη, αλλά περνάει και μέσα από ένα μήνυμα το οποίο στέλνουμε ως κυβέρνηση, ότι δεν μπορούμε πια να δεχθούμε ούτε μεγάλες ούτε μικρές παρανομίες.



Δεν πρόκειται εμείς να συγκαλύπτουμε εφοριακούς που “τα πιάνουν”. Οπουδήποτε. Το αποδείξαμε στην πράξη ότι τέτοιες πρακτικές πια δεν έχουν θέση στη σύγχρονη Ελλάδα.



Η βία στο ποδόσφαιρο δεν έχει θέση στη σύγχρονη Ελλάδα. Η μικρή παραβατικότητα, από τις παραλίες που μπορεί κάποιος να πάει να κάνει μια κατάληψη με ξαπλώστρες και τις οποίες τώρα μπορούμε να εντοπίσουμε με μια πολύ ωραία ψηφιακή εφαρμογή, όλα αυτά δεν έχουν θέση στην Ελλάδα την οποία εμείς οραματιζόμαστε.



Για να μπορέσουμε, λοιπόν, να συνεχίσουμε σε αυτόν τον δρόμο τον οποίο ήδη έχουμε ξεκινήσει και να συνεχίσουμε με ακόμα μεγαλύτερη ταχύτητα, χρειαζόμαστε μία μεγάλη νίκη στις κάλπες της 9ης Ιουνίου.



Θα την έχουμε; Θα την έχουμε. Θα την έχουμε, αλλά για να την πετύχουμε -και επιτρέψτε μου να κλείσω με αυτό- για να την πετύχουμε χρειαζόμαστε συσπείρωση και συστράτευση όλων τις 16 μέρες που έμειναν μέχρι τις ευρωεκλογές.



Επαναλαμβάνω, αντίπαλός μας είναι από τη μία η απάθεια και από την άλλη η μικρή γκρίνια, τα μικρά παράπονα τα οποία μπορεί να υπάρχουν, που πάντα μπορεί να προκαλούνται από μία κυβέρνηση η οποία παράγει πλούσιο κυβερνητικό έργο.



Θα σας ζητήσω τα μεν παράπονα να τα αφήσουμε στην άκρη και να δούμε τη μεγάλη εικόνα, τη δε απάθεια να την αντιμετωπίσουμε μιλώντας στους πολίτες για τη μεγάλη ευρωπαϊκή σημασία αυτών των εκλογών.



Πείτε τους ότι ο κόσμος το 2024 είναι δυστυχώς πολύ πιο επικίνδυνος από ό,τι ήταν το 2019. Και το να είναι η Ελλάδα ένας πόλος γεωπολιτικής σταθερότητας σε μια δύσκολη περιοχή έχει μεγάλη σημασία και αυτό περνάει μέσα από τη σχέση μας με την Ευρώπη, περνάει μέσα από την αξιοπιστία την οποία έχουμε χτίσει στις Βρυξέλλες και στο Στρασβούργο.



Γι΄ αυτό οι ευρωεκλογές αυτές έχουν τόσο μεγάλη εθνική σημασία. Όχι μόνο σημασία για τη Νέα Δημοκρατία, έχουν πολύ μεγάλη εθνική σημασία. Και είμαι σίγουρος ότι, καθώς μπαίνουμε στην τελική ευθεία, αυτή τη μεγάλη συσπείρωση την οποία διαπιστώνω σε ολόκληρη την Ελλάδα -διότι αυτή την εικόνα, που βλέπω στο Αγρίνιο σήμερα, την έχω δει σε κάθε γωνιά της πατρίδας μας-, θα την εξαργυρώσουμε τελικά πολιτικά στην κάλπη.



Και όταν θα ξαναέρθω -γιατί έρχομαι συχνά στην Αιτωλοακαρνανία-, μετά τις ευρωεκλογές, θα σας πω, ναι, βάλαμε και το εκλογικό “τρίποντο”, ολοκληρώνοντας τις εκλογικές μας επιτυχίες, με μία μεγάλη νίκη της Νέας Δημοκρατίας στις ευρωεκλογές. Πάμε μαζί, λοιπόν, σταθερά, τολμηρά, να φέρουμε την Ελλάδα πιο κοντά στην Ευρώπη.



Σας ευχαριστώ πολύ, καλή δύναμη. Ευχαριστώ που ήρθατε σήμερα, παρά τη ζέστη. Θα σας σφίξω το χέρι. Πάμε δυνατά, πάμε για μια μεγάλη νίκη της Νέας Δημοκρατίας. Ευχαριστώ πολύ».





Πριν την ομιλία του ο Πρωθυπουργός επισκέφθηκε το κτίριο της Αντιπεριφέρειας Αιτωλοακαρνανίας, όπου συναντήθηκε με τον Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας Νεκτάριο Φαρμάκη και τον Αντιπεριφερειάρχη Αιτωλοακαρνανίας Θανάση Μαυρομμάτη. Στη συνέχεια, ο Κυριάκος Μητσοτάκης επισκέφθηκε το Δημαρχείο Αγρινίου, όπου συναντήθηκε με τον Δήμαρχο Γιώργο Παπαναστασίου και μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου και συζήτησαν για έργα υποδομής και τις αναπτυξιακές προοπτικές της περιοχής.



«Θέλω να εκφράσω την ικανοποίησή μου για το εξαιρετικό επίπεδο συνεργασίας που έχουμε με την Τοπική Αυτοδιοίκηση Β΄ βαθμού, αλλά και Α΄ βαθμού. Είναι κάτι το οποίο, εξάλλου, και ο κ. Περιφερειάρχης και οι Δήμαρχοι το γνωρίζετε καλά. Τα τελευταία χρόνια έχουμε θέσει στη διάθεσή σας πολύ σημαντικά χρηματοδοτικά εργαλεία, τα οποία έχετε εκμεταλλευτεί προς όφελος των δημοτών σας», επισήμανε ο Πρωθυπουργός.



Αναφερόμενος στα σημαντικά έργα που υλοποιούνται στην ευρύτερη περιοχή ο Κυριάκος Μητσοτάκης τόνισε: «Είναι έργα τα οποία έχουν και ένα σημαντικό ευρωπαϊκό αποτύπωμα και χρηματοδοτούνται από ευρωπαϊκούς πόρους. Δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι η Ευρώπη δεν είναι μία αδιάφορη υπόθεση. Οι ευρωεκλογές από μόνες τους έχουν μία ξεχωριστή σημασία όσον αφορά τα χρηματοδοτικά εργαλεία τα οποία έχει τη διάθεσή της και η χώρα».



Επόμενος σταθμός του Πρωθυπουργού ήταν η Άρτα. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης, συνοδευόμενος από τον Δήμαρχο Αρταίων Χριστόφορο Σιαφάκα, συνομίλησε με κατοίκους και καταστηματάρχες στον κεντρικό πεζόδρομο της Σκουφά, επισκέφθηκε το πλήρως ανακαινισμένο κτήριο των Παλαιών Δικαστηρίων, όπου ξεναγήθηκε στους χώρους και συνομίλησε με δικαστικούς λειτουργούς, και στη συνέχεια μετέβη στο αρχαίο «Μικρό» Θέατρο της Αμβρακίας, όπου ενημερώθηκε για την πορεία των εργασιών διαμόρφωσης του αρχαιολογικού χώρου. Τέλος, ο Πρωθυπουργός επισκέφθηκε τα αρδευτικά έργα κοντά στο ιστορικό γεφύρι της Άρτας και ενημερώθηκε για τη σημασία των παρεμβάσεων που υλοποιούνται για την άρδευση του κάμπου της περιοχής και τον τοπικό πρωτογενή τομέα.

Ο κ. Μητσοτάκης τόνισε ότι είναι σημαντικές αποφάσεις και οι πολίτες να αναλογιστούν ποιους θέλουν να τους εκπροσωπούν με την απάντηση, όπως είπε, να είναι η ΝΔ, η παράταξη που έβαλε και κράτησε την Ελλάδα στην Ευρώπη.

«Να στείλουμε τους καλύτερους ευρωβουλευτές και να στείλουμε ένα ευρύτερο πολιτικό μήνυμα σταθερότητας και συνέχειας και όσον αφορά το εγχώριο πολιτικό σύστημα. Μας εμπιστευτήκατε στις εκλογές με εντυπωσιακό ποσοστό ευθύνης. Είναι αλαζονικό όταν κάποιοι μας κατηγορούν για την αλαζονεία του 41%. Μα το 41% είστε εσείς. Δημοκρατία έχουμε. Είναι σημαντικό η κυβέρνηση να εξακολουθεί να έχει την ισχυρότερη νομιμοποίηση για να συνεχίσει τις αλλαγές. Η αντιπολίτευση λέει στείλτε μήνυμα αποσταθεροποίησης της κυβέρνησης. Θα στείλουμε το μήνυμα αλλά θα είναι μήνυμα σταθερότητας, συνέχειας και σκληρής δουλειάς», υπογράμμισε.

Ο πρωθυπουργός είπε ότι η ακρίβεια ταλανίζει τα νοικοκυριά και ανέφερε τα μέτρα που έχει λάβει η κυβέρνηση και είπε πως η διαρθρωτική απάντηση είναι οι μόνιμες αυξήσεις στο εισόδημα. «Αυτό γίνεται πράξη», τόνισε και μίλησε και για τη δημιουργία νέων θέσεων εργασίας. «Η πολιτική μας δέσμευση για μείωση της ανεργίας έχει ουσιαστικά αποδώσει», συμπλήρωσε.

«Δεν μπορείς να έρχεσαι να λες ότι η απάντηση στην ακρίβεια είναι να μειώσουμε το ΦΠΑ και να δώσουμε 13ο και 14ο μισθό. Τα έχουμε ξανακούσει και κοντέψαμε να χρεοκοπήσουμε. Σας κοιτάνε στα μάτια και σας λένε ψέματα. Θα σας λέω πάντα την αλήθεια. Αυτά που μπορούν να γίνουν θα τα κάνουμε και αν κάτι πιστεύουμε ότι δεν μπορεί θα σας το λέμε. Δεν θα σας κοροϊδέψουμε όπως άλλοι», πρόσθεσε.

«Νομιμότητα παντού είχα πει στη ΔΕΘ. Περνάει μέσα από το μήνυμα ότι δεν θα δεχθούμε μεγάλες ή μικρές παρανομίες. Δεν θα συγκαλύπτουμε εφοριακούς που τα πιάνουν. Η βία στο ποδόσφαιρο δεν έχει θέση στη σύγχρονη Ελλάδα. Η μικρή παραβατικότητα δεν έχει θέση στην Ελλάδα που οραματιζόμαστε. Για να συνεχίσουμε στο δρόμο που ξεκινήσαμε χρειαζόμαστε μεγάλη νίκη στις κάλπες της 9ης Ιουνίου. Θα την έχουμε. Για να την πετύχουμε χρειαζόμαστε συσπείρωση και συστράτευση όλων. Αντίπαλος μας είναι από τη μία η απάθεια και από την άλλη η μικρή γκρίνια. Τα παράπονα να τα αφήσουμε στην άκρη και να δούμε τη μεγάλη εικόνα και να μιλήσουμε για τη σημασία αυτών των εκλογών», τόνισε. Ο κ. Μητσοτάκης είπε ότι οι ευρωεκλογές έχουν μεγάλη εθνική σημασία. «Όταν θα ξαναέρθω στην Αιτωλοακαρνανία μετά τις ευρωεκλογές, θα σας πω ότι ναι, βάλαμε και το εκλογικό τρίποντο ολοκληρώνοντας τις εκλογικές μας επιτυχίες με μια μεγάλη νίκη της ΝΔ στις ευρωεκλογές», πρόσθεσε ολοκληρώνοντας την ομιλία του.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.