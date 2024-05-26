Οι Πανθέοι: Ο πόλεμος δείχνει το σκληρό του πρόσωπο - Δείτε χαρακτηριστικό απόσπασμα

Αναπάντητα ερωτήματα συνεχίζουν να βασανίζουν τους ήρωες ενώ ο πόλεμος αφήνει βαρύ στίγμα στη ζωή τους. Η πρώτη απώλεια στην οικογένεια των Πανθέων είναι γεγονός και τα νέα συγκλονίζουν στο νέο επεισόδιο της δραματικής σειράς του ΣΚΑΪ, «Οι Πανθέοι», σήμερα στις 18.40.

Ο Κίτσος, μαζί με την ομάδα των στρατιωτών που ηγείται, παραμένει εγκλωβισμένος στο καταφύγιο και ψάχνει τρόπο διαφυγής. Ο Θωμάς ανησυχεί μήπως ο πιλότος που έπεσε με το αεροπλάνο είναι ο Γαζής και με κίνδυνο της ζωής του αναλαμβάνει την αποστολή διάσωσής του.

Η Νίνα μοιράζεται τα στοιχεία που κρατά εναντίον του Μαρμάρη με τον Φάνη, ο οποίος έκπληκτος αρχίζει να καταλαβαίνει πως πρόκειται για τον κατάσκοπο που τους είχε προειδοποιήσει η ασφάλεια.

Η παρουσία της Ματούλας αναστατώνει τη ζωή του Στάθη που ασφυκτιά μέσα στον γάμο του με την Αλέκα. Η υγεία του Μεταξά κινδυνεύει και ο Ανδρέας αναλαμβάνει να τον εγχειρίσει με άκρα μυστικότητα.

Η Μάρμω προσπαθεί ακόμα να καταλάβει τι ήταν αυτό που έκανε τον Κίτσο να μην φύγει μαζί της ενώ η Σοφία προσπαθεί να εξακριβώσει ποια είναι τα σύννεφα στον γάμο του Ανδρέα.

Κι ενώ η Λιάνα κάνει ό,τι μπορεί πίσω στην Αθήνα για να βοηθήσει τους Έλληνες στρατιώτες, τα νέα για μια απώλεια στο μέτωπο θα συγκλονίσουν ολόκληρη την οικογένεια των Πανθέων.

