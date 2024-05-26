Οι Πανθέοι: Ο πόλεμος δείχνει το σκληρό του πρόσωπο - Δείτε χαρακτηριστικό απόσπασμα

Αναπάντητα ερωτήματα συνεχίζουν να βασανίζουν τους ήρωες ενώ ο πόλεμος αφήνει βαρύ στίγμα στη ζωή τους. Η πρώτη απώλεια στην οικογένεια των Πανθέων είναι γεγονός και τα νέα συγκλονίζουν στο νέο επεισόδιο της δραματικής σειράς του ΣΚΑΪ, «Οι Πανθέοι», σήμερα στις 18.40.
Ο Κίτσος, μαζί με την ομάδα των στρατιωτών που ηγείται, παραμένει εγκλωβισμένος στο καταφύγιο και ψάχνει τρόπο διαφυγής. Ο Θωμάς ανησυχεί μήπως ο πιλότος που έπεσε με το αεροπλάνο είναι ο Γαζής και με κίνδυνο της ζωής του αναλαμβάνει την αποστολή διάσωσής του.
Η Νίνα μοιράζεται τα στοιχεία που κρατά εναντίον του Μαρμάρη με τον Φάνη, ο οποίος έκπληκτος αρχίζει να καταλαβαίνει πως πρόκειται για τον κατάσκοπο που τους είχε προειδοποιήσει η ασφάλεια.
Η παρουσία της Ματούλας αναστατώνει τη ζωή του Στάθη που ασφυκτιά μέσα στον γάμο του με την Αλέκα. Η υγεία του Μεταξά κινδυνεύει και ο Ανδρέας αναλαμβάνει να τον εγχειρίσει με άκρα μυστικότητα.
Η Μάρμω προσπαθεί ακόμα να καταλάβει τι ήταν αυτό που έκανε τον Κίτσο να μην φύγει μαζί της ενώ η Σοφία προσπαθεί να εξακριβώσει ποια είναι τα σύννεφα στον γάμο του Ανδρέα.
Κι ενώ η Λιάνα κάνει ό,τι μπορεί πίσω στην Αθήνα για να βοηθήσει τους Έλληνες στρατιώτες, τα νέα για μια απώλεια στο μέτωπο θα συγκλονίσουν ολόκληρη την οικογένεια των Πανθέων.
Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.
Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.