Κοκαΐνη στον Πειραιά: 3 προστατεύομενοι μάρτυρες αποκάλυψαν το καρτέλ

Nέο φορτίο κοκαΐνης 100 κιλών βρέθηκε σε κοντέινερ που αυτή τη φορά μετέφερε γαρίδες, δίπλα σε εκείνο που εντοπίσθηκε χθες στο λιμάνι του Πειραιά.

Φαίνεται ότι καθοριστικό ρόλο στον εντοπισμό των φορτίων της κοκαΐνης έπαιξαν τρία πρόσωπα που απέσπασαν την εμπιστοσύνη των διακινητών.

Οι τρεις, προστατευόμενοι πλέον μάρτυρες, βοήθησαν στην αποκάλυψη της δράσης του συγκεκριμένου κυκλώματος ναρκεμπόρων.

Εκ των προαναφερθέντων ωστόσο, βασικός μάρτυρας θεωρείται ένας ο οποίος μάλιστα στα δικαστικά έγγραφα έχει κωδική ονομασία «Αθανάσιος Μπουλούγαρης».

Σύμφωνα με το ρεπορτάζ, ο «Αθανάσιος Μπουλούγαρης» φέρεται να προσέγγισε τους ναρκέμπορες δηλώνοντας άνθρωπος του λιμανιού που έχει την δυνατότητα εκτελωνισμού του φορτίου με τις κατεψυγμένες γαρίδες και επομένως είναι σε θέση να βγάλει από το λιμάνι και τα 210 κιλά κοκαΐνης.

Βρισκόταν σε απευθείας διαπραγματεύσεις με τον φερόμενο ως εγκέφαλο του κυκλώματος, έναν 48χρονο υπήκοο Αλβανίας με τον οποίον μάλιστα συναντήθηκε κάποιες φορές και σε γνωστή καφετέρια του Αλίμου.

Οι επαφές τους ξεκίνησαν στα τέλη του Μαρτίου και δύο μέρες νωρίτερα κατάφερε να πείσει την ομάδα των διακινητών πως είναι σε θέση να βγάλει το φορτίο από το λιμάνι και να το μεταφέρει σε μισθωμένη αποθήκη επί της οδού Αγίου Δημητρίου στο Νέο Φάληρο.

Η αποθήκη είχε ενοικιαστεί από την Αστυνομία και έτσι όταν οι ναρκέμποροι την επισκέφθηκαν ήρθαν αντιμέτωποι με τις αρχές.

Μεταξύ των τεσσάρων συλληφθέντων υπάρχει και ένας Έλληνας που, καθότι ισπανόφωνος, ( Είχε συλληφθεί μάλιστα το 2012 για παρόμοιο αδίκημα στην Κόστα- Ρίκα) είχε αναλάβει τις επαφές με τα άτομα του καρτέλ χρησιμοποιώντας συσκευή για κρυπτογραφημένες επικοινωνίες.

Σε ό,τι αφορά το δεύτερο κοντέινερ, είχε βάρος 100 κιλών και τα ναρκωτικά κρύφτηκαν με πανομοιότυπο τρόπο κάτω από καλαμάρια ως δηλωθέν προϊόν μεταφοράς.

Σε κάθε περίπτωση οι αρχές δε συνδέουν τις δύο υποθέσεις.

Πηγή: skai.gr

