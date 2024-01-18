Υπερψηφίστηκε η τροπολογία για τα μέτρα αντιμετώπισης της ακρίβειας

Υπερψηφίστηκε στη Βουλή η τροπολογία του υπουργείου Ανάπτυξης για τα μέτρα αντιμετώπισης της ακρίβειας.

Ο ΣΥΡΙΖΑ, η Νέα Αριστερά και οι Σπαρτιάτες ψήφισαν "ΝΑΙ" στη δέσμη μέτρων της κυβέρνησής.

Αυστηρό μήνυμα ότι μέχρι να υπάρξουν απτά αποτελέσματα, οι έλεγχοι για αθέμιτη κερδοφορία θα συνεχιστούν με όλα τα εργαλεία που διαθέτει η κυβέρνηση, θα είναι εντατικοί και καθολικοί και θα επιβάλλονται αυστηρά πρόστιμα όπου διαπιστώνεται παρανομία, έστειλε από το βήμα της ολομέλειας ο υπουργός Ανάπτυξης, Κώστας Σκρέκας, υπεραμυνόμενος της τροπολογίας που κατέθεσε με μέτρα κατά της ακρίβειας, στο νομοσχέδιο που ψηφίζεται σήμερα, για την ενίσχυση της επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης.

Στα νέα μέτρα κατά της ακρίβειας στα σούπερ μάρκετ - η εφαρμογή των οποίων θα αρχίσει να ισχύει από την 1η Μαρτίου 2024 - προβλέπεται μεταξύ άλλων η θέσπιση πλαφόν 7% στο μεικτό περιθώριο κέρδους στο βρεφικό γάλα, η μείωση της αρχικής τιμής σε απορρυπαντικά και η επιβολή προστίμων ανάλογα με τη βαρύτητα της παράβασης, που κυμαίνονται από 5000 μέχρι 2 εκατ. ευρώ, με παράλληλη δημοσιοποίηση της επωνυμίας των εταιρειών που αισχροκερδούν

«Βεβαίως οι έλεγχοι για την αθέμιτη κερδοφορία θα συνεχιστούν, δεν σταματάνε. Δεν είναι δειγματοληπτικοί, είναι καθολικοί και δεν γίνονται μόνο μία φορά, αλλά και δεύτερη φορά στην ίδια εταιρία. Αυτό το έχουμε αποδείξει με το δεύτερο πρόστιμο που επιβλήθηκε σε πολυεθνική αλυσίδα πώλησης ηλεκτρικών συσκευών και μάλιστα διπλάσιο, αυξημένο. Αυτά κάνει η κυβέρνηση προσπαθώντας πραγματικά με όλα τα όπλα που διαθέτουμε και σχεδιάζουμε, να συγκρατήσουμε τις τιμές και την ακρίβεια» τόνισε χαρακτηριστικά ο υπουργός, απαντώντας στις κατηγορίες της αντιπολίτευσης ότι η κυβέρνηση δεν αντιμετωπίζει αποτελεσματικά και ουσιαστικά την αισχροκέρδεια σε βάρος των καταναλωτών.

«Η ελληνική αγορά είναι μικρή, έχει παθογένειες, είναι κατακερματισμένη, με χιλιάδες καταστήματα και παρ' όλα αυτά συγκρατούμε τον πληθωρισμό. Δεν έχουμε πετύχει αυτό που θέλουμε και για αυτό συνεχίζουμε να λαμβάνουμε μέτρα και θα συνεχίσουμε να το κάνουμε μέχρι να δούμε τις τιμές στα ράφια των σούπερ μάρκετ να αποκλιμακώνονται», αντέτεινε ο κ. Σκρέκας.

Όπως αναγνώρισε ο υπουργός Ανάπτυξης «διαπιστώθηκε ότι οι τιμές των προϊόντων στα ράφια των σούπερ μάρκετ αποκλίνουν από τις τιμές της υπόλοιπης Ευρώπης» και «προσδοκάμε ότι θα αποκλιμακωθούν αμέσως μετά την εφαρμογή των μέτρων την 1η Μαρτίου».

«Πιστεύουμε ότι οι αδικαιολόγητες ανατιμήσεις μεγάλων κατηγοριών προϊόντων θα τερματιστούν. Αυτό αφορά όλα τα προϊόντα που πωλούνται στο οργανωμένο λιανεμπόριο και στα σούπερ μάρκετ. Από τη στιγμή που ανακοινώσαμε την πρόθεση μας να εφαρμόσουμε το μέτρο, ήδη έχουμε μηδενικές ανακοινώσεις ανατιμήσεων προμηθευτών προς τα σούπερ μάρκετ. Προσδιορίζουμε ότι οι εκπτώσεις σε συγκεκριμένες κατηγορίες προϊόντων που οι προμηθευτές τους παρέχουν στο λιανεμπόριο, μειώνονται κατά 30% - και αυτό το όφελος υποχρεωτικά πρέπει να περάσει στον καταναλωτή», είπε και συμπλήρωσε:

«Το μέτρο αυτό θα πρέπει να φανεί στα σούπερ μάρκετ την 1η Μαρτίου με μειωμένες τιμές και θα ανακοινώσουμε τον κατάλογο αυτό πριν και μετά την εφαρμογή του, για να δουν οι καταναλωτές ποια εταιρία και πόσο έχει μειώσει την τιμή των προϊόντων στα ράφια. Θέλουμε απόλυτη διαφάνεια, καθαρές τιμές σε όλη την εφοδιαστική αλυσίδα, από τον παραγωγό μέχρι το σούπερ μάρκετ και με αυτό τον τρόπο να ελέγξουμε ακόμα καλύτερα την πιθανότητα κάποιος να κερδίσει αθέμιτα».

Ιδιαίτερα στάθηκε ο κ. Σκρέκας στις τιμές του βρεφικού γάλατος στην Ελλάδα, τονίζοντας ότι «είναι ακριβότερη η τιμή από την υπόλοιπη Ευρώπη».

«Εμείς ερχόμαστε με ένα δραστικό μέτρο, να θέσουμε πλαφόν στο περιθώριο κέρδους των εταιριών που εισάγουν και διακινούν το βρεφικό γάλα στη χώρα μας, με στόχο να το περιορίσουμε και να φθάσει στο μέσο όρο των τιμών στην Ευρώπη», σημείωσε.

Έμφαση έδωσε και στην αναβάθμιση της ηλεκτρονικής πλατφόρμας, ώστε «ο καταναλωτής να έχει τη δυνατότητα να κατεβάσει την εφαρμογή στο κινητό του και να κάνει σύγκριση τιμών επιλέγοντας από πού θα αγοράσει [...] Με αυτό τον τρόπο επιβάλλουμε τη διαφάνεια στις τιμές και δίνουμε τη δυνατότητα στον καταναλωτή να επιλέξει τα φθηνότερα προϊόντα», σημείωσε.

Από την πλευρά του, ο βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ, Χρήστος Γιαννούλης, κατηγόρησε την κυβέρνηση ότι «δεν αντιμετωπίζει ουσιαστικά τον 'πληθωρισμό της απληστίας' που έφθασε στο 8,9%» και πρόσθεσε ότι «ενώ αυτό το θέμα ταλανίζει την κοινωνία, η κυβέρνηση βάζει καταλυτική ημερομηνία την 1η Μαρτίου, αφήνοντας περιθώριο στα σούπερ μάρκετ να συνεχίζουν να αισχροκερδούν».

«Καλώς τους και ας άργησαν στην αντιμετώπιση της ασυδοσίας και της αισχροκέρδειας. Γιατί όταν εμείς, πολύ καιρό πριν τα λέγαμε, εσείς μας κατηγορούσατε ότι κινδυνολογούσαμε», σχολίασε ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος του ΠΑΣΟΚ- ΚΙΝΑΛ, Δημήτρης Μάντζιος, ενώ επανέφερε την πρόταση του κόμματός του, για μείωση του ΦΠΑ σε βασικά καταναλωτικά προϊόντα.

Ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος του ΚΚΕ, Νίκος Καραθανασόπουλος, κατηγόρησε την κυβέρνηση ότι κανένα ουσιαστικό μέτρο δεν παίρνει η κυβέρνηση για να αντιμετωπίσει τα τρία βασικά αίτια της ακρίβειας και του επικίνδυνου μείγματος που είναι οι τιμές, ο μισθός και οι φόροι.

Ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος της Ελληνικής Λύσης, Κωνσταντίνος Χήτας, υποστήριξε ότι «η αναποτελεσματικότητα της κυβέρνησης δημιούργησε το πρόβλημα της ακρίβειας και κατάφερε να εκτοξεύσει υψηλότερα τα κέρδη των καρτέλ που έφθασαν στο 137,9 %», και πρόσθεσε ότι «τα πασαλείμματα και οι τσαπατσουλιές δεν φέρνουν αποτέλεσμα».

Ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος της ΝΙΚΗΣ, Νικόλαος Βρεττός, καταλόγισε στη κυβέρνηση, «πρόχειρα και αναποτελεσματικά μέτρα και αδυναμία να αντιμετωπίσει το θηρίο της ακρίβειας, το οποίο η ίδια εξέθρεψε».

Απαντώντας ο υπουργός Ανάπτυξης, αντέτεινε ότι ήδη η πολιτική που ακολουθεί η κυβέρνηση έχει αρχίσει να φέρνει αποτελέσματα.

«Από τις μέρες που ανακοινώσαμε το μέτρο, καμία ανατίμηση δεν έχει σταλεί στο σούπερ μάρκετ. Βεβαίως η πραγματικότητα είναι ότι κάποια προϊόντα, αν αυξηθεί δραματικά το κόστος παραγωγής, κτίσης κατασκευής, θα ανατιμηθούν γιατί θα υπάρχουν αντικειμενικές συνθήκες. Εμείς δεν θέλουμε τους πονηρούς που θα βρουν μια ευκαιρία μέσα στη βαβούρα του πληθωρισμού να αυξήσουν την τιμή για να κερδίσουν κάτι παραπάνω. Θα συνεχίσουμε τους ελέγχους μέχρι οι τιμές στα ράφια των σούπερ-μάρκετ να μειωθούν», υπογράμμισε ο κ. Σκρέκας.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.