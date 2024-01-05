ΣΥΡΙΖΑ- Σπέτσες: «Δεν θα πάω... με πειράζει το καράβι», λέει η Μάλαμα

Την πρόθεση της να μην παρεβρεθεί στην συνάντηση εργασίας του ΣΥΡΙΖΑ, κατά το τριήμερο 19-21 Ιανουαρίου, στο σπίτι του Προέδρου της παράταξης, Στέφανου Κασσελάκη, στις Σπέτσες, ξεκαθάρισε η τομεάρχης Πολιτισμού και βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ Κυριακή Μάλαμα.

Μιλώντας στον ραδιοφωνικό σταθμό «Στο Κόκκινο Θεσσαλονίκης» η κα Μάλαμα ερωτήθηκε για το εάν θα παρευρεθεί στον «κύκλο εργασίας» στις Σπέτσες και με σκωπτικό τόνο απάντησε: «Με πειράζει το καράβι, δεν νομίζω... Για πείτε μου...», δείχνοντας πως δεν επιθυμεί να γίνει περαιτέρω σχολιασμός πάνω στο θέμα.

Η δήλωση της κας Μάλαμα, είναι ενδεικτική της αναταραχής που έχει προκαλέσει εντός του ΣΥΡΙΖΑ, η νέα αυτή πρωτοβουλία Κασσελάκη.

Κατά τα λοιπά, κληθείσα να σχολιάσει τα εγκαίνια του αναστηλωμένου ανακτόρου του βασιλιά των Μακεδόνων, Φιλίππου Β' στις Αιγές, σήμερα, η τομεάρχης Πολιτισμού του ΣΥΡΙΖΑ τόνισε πως ο κύριος Μητσοτάκης έσπευσε να εκμεταλλευτεί μικροπολιτικά την ολοκλήρωση των αναστηλωτικών έργων ώστε να «θωπεύσει» την ακροδεξιά συνιστώσα του κόμματός του, η οποία εσχάτως φαίνεται να δυσφορεί.

Πηγή: skai.gr

