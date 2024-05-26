Λογαριασμός
Menu
ΚΑΙΡΟΣ
ΣΚΑΪ TV ΣΚΑΪ 100.3 ΣΠΟΡ FM Women Only ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ
ΜΠΟΡΟΥΜΕ

Παναθηναϊκός: Το έκαψαν στα αποδυτήρια οι «πράσινοι» αγκαλιά με το τρόπαιο

Τρελή ατμόσφαιρα στον Βόλο με τους παίκτες του Χρήστου Κόντη και την διοίκηση στα αποδυτήρια  

Παναθηναϊκός: Το έκαψαν στα αποδυτήρια οι «πράσινο» αγκαλιά με το τρόπαιο

Ο Παναθηναϊκός νίκησε με 1-0 τον Άρη, με γκολάρα του Γιώργου Βαγιαννίδη στο τελευταίο λεπτό, στον τελικό και σήκωσε το 20ο κύπελλο της ιστορίας του. Το πάρτι στήθηκε πρώτα εντός αγωνιστικού χώρου, με πυροτεχνήματα.

Ύστερα οι παίκτες πέταξαν στον αέρα τους Μπερνάρντ, Χουανκάρ και τον πρόεδρο της ΠΑΕ Γιάννη Αλαφούζο, μέσα σε έναν γενικότερο πανζουρλισμό. Η χαρά και το γλέντι μεταφέρθηκαν στα αποδυτήρια όπου παίκτες, προπονητικό τιμ και διοίκηση τα «έσπασαν». Σαμπάνιες, κομφετί, μαζί με άφθονη χαρά για την ομάδα του «τριφυλλιού» που θα πάει Ευρώπη την νέα σεζόν.

Διαβάστε περισσότερα στο paopantou.gr 

Πηγή: paopantou.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.
Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

TAGS: ΠΑΟ Παναθηναϊκός Κύπελλο Ελλάδος
Αξίζει να διαβάσετε δημοφιλείς ειδήσεις στο skai.gr
12 0 Bookmark