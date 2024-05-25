Η κούκλα Αλεξάνδρα Παναγιώταρου που ξεχώρισε από τη συμμετοχή της στο My Style Rocks το 2018 και έφτασε μέχρι και τον τελικό, είδε τη ζωή της να αλλάζει ολοκληρωτικά μετά το παιχνίδι μόδας.

Αν και έχει τελειώσει Κοινωνιολογία στο Πάντειο, η Αλεξάνδρα από τα 22 της ενεργοποιήθηκε στον χώρο της μόδας σχεδιάζοντας αρχικά μαγιό για το δικό της E shop, δουλεύοντας παράλληλα και ως μοντέλο.

Η δημοσιότητα που απέκτησε όμως σε συνδυασμό με έξυπνες επιχειρηματικές κινήσεις αλλά και την εκμετάλλευση των ισχυρών πια Social Media της την έκαναν να γνωρίσει τεράστια επιτυχία έχοντας πια ανοίξει και το δικό της μαγαζί και μάλιστα στην ακριβή περιοχή του Κολωνακίου.

Πετυχημένη και ανεξάρτητη, η Αλεξάνδρα δεν κρύβει ότι απολαμβάνει την πολυτέλεια στη ζωή της. Ωραία ταξίδια, εντυπωσιακά ρούχα και επώνυμα αξεσουάρ αφήνουν με το στόμα ανοιχτό τους ακολούθους της.

Σε πρόσφατη εξόρμησή της στο Dubai, μια ματιά στην γκαρνταρόμπα της ήταν αρκετή για να ζαλιστούμε, αφού μόνο οι τσάντες της αξίζουν χιλιάδες ευρώ. Dolce Gabbana, Valentino, Gucci, Fendi μόνο μερικές από αυτές που φαίνονται. Ακόμα και το μαγιό της είναι φίρμα. Αλλά και σε τι κορμί είναι φορεμένο!

Πηγή: skai.gr

