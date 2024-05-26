Αισιόδοξος για επιτυχία του ΠΑΣΟΚ-Κινήματος Αλλαγής στις Ευρωεκλογές εμφανίζεται ο πρόεδρος του κόμματος Νίκος Ανδρουλάκης.

Σε συνέντευξη του στην εφημερίδα «Μακεδονία», ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ - ΚΙΝΑΛ αναφέρει: «Η «δημοσκόπηση» στην κοινωνία που τα στελέχη μας και εγώ κάνουμε καθημερινά, μας κάνει πολύ αισιόδοξους. Είμαι σίγουρος ότι το ΠΑΣΟΚ και στις 9 Ιουνίου θα είναι στην όχθη των νικητών είτε το μέτρο σύγκρισης είναι οι προηγούμενες ευρωεκλογές είτε οι εθνικές του 2023. Η ανοδική πορεία των τελευταίων ετών, που θα ενισχυθεί, θα μετατραπεί σε κυβερνητική τροχιά μέχρι τις επόμενες εθνικές εκλογές».

Προσθέτει πως ο κόσμος έχει καταλάβει τα όρια και τα λάθη της κυβέρνησης της Νέας Δημοκρατίας και βρίσκει στο ΠΑΣΟΚ την εναλλακτική πρόταση που αναζητά. Δεν πείθεται πια από το άλλοθι του 41%. «Είναι στο χέρι μας να πείσουμε την κοινωνία ότι το ΠΑΣΟΚ-Κίνημα Αλλαγής μπορεί να απαντήσει στα προβλήματα της και να δώσει προοπτική ζωής, αξιοπρέπεια και ελπίδα σε όλους», σημειώνει.

Υπογραμμίζει ότι «το επίδικο στις ευρωεκλογές είναι να σταλεί ένα μήνυμα αποδοκιμασίας της αλαζονείας του 41% και να ενισχυθεί η αξιόπιστη, προοδευτική αντιπολίτευση», ενώ συμπληρώνει πώς «αν το ΠΑΣΟΚ είναι ισχυρό, μπορεί να ενοποιήσει τον προοδευτικό κόσμο απέναντι στη συντήρηση την επόμενη ημέρα. Είμαστε το μόνο αξιόπιστο κόμμα που μπορεί να δημιουργήσει εκείνες τις κοινωνικές συμμαχίες που θα επιτύχουν την αναγέννηση της κεντροαριστεράς με όρους πολιτικούς και όχι με τους όρους της showbiz.»

Ο κ. Ανδρουλάκης επισημαίνει πώς το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο δεν είναι ένα διακοσμητικό όργανο, οπότε με την ψήφο τους οι πολίτες καθορίζουν κρίσιμους συσχετισμούς για το μέλλον της πατρίδας μας και της Ευρώπης καθώς αντιπαρατίθενται η αντίληψη των συντηρητικών δεξιών κομμάτων της λιτότητας, του «λίγο μαζί και πολύ χώρια» και εκείνη του Ευρωπαϊκού Σοσιαλιστικού Κόμματος που θέλει ενίσχυση των κοινών χρηματοδοτικών εργαλείων αλληλεγγύης και την προστασία του κοινωνικού κράτους. «Στις 9 Ιουνίου λοιπόν οι πολίτες μπορούν να αποφασίσουν ποια Ευρώπη θέλουν. Πιστεύω βαθιά ότι μπορούμε και αξίζουμε περισσότερα τόσο στην Ελλάδα όσο και στην Ευρώπη» .

Σχετικά με την εξωτερική πολιτική που ακολουθεί η κυβέρνηση ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ-ΚΙΝΑΛ θεωρεί ότι θέτει ως προτεραιότητα την επικοινωνία και όχι την ουσία παρατηρώντας ότι το τελευταίο διάστημα η Ελλάδα να είναι αντιμέτωπη με πολύ δυσμενείς εξελίξεις σε όλα τα μέτωπα. Υποστηρίζει ότι υποβαθμίζει τις συνεχείς προκλήσεις της Τουρκίας αναφέροντας μόνο τη θετική ατζέντα, όσον δε αφορά στη Βόρεια Μακεδονία φάνηκαν τα όρια της προβληματικής Συμφωνίας των Πρεσπών και στο ζήτημα της προστασίας της ελληνικής εθνικής μειονότητας στην Αλβανία κατηγορεί τον κ. Μητσοτάκη πως λειτούργησε ως κομματάρχης και όχι ως πρωθυπουργός, εκμεταλλευόμενος ένα εθνικό θέμα για τις εκλογικές του επιδιώξεις.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

