Τουλάχιστον 12 άνθρωποι σκοτώθηκαν χθες και δεκάδες τραυματίστηκαν σε ρωσικό πλήγμα σε υπεραγορά με υλικά ιδιοκατασκευών στο Χάρκοβο, δήλωσαν σήμερα το πρωί Ουκρανοί εισαγγελείς, με τον αριθμό των νεκρών να αυξάνεται καθώς η δεύτερη μεγαλύτερη πόλη της Ουκρανίας σείστηκε χθες από δυο επιθέσεις.

Δύο κατευθυνόμενες βόμβες έπληξαν την υπεραγορά με υλικά ιδιοκατασκευών Epicentr σε περιοχή με κατοικίες χθες το απόγευμα, δήλωσε ο περιφερειακός κυβερνήτης Όλεχ Σινεχούμποφ στην κρατική τηλεόραση. Τα πλήγματα προκάλεσαν μεγάλη πυρκαγιά, με πυκνό, μαύρο καπνό να υψώνεται πάνω από το κτίριο.

Σαράντα τρεις άνθρωποι τραυματίστηκαν, σύμφωνα με το γραφείο του τοπικού εισαγγελέα, ενώ 10 από τους 12 νεκρούς δεν έχουν ακόμα ταυτοποιηθεί.

Ο δήμαρχος του Χαρκόβου Ίχορ Τέρεχοφ δήλωσε ότι την ώρα του πλήγματος στο κατάστημα βρίσκονταν περίπου 120 άνθρωποι.

«Η επίθεση είχε στόχο ένα εμπορικό κέντρο, όπου υπήρχε πολύς κόσμος – αυτό είναι ξεκάθαρα τρομοκρατία», δήλωσε ο Τέρεχοφ.

Σε ανάρτηση στο Telegram, ο υπουργός Εσωτερικών της Ουκρανίας Ιχόρ Κλιμένκο δήλωσε ότι συνεχίζει να αγνοείται η τύχη 16 ανθρώπων.

Ο πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι έκανε έκκληση στους δυτικούς συμμάχους της Ουκρανίας να τη βοηθήσουν να ενισχύσει την αντιαεροπορική της άμυνα για να κρατήσει ασφαλείς τις πόλεις της. Ο Γάλλος πρόεδρος Εμανουέλ Μακρόν, σε ανάρτησή του στην πλατφόρμα Χ, χαρακτήρισε «απαράδεκτη» την επίθεση στην υπεραγορά.

Χθες το απόγευμα σημειώθηκε μία ακόμα πυραυλική επίθεση που έπληξε ένα κτίριο διαμερισμάτων στο κέντρο της πόλης του 1,3 εκατ. κατοίκων. Ο αριθμός των τραυματιών από αυτό το πλήγμα είχε αυξηθεί σε 25 έως σήμερα το πρωί. Ο πύραυλος άνοιξε ένα μεγάλο κρατήρα στο πεζοδρόμιο δίπλα στο κτίριο, στο οποίο στεγάζονταν επίσης ένα ταχυδρομείο, ένα ινστιτούτο αισθητικής και ένα καφέ.

Στην άλλη πλευρά των συνόρων, στη ρωσική περιοχή Μπέλγκοροντ, ο περιφερειακός κυβερνήτης δήλωσε ότι τέσσερις κάτοικοι έχασαν τη ζωή τους σε ουκρανικές επιθέσεις χθες.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.