Ο Αλέξης Τσίπρας δεν θα πάει στις Σπέτσες, στη συνεδρίαση των βουλευτών

Δεν προτίθεται να παρευρεθεί στη συνάντηση των μελών της ΚΟ του ΣΥΡΙΖΑ στις Σπέτσες, ο Αλέξης Τσίπρας.

Σύμφωνα με πηγές της Κουμουνδούρου οι εργασίες της συγκεκριμένης ΚΟ που αφορoύν στον απολογισμό του νομοθετικού έργου είναι εκτός του πλαισίου του πρώην πρωθυπουργού.

Μετά το κάλεσμα του προέδρου του ΣΥΡΙΖΑ, Στέφανου Κασσελάκη, στην Κοινοβουλευτική Ομάδα του κόμματος για τριήμερη συνάντηση εργασίας στις Σπέτσες και τις αντιδράσεις που προκάλεσε, το ερώτημα που ετίθετο από χθες ήταν αν ο Αλέξης Τσίπρας θα συμμετάσχει στην άτυπη συνεδρίαση.

Σύμφωνα με όσα αναφέρουν πηγές, οι πρώην πρωθυπουργοί δεν συμμετέχουν σε όλες τις συνεδριάσεις του κόμματος, παρά μόνο σε όσες κρίνουν οι ίδιοι ότι χρειάζεται να δώσουν το παρών.



