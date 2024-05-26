Κοινή Υπουργική Απόφαση αναρτήθηκε σχετικά με τη λήψη μέτρων ελεγχόμενης πρόσβασης κατοίκων και επισκεπτών σε επιμέρους σημεία των νήσων Θήρας και Θηρασιάς. Ειδικότερα όπως αναφέρει ανακοίνωση, σε συνέχεια της έγκρισης σύμβασης από το Υπουργείο Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας ύψους 300.000 ευρώ με την Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου για την υλοποίηση έργων συντήρησης και πρώτης επέμβασης στη Σαντορίνη, καθώς και την έγκριση κονδυλίων 230.000 ευρώ για την εκπόνηση μελέτης από τον ΟΑΣΠ, αναρτήθηκε Κοινή Υπουργική Απόφαση (ΚΥΑ) σχετικά με τη λήψη μέτρων ελεγχόμενης πρόσβασης σε επιμέρους σημεία του νησιού.

Παράλληλα, έχει προβλεφθεί δέσμη μεσοπρόθεσμων και μακροπρόθεσμων έργων απομείωσης του κατολισθητικού κινδύνου που θα υλοποιηθούν με βάση μελέτη του Καθηγητή Δυναμικής Τεκτονικής Εφαρμοσμένης Γεωλογίας & Διαχείρισης Φυσικών Καταστροφών Ευθύμιου Λέκκα και του ΕΚΠΑ. Τα έργα αφορούν κατά κύριο λόγο σε εκτεταμένες αντιστηρίξεις κατά μήκος της περιοχής της καλδέρας, υποστήριξη πρανών σε σημεία υψηλού κινδύνου και αντίστοιχες δομικές παρεμβάσεις.

Σε ό,τι αφορά την ΚΥΑ, την οποία υπογράφουν οι υπουργοί Εθνικής Οικονομίας, Κωστής Χατζηδάκης, υπουργείο Εσωτερικών, Θοδωρής Λιβάνιος, Προστασίας του Πολίτη, Μιχάλης Χρυσοχοΐδης, Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, Χρήστος Στυλιανίδης, Τουρισμού, Όλγα Κεφαλογιάννη και Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, Βασίλης Κικίλιας, προβλέπει:

Προσωρινούς περιορισμούς κυκλοφορίας προς αποφυγή έκθεσης σε κατολισθητικό κίνδυνο για το χρονικό διάστημα από 01-06-2024 ως και 31-10-2024:

α) Στον Οικισμό Αμμούδι απαγορεύεται η κυκλοφορία και διέλευση παντός είδους οχημάτων στη δημοτική οδό από τη διασταύρωση της περιφερειακής οδού Οίας προς τον λιμένα Αμμούδι. Εξαιρούνται οχήματα τροφοδοσίας των καταστημάτων από τις 5 πμ έως τις 10 πμ.

β) Στον Όρμο Φηρών (παλαιό λιμένα Φηρών) αποφασίζεται η ελεγχόμενη από τις αρμόδιες λιμενικές αρχές αποβίβαση και αναχώρηση των επιβαινόντων στα κρουαζιερόπλοια, έτσι ώστε στον παλαιό λιμένα και στο χώρο μπροστά από το τελεφερίκ του Όρμου των Φηρών να μην αναμένουν πάνω από 500 άτομα. Επιπλέον, οι αρμόδιες λιμενικές αρχές εξουσιοδοτούνται να εφαρμόσουν μέτρα ελέγχου του κατάπλου και απόπλου πάσης φύσεων σκαφών από και προς Θηρασιά, Παλαιά και Νέα Καμένη.

γ) Στον Όρμο Αθηνιός (νέος λιμένας Φηρών) αποφασίζεται η λήψη μέτρων ελέγχου κυκλοφορίας των αποβιβαζόμενων οχημάτων, με κατά προτεραιότητα αποβίβαση των επαγγελματικών ΙΧ και έπειτα των λεωφορείων και τα φορτηγών, ώστε να μην υπάρχει κυκλοφοριακός φόρτος στην οδό, τόσο κατά την αποβίβαση όσο και κατά τον απόπλου των πλοίων της γραμμής.

Τοποθέτηση προειδοποιητικής σήμανσης σε τρεις γλώσσες (ελληνικά, αγγλικά και γαλλικά) ως προς την ύπαρξη κατολισθητικού κινδύνου στις ακόλουθες περιοχές της Θήρας και της Θηρασιάς:

(α) Στον Οικισμό Αμμούδι κατά μήκος της δημοτικής οδού από τη διασταύρωση της περιφερειακής οδού Οίας προς τον λιμένα Αμμούδι

(β) στο περιπατητικό μονοπάτι από το Αμμούδι προς Οία

(γ) στον Όρμο Αρμένι στο λιθόστρωτο περιπατητικό μονοπάτι από τον οικισμό της Οίας προς τον όρμο Αρμένι

(δ) στο Φηροστεφάνι στο περιπατητικό μονοπάτι στο χείλος της καλδέρας

(ε) στον Όρμο Φηρών (παλαιός λιμένας Φηρών)

(στ) στον Όρμο Αθηνιός (νέος λιμένας Φηρών) στην οδό από το νέο λιμένα Φηρών προς την οδό Φηρών-Ακρωτηρίου.

(ζ) στη νήσο Θηρασιά - όρμο Κόρφου τοποθετούνται κατά μήκος του όρμου του Κόρφου καθώς και στο περιπατητικό μονοπάτι που οδηγεί από τον όρμο του Κόρφου στον οικισμό της Θηρασιάς.

Τέλος, στην ΚΥΑ επισημαίνεται ότι:

Η τοποθέτηση της σήμανσης θα διενεργείται υποχρεωτικά με ευθύνη της Περιφέρειας Νοτίου Αιγίου.

Οι αρμόδιες αρχές μεριμνούν για την υλοποίηση των απαγορεύσεων πρόσβασης και προσέγγισης και τους όρους ελεγχόμενης πρόσβασης από την ημέρα έκδοσης της Απόφασης έως τις 31.10.2024 με σκοπό την προστασία των κατοίκων και των επισκεπτών κατά τη διάρκεια της τουριστικής περιόδου.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

