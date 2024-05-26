Άγρια επίθεση δέχθηκε το βράδυ της Παρασκευής μια ομάδα εθελοντών στην Πάρνηθα.

Όπως περιγράφουν με ένα story στο Instagram οι ίδιοι οι εθελοντές την περασμένη Παρασκευή αποφάσισαν να βοηθήσουν την δράση της οργάνωσης VA Saving his Hood μαζεύοντας πολλά σκουπίδια από την Δυτική Πάρνηθα. Η δράση επρόκειτο να συνεχίσει και την επόμενη ημέρα και έτσι κάποιοι αποφάσισαν να διανυκτερεύσουν σε ένα εγκαταλελειμμένο κτίριο απέναντι από το σημείο Κρύα Πηγή Φυλής.

Περίπου στη 1:30 τα ξημερώματα δύο αυτοκίνητα έφτασαν στο σημείο. Όταν οι νεαροί αντιλήφθηκαν τους κατασκηνωτές, τους πλησίασαν με φακούς και τους τραμπούκισαν ρωτώντας: «Από που είστε; Εμείς είμαστε από το Μενίδι». Όταν τους εξήγησαν ότι είναι εθελοντές που καθαρίζουν το βουνό, οι άγνωστοι έφυγαν. Μετά από 10 λεπτά όμως, επέστρεψαν με αυτοκίνητα και όπως λέει ένα από τα θύματα της επίθεσης φώναζαν «Κάναμε Comeback».

«Δεν μπορούσαμε να αντιδράσουμε γιατί ήμασταν στο πάτωμα ξαπλωμένοι και έτσι ξεκίνησαν να μας χτυπάνε και να μας μαχαιρώνουν δίχως έλεος» λέει θύμα της επίθεσης συμπληρώνοντας πως δεν πρόλαβαν να αντιδράσουν.

Έναν από τους εθελοντές, τον μαχαίρωσαν 3 φορές στην πλάτη και μια ακόμα στον ώμο, ενώ από τα χτυπήματα, του έσπασαν και τη μύτη. Όπως λένε επίσης, πέρασαν τη μισή νύχτα με αγωνία για την τύχη του εθελοντή με τις πολλαπλές μαχαιριές, αλλά διέφυγε τον κίνδυνο για τη ζωή του.

Το story καταλήγει με τον εθελοντη να σχολιάζει: «Έχουμε συναντήσει από κοντά όλα τα ζώα της ελληνικής υπαίθρου (αρκούδες, λύκους κτλ) ωστόσο εν τέλει μόνο ο άνθρωπος μας έβλαψε».

Πηγή: skai.gr

