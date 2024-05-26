Παναθηναϊκός: Το έκαψαν στα αποδυτήρια οι «πράσινοι» αγκαλιά με το τρόπαιο

Ο Παναθηναϊκός νίκησε με 1-0 τον Άρη, με γκολάρα του Γιώργου Βαγιαννίδη στο τελευταίο λεπτό, στον τελικό και σήκωσε το 20ο κύπελλο της ιστορίας του. Το πάρτι στήθηκε πρώτα εντός αγωνιστικού χώρου, με πυροτεχνήματα.

Ύστερα οι παίκτες πέταξαν στον αέρα τους Μπερνάρντ, Χουανκάρ και τον πρόεδρο της ΠΑΕ Γιάννη Αλαφούζο, μέσα σε έναν γενικότερο πανζουρλισμό. Η χαρά και το γλέντι μεταφέρθηκαν στα αποδυτήρια όπου παίκτες, προπονητικό τιμ και διοίκηση τα «έσπασαν». Σαμπάνιες, κομφετί, μαζί με άφθονη χαρά για την ομάδα του «τριφυλλιού» που θα πάει Ευρώπη την νέα σεζόν.

