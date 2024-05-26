Στους 27, μεταξύ των οποίων τέσσερα παιδιά, ανήλθε ο αριθμός των νεκρών από την πυρκαγιά που ξέσπασε χθες σε χώρο ψυχαγωγίας για οικογένειες στη δυτική Ινδία, σύμφωνα με τον νεότερο απολογισμό της αστυνομίας.

«Επιβεβαιώνουμε τον θάνατο 27 ανθρώπων στην πυρκαγιά», δήλωσε στον Τύπο η αξιωματικός της αστυνομίας Ραντίκα Μπαράι, χθες βράδυ. Ο προηγούμενος απολογισμός έκανε λόγο για 24 νεκρούς. Τα τέσσερα παιδιά που έχασαν τη ζωή τους ήταν μικρότερα των 12 ετών, σύμφωνα με την ίδια πηγή.

«Τα πτώματα απανθρακώθηκαν σε σημείο που είναι μη αναγνωρίσιμα, κάτι που καθιστά δύσκολη την ταυτοποίησή τους», δήλωσε η αξιωματικός. Σε ανακοίνωση οι τοπικές αρχές ανέφεραν ότι η αστυνομία θα προχωρήσει σε συλλογή «δειγμάτων DNA από τους νεκρούς» για να τους ταυτοποιήσει.

Πάνω από 300 άνθρωποι βρίσκονταν σε μια αίθουσα σε διώροφη κατασκευή στον χώρο ψυχαγωγίας για οικογένειες TRP όταν ξέσπασε η πυρκαγιά, δήλωσε στον Τύπο ο Ιλές Κερ, αξιωματικός της πυροσβεστικής στην Ραζκότ, στο κρατίδιο Γκουτζαράτ.

Ο Ινδός πρωθυπουργός Ναρέντρα Μόντι, που κατάγεται από το κρατίδιο αυτό, δήλωσε «εξαιρετικά αναστατωμένος» σε μήνυμά του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Μιλώντας στο σημείο της τραγωδίας, ο Πραμπάβ Τζόσι, υψηλόβαθμος αξιωματούχος στον δήμο της Ραζκότ, δήλωσε σήμερα στο Γαλλικό Πρακτορείο ότι η αστυνομία είχε συλλάβει δύο πρόσωπα. «Η έρευνα συνεχίζεται», δήλωσε.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.