Περίπου 100 'Έλληνες οπαδοί ενεπλάκησαν τα ξημερώματα της Κυριακής σε σταθμό του μετρό, στο Βερολίνο, όπως επισήμανε η γερμανική αστυνομία σε τοπικά μέσα.

Επιπλέον, όπως μεταδίδει το γερμανικό πρακτορείο ειδήσεων στη συμπλοκή χρησιμοποιήθηκαν ρόπαλα του μπέιζμπολ και γκλοπ.

To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video

Συνολικά 12 άνθρωποι τραυματίστηκαν σύμφωνα με τις Αρχές. Συγκεκριμένα, τρεις άνθρωποι τραυματίστηκαν σοβαρά εκ των οποίων ο ένας νοσηλεύεται σε κρίσιμη κατάσταση.

Ακόμη εννέα άτομα τραυματίστηκαν ελαφρύτερα.

Οι Αρχές προχώρησαν σε 89 συλλήψεις σύμφωνα με το γερμανικό πρακτορείο.

Το πυροσβεστικό σώμα της γερμανικής πρωτεύουσας, ανέφερε νωρίτερα ότι συνολικά παρασχέθηκαν οι πρώτες βοήθειες σε δώδεκα άτομα, με τα εννέα να φέρουν ελαφρά τραύματα.

«Μετά από σωματική διαμάχη μεταξύ πολλών ατόμων στον σταθμό του S-Bahn Prenzlauer_Allee φροντίσαμε συνολικά 12 άτομα, συμπεριλαμβανομένων:

• 1 με απειλητικά για τη ζωή τραύματα

• 2 με βαριά και

• 9 με ελαφρούς τραυματισμούς.

Αναπτύχθηκαν 44 δυνάμεις», αναφέρεται χαρακτηριστικά στην ανακοίνωση της πυροσβεστικής.





Nach einer körperlichen Auseinandersetzung zwischen mehreren Personen am S-Bhf. #Prenzlauer_Allee versorgten wir insgesamt 12 Personen, davon:

🔴 1 P. mit lebensgefährlichen Verletzungen

🟡 2 P. mit schweren und

🟢 9 P. mit leichten Verletzungen.

Im Einsatz waren 44 Kräfte. pic.twitter.com/jFUCwkSVqj — Berliner Feuerwehr (@Berliner_Fw) May 25, 2024

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.