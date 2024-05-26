kataggelies@skai.gr: Πλήρωσα 250 ευρώ για παλτό και δεν μου ήρθε ποτέ

Δίχως τέλος είναι οι καταγγελίες πολιτών στον ΣΚΑΪ για απάτες που συναντούν στο διαδίκτυο. 'Οπως κατήγγειλε τηλεθεάτρια σήμερα στην εκπομπή «Δεκατιανοί» με τους Γιάννη Πιτταρά και Γιώργο Γρηγοριάδη, έχει παραγγείλει ένα παλτό από ηλεκτρονικό κατάστημα που συνάντησε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης και δεν το παρέλαβε ποτέ.

Όπως λέει η ίδια, έχει δώσει 250 ευρώ από τον Νοέμβριο για ένα παλτό, το οποίο όμως ακόμα δεν έχει παραλάβει. Επισημαίνει επίσης, ότι πρόκειται για προϊόντα μαϊμου που εισάγονται από την Τουρκία και είναι κακής ποιότητας. «Γνώριζα ότι τα προϊόντα δεν είναι γνήσια», αναφέρει χαρακτηριστικά.

«Επικοινώνησα με την εταιρεία και με μήνυμα μου είπαν ότι ο άνθρωπός τους πάει στο τελωνείο για να πάρει το φορτίο και φοβούνται μήπως του τα κατασχέσουν. Εύχομαι να μην την πατήσουν και άλλοι όπως εγώ», πρόσθεσε.

