Με στόχο την γεφύρωση των διαφορών και την ενίσχυση της εικόνας του «γερμανογαλλικού άξονα», φθάνει σήμερα στο Βερολίνο ο Εμανουέλ Μακρόν, στην πρώτη επίσημη επίσκεψη Γάλλου προέδρου στην Γερμανία έπειτα από 24 χρόνια.

Τα κυρίαρχα θέματα τριβής είναι η στρατιωτική στήριξη της Ουκρανίας, η ευρωπαϊκή ένωση κεφαλαιαγορών και το μοντέλο ανάπτυξης στην Ευρωπαϊκή Ένωση.

Η τριήμερη επίσκεψη του γάλλου προέδρου θα ξεκινήσει νωρίς το απόγευμα, με την συμμετοχή του στην Γιορτή Δημοκρατίας που διοργανώνεται στο Βερολίνο, με αφορμή την συμπλήρωση 75 ετών συνταγματικής δημοκρατίας. Στο πλαίσιο της πανηγυρικής εκδήλωσης, ο Εμανουέλ Μακρόν και ο καγκελάριος Όλαφ Σολτς θα συζητήσουν κυρίως για όσα τους ενώνουν, για την προστασία της δημοκρατίας και το κοινό ευρωπαϊκό τους όραμα, αφήνοντας απέξω τις διαφορές τους. Στις 16:15 (τοπική ώρα) ο γάλλος πρόεδρος θα μεταβεί στο Ανάκτορο Bellevue, όπου θα γίνει δεκτός με στρατιωτικές τιμές από τον ομοσπονδιακό πρόεδρο Φρανκ-Βάλτερ Σταϊνμάιερ. Μετά τις κοινές δηλώσεις, οι δύο πρόεδροι θα επισκεφθούν το «Μίλι των Φιλάθλων» που έχει στηθεί στην Πύλη του Βρανδεμβούργου για το Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Ποδοσφαίρου που θα διεξαχθεί τον Ιούνιο και τον Ιούλιο στην Γερμανία. Οι δύο χώρες, με το «Γερμανογαλλικό καλοκαίρι αθλητισμού 2024», έχουν ήδη συμφωνήσει να συνεργαστούν για την περιφρούρηση τόσο του Euro όσο και των Ολυμπιακών Αγώνων που φιλοξενούνται φέτος στο Παρίσι. Το βράδυ ο κ. Σταϊνμάιερ θα παραθέσει επίσημο δείπνο προς τιμήν της γαλλικής αντιπροσωπείας.

Αύριο οι δύο πρόεδροι θα μεταβούν στο Μνημείο για τους Δολοφονηθέντες Εβραίους της Ευρώπης, θα συναντηθούν με πολίτες στο Μόριτσμπουργκ της Σαξονίας και κατόπιν θα λάβουν μέρος στην «Γιορτή της Ευρώπης» στην Δρέσδη. Το εορταστικό μέρος της επίσκεψης θα ολοκληρωθεί την Τρίτη, όταν ο Εμανουέλ Μακρόν θα τιμηθεί με το Διεθνές Βραβείο της Βεστφαλίας για την ειρήνη στο Μούνστερ, ενώ θα βρίσκεται ήδη σε εξέλιξη το Γερμανογαλλικό Συμβούλιο Υπουργών στο Μέζεμπεργκ, λίγα χιλιόμετρα βόρεια του Βερολίνου.

«Πρώτα γίνεται η γιορτή - η δουλειά είναι ασφαλώς το λιγότερο διασκεδαστικό κομμάτι. Πάνω από όλα, πρέπει να δοθεί ένα πανηγυρικό μήνυμα, ότι η γερμανογαλλική σχέση είναι πιο σημαντική από ποτέ. Οι Ευρωπαίοι εταίροι περιμένουν επίσης ένα μήνυμα συμφωνίας μεταξύ των δύο χωρών», σχολιάζει στη γερμανική δημόσια τηλεόραση ARD ο ειδικός του Γαλλικού Ινστιτούτου Διεθνών Σχέσεων (IFRI) Ερίκ-Αντρέ Μαρτέν.

Βασικό σημείο διαφωνίας των δύο ηγετών παραμένει η στρατιωτική στήριξη της Ουκρανίας, με τον Εμανουέλ Μακρόν να μην αποκλείει ακόμη και την αποστολή χερσαίων δυνάμεων, κάτι που ο Όλαφ Σολτς απορρίπτει κατηγορηματικά, μαζί με το ενδεχόμενο παράδοσης πυραύλων μεγάλου βεληνεκούς στις ουκρανικές ένοπλες δυνάμεις. Στο πεδίο της οικονομίας, οι προσεγγίσεις των δύο κυβερνήσεων διαφέρουν, καθώς η Γερμανία ενδιαφέρεται να ενισχύσει όσο το δυνατόν περισσότερο τις εξαγωγές της, ενώ η Γαλλία να προστατεύσει την ευρωπαϊκή αγορά από την Κίνα και τις ΗΠΑ, τους δύο μεγαλύτερους εμπορικούς εταίρους της γερμανικής βιομηχανίας.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

