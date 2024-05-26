Λογαριασμός
Με ρόπαλα του μπέιζμπολ και γκλοπ η συμπλοκή των Ελλήνων οπαδών στο Βερολίνο

 Συνολικά 12 τραυματίστηκαν, ένας νοσηλεύεται σε κρίσιμη κατάσταση - Οι Αρχές προχώρησαν σε 89 συλλήψεις

UPDATE: 10:49
Βερολίνο

Περίπου 100 'Έλληνες οπαδοί ενεπλάκησαν τα ξημερώματα της Κυριακής σε σταθμό του μετρό, στο Βερολίνο, όπως επισήμανε η γερμανική αστυνομία σε τοπικά μέσα. 

Επιπλέον, όπως μεταδίδει το γερμανικό πρακτορείο ειδήσεων στη συμπλοκή χρησιμοποιήθηκαν ρόπαλα του μπέιζμπολ και γκλοπ.

Συνολικά 12 άνθρωποι τραυματίστηκαν σύμφωνα με τις Αρχές. Συγκεκριμένα, τρεις άνθρωποι τραυματίστηκαν σοβαρά εκ των οποίων ο ένας νοσηλεύεται σε κρίσιμη κατάσταση. 
Ακόμη εννέα  άτομα τραυματίστηκαν ελαφρύτερα. 

Οι Αρχές προχώρησαν σε 89 συλλήψεις σύμφωνα με το γερμανικό πρακτορείο. 

Το πυροσβεστικό σώμα της γερμανικής πρωτεύουσας, ανέφερε νωρίτερα ότι συνολικά παρασχέθηκαν οι πρώτες βοήθειες σε δώδεκα άτομα, με τα εννέα να φέρουν ελαφρά τραύματα.

«Μετά από σωματική διαμάχη μεταξύ πολλών ατόμων στον σταθμό του S-Bahn Prenzlauer_Allee φροντίσαμε συνολικά 12 άτομα, συμπεριλαμβανομένων:
•    1 με απειλητικά για τη ζωή τραύματα
•    2 με βαριά και
•    9 με ελαφρούς τραυματισμούς.

Αναπτύχθηκαν 44 δυνάμεις», αναφέρεται χαρακτηριστικά στην ανακοίνωση της πυροσβεστικής.


 

Πηγή: skai.gr

TAGS: Βερολίνο οπαδοί
