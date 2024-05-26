Φορτηγά με ανθρωπιστική βοήθεια άρχισαν σήμερα να εισέρχονται στη Λωρίδα της Γάζας από την Αίγυπτο, μέσω του ισραηλινού περάσματος Κερέμ Σαλόμ, σύμφωνα με το δίκτυο Al-Qahera News, που πρόσκειται στις αιγυπτιακές υπηρεσίες πληροφοριών.

Περίπου 200 φορτηγά, συμπεριλαμβανομένων τεσσάρων βυτιοφόρων, αναμένεται να εισέλθουν σήμερα στη Γάζα μέσω του περάσματος Κερέμ Σαλόμ, δήλωσε στο Reuters ο Χαλίντ Ζαγέντ, επικεφαλής του αιγυπτιακού κινήματος της Ερυθράς Ημισελήνου στο Βόρειο Σινά.

Το δίκτυο Al Qahera News ανήρτησε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης βίντεο στο οποίο είπε ότι φαίνονται φορτηγά με ανθρωπιστική βοήθεια να διασχίζουν το πέρασμα. Το δίκτυο δεν διευκρίνισε πόσα φορτηγά είχαν περάσει από το σημείο ελέγχου, αλλά ανέφερε ότι «τέσσερα βυτιοφόρα» είχαν ήδη περάσει και κατευθύνονταν προς νοσοκομεία.

Το συνοριακό πέρασμα της Ράφα, που ήταν το βασικό σημείο εισόδου για ανθρωπιστική βοήθεια και εμπορικές προμήθειες προς τη Γάζα, είναι κλειστό εδώ και περίπου τρεις εβδομάδες, από τότε που το Ισραήλ πήρε υπό τον έλεγχό του την παλαιστινιακή πλευρά του περάσματος, κλιμακώνοντας τη στρατιωτική του επίθεση στην περιοχή στις 6 Μαΐου.

Καθώς το πέρασμα της Ράφα είναι κλειστό, κάποιες από τις προμήθειες τροφίμων που προορίζονται για τη Γάζα έχουν αρχίσει να σαπίζουν.

Η Αίγυπτος και οι ΗΠΑ συμφώνησαν στις 24 Μαΐου να αποστείλουν βοήθεια μέσω του κοντινού, ισραηλινού περάσματος Κερέμ Σαλόμ έως ότου ολοκληρωθούν οι νομικές διαδικασίες για να ανοίξει εκ νέου το πέρασμα της Ράφα από την παλαιστινιακή πλευρά, δήλωσε η αιγυπτιακή προεδρία.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

