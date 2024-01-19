Της Πηνελόπης Γκάλιου

Με τις προτεραιότητες της εσωτερικής πολιτικής καταγεγραμμένες στην ατζέντα του, επιστρέφει ο πρωθυπουργός από το Νταβός επιταχύνοντας τις μεταρρυθμίσεις για τις οποίες έχει δεσμευτεί προεκλογικά και σκοπεύει να δρομολογήσεις ήδη κατά το πρώτο δίμηνο τους έτους, προσθέτοντας στην προεκλογική φαρέτρα των ευρωεκλογών τις μεταρρυθμίσεις εκείνες που θα βελτιώσουν καίριους τομείς της καθημερινότητας των πολιτών.

Στο πλαίσιο αυτό και ζυγίζοντας το κλίμα τόσο στο εσωτερικό της ΝΔ όσο και στην κοινωνία, η κυβέρνηση προχωρά στην επίσπευση της κατάθεσης και τη ψήφισης του νομοσχεδίου για τα ομόφυλα ζευγάρια. Εξού και αναμένεται να επιταχύνει και τη σύγκληση του Υπουργικού Συμβουλίου, το οποίο επρόκειτο να γίνει στις 30 Ιανουαρίου ωστόσο φαίνεται να έρχεται μία εβδομάδα νωρίτερα, την Τρίτη στις 23. Άλλωστε, αυτή είναι και η τελευταία διαθέσιμη ημερομηνία της επόμενης εβδομάδας, πριν αναχωρήσει την Τετάρτη ο πρωθυπουργός για τη Νέα Υόρκη και το roadshow του Χρηματιστηρίου Αθηνών, ενώ στη συνέχεια θα μεταβεί στο Σικάγο, όπου θα έχει συναντήσεις με την ομογένεια.

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης θεωρεί ότι τόσο ο ίδιος, όσο και τα κυβερνητικά στελέχη που ανέλαβαν τον σχετικό "ρόλο", έχουν φωτίσει πλέον όλες τις πτυχές του επίμαχου νομοσχεδίου που προκαλούν επιφυλάξεις είτε στο εσωτερικό του κόμματος, είτε στην κοινωνία, είτε στην Εκκλησία, μετά και τη συνάντηση που είχε με τον Αρχιεπίσκοπο Ιερώνυμο, και κρίνεται ότι ήρθε η ώρα να προχωρήσουν οι διαδικασίες. Στόχος, εντός του Φεβρουαρίου να φτάσει στη Βουλή και να ψηφιστεί το νομοσχέδιο, μπαίνοντας ένα τέλος στην αέναη συζήτηση μεταξύ υποστηρικτών και διαφωνούντων, η οποία φαίνεται πλέον ότι δεν βοηθά στην ουσία της υπόθεσης.

Εξάλλου το Μέγαρο Μαξίμου επιθυμεί να εκλείψει η γκρίνια και η αμηχανία που προκαλεί το νομοσχέδιο για τα ομόφυλα ζευγάρια εντός της κοινοβουλευτικής του ομάδας αλλά και σε μερίδα της βάσης του, ώστε να ανασυνταχθεί άμεσα και γρήγορα μπροστά στο νέο στόχο που είναι οι ευρωεκλογές του Ιουνίου.

Ήδη άλλωστε, κυβερνητικά στελέχη και ο ίδιος ο πρωθυπουργός μπαίνουν σιγά σιγά σε προεκλογική τροχιά και θέλουν να επαναφέρουν το δημόσιο διάλογο "στα μεγάλα και τα μικρά ζητήματα, τα οποία ουσιαστικά διαμορφώνουν την καθημερινότητα κάθε Ελληνίδας και κάθε Έλληνα" όπως είπε ο Κυριάκος Μητσοτάκης στην Αγία Παρασκευή συνομιλώντας με πολίτες.

Τα πρώτα μηνύματα για τις ευρωπαϊκές κάλπες του Ιουνίου εξέπεμψε ο Κυριάκος Μητσοτάκης και από το Νταβός της Ελβετίας , όπου συνομιλώντας με τον αρχισυντάκτη του περιοδικού «Foreign Policy» Ravi Agrawal, τόνισε πως "Αυτό που πρέπει να εξηγήσουμε στους πολίτες είναι ότι δεν υπάρχουν προφανείς λύσεις και ότι αυτό που παρουσιάζεται ως εύκολη λύση είναι συνήθως μια λύση που δεν μπορεί να εφαρμοστεί στην πράξη. Έτσι, όσον αφορά τη δική μας ιστορία, τηρήσαμε τις δεσμεύσεις μας, επικεντρωθήκαμε στην οικονομία". Ένας στόχος και ένα στοίχημα που παραμένει πάντα "ενεργό" για την κυβέρνηση, που προτεραιότητά της θέτει την καθημερινότητα του πολίτη και της συνεχή βελτίωσή της, παρά τις συγκυρίες και τις δυσκολίες που μπορεί να ανακύπτουν.

Ο Έλληνας πρωθυπουργός αναφέρθηκε και στο τρίπτυχο που εστιάζει η κυβερνητική πολιτική "στην οικονομική ανάπτυξη, να είμαστε υπεύθυνοι πατριώτες, ενώ ταυτόχρονα να είμαστε προοδευτικοί όταν πρόκειται για θέματα στα οποία πρέπει να ευθυγραμμιστούμε με τον τρόπο με τον οποίο η ίδια η κοινωνία προοδεύει" εκτιμώντας ότι αυτή η πολιτική προσήλωση "λειτούργησε καλά για την Ελλάδα". Ο Κυριάκος Μητσοτάκης, με αφορμή τις ευρωεκλογές διαπίστωσε ωστόσο, ότι "δεν υπάρχει μαγική συνταγή. Και κάθε χώρα έχει τις δικές της ιδιαιτερότητες. Τα πολιτικά συστήματα είναι διαφορετικά, τα εκλογικά συστήματα είναι διαφορετικά. Αλλά αυτή είναι σίγουρα μια στρατηγική που έχει λειτουργήσει καλά για εμάς". Μάλιστα εκτίμησε πως "αυτό είναι επίσης ένα είδος στρατηγικής που πρέπει να υιοθετηθεί από το Ευρωπαϊκό Λαϊκό Κόμμα όταν θα δώσουμε τη μάχη στις επόμενες ευρωπαϊκές εκλογές, σε λίγους μήνες από τώρα. Και ελπίζουμε ότι θα είμαστε και πάλι το μεγαλύτερο κόμμα στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο" δήλωσε.

Μέχρι το στήσιμο της ευρωκάλπης πάντως, η κυβέρνηση αναμένεται να έχει βάλει "τσεκ" σε σειρά καίριων μεταρρυθμιστικών νομοσχεδίων όπως η καθιέρωση της επιστολικής ψήφου, που ήδη συζητείται στη Βουλή, η λειτουργία μη κρατικών πανεπιστημίων στη χώρα μας, οι αλλαγές στη Δικαιοσύνη για την επιτάχυνση της απονομής της, η δέσμη μέτρων για την καταπολέμηση της λεγόμενης οπαδικής βίας και τις ρυθμίσεις για την αντιμετώπιση της αυθαίρετης δόμησης. Μεταρρυθμίσεις, οι οποίες αναμένεται να λειτουργήσουν ενισχυτικά και βελτιωτικά σε όλες τις σημαντικές πτυχές για τη ζωή των πολιτών και θα στείλουν το μήνυμα ότι η κυβέρνηση για ότι δεσμεύεται το υλοποιεί.

