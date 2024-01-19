Την κόντρα της Έλενας Ακρίτα με τον Νίκο Καρανίκα, για την κομματική πειθαρχία στο ΣΥΡΙΖΑ αλλά και για το αν τα αλβανικά θα πρέπει να γίνουν γλώσσα επιλογής στα σχολεία, σχολίασε ο ευρωβουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ, Κώστας Αρβανίτης, μιλώντας το πρωί της Παρασκευής στον ΣΚΑΪ και την εκπομπή «Σήμερα».

Κληθείς να σχολιάσει την κόντρα που έχει ξεσπάσει τις τελευταίες ώρες ανάμεσα στην κυρία Ακρίτα και τον κύριο Καρανίκα ο ευρωβουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ, σχολίασε πως «η κυρία Ακρίτα είναι εκλεγμένη βουλευτής ενώ ο κύριος Καρανίκας πολίτης». Αποφεύγοντας να κάνει παραπάνω σχόλια ο κ. Αρβανίτης ανέφερε πως «δεν χρειάζεται αυτά να βγαίνουν στη ρούγα».

Σχετικά με το αν θα έπρεπε να μπει στον ΣΥΡΙΖΑ κομματική πειθαρχία, ο κ. Αρβανίτης σχολίασε ότι «σύμφωνα με το πολιτικό σύστημα της χώρας, ψηφίζουμε και τοποθετούμαστε κατά συνείδηση που έχουμε ορκιστεί στο Σύνταγμα» τονίζοντας ότι τα «κόμματα πρέπει να είναι πιο δημοκρατικά εσωτερικά. Να πάμε στη λογική της συντεταγμένης πολιτικής στάσης» είπε ο ευρωβουλευτής.

Ο ίδιος αποκάλυψε ότι συναντήθηκε χθες Πέμπτη με τον Αρχιεπίσκοπο Ιερώνυμο με τον οποίο συζήτησαν θέματα όπως η ειρήνη, το προσφυγικό τα ναρκωτικά. Ωστόσο, δεν συζήτησαν όπως είπε για τα ομόφυλα ζευγάρια.

Σχετικά με την δήλωση του Στέφανου Κασσελάκη να καθιερωθούν τα αλβανικά ως γλώσσα επιλογής στα σχολεία ο κ. Αρβανίτης υποστήριξε πως« η ιδέα να υπάρχει και δεύτερη επιλογή γλώσσας για τα κράτη- μέλη είναι σωστή. Νομίζω ότι θα μπορούσε να ξεκινήσει μια κουβέντα όταν η Αλβανία γίνει ισότιμο μέλος της ΕΕ και με αυτή τη λογική να υπάρχει και για τα βουλγαρικά και τα ρουμάνικα».

Τέλος, όσον αφορά την κόντρα την ευρωβουλευτή Άννα Μισέλ Ασημακοπούλου στο ευρωκοινοβούλιο για το αν η Ελλάδα είναι κράτος δικαίου υποστήριξε πως δεν τίθεται τέτοιο θέμα ωστόσο, όπως υπογράμμισε «έχουμε θέματα στην Ελλάδα».

«Όποιος τοποθετεί ζητήματα ενστάσεων δεν είναι εχθρός της χώρας. Δεν είναι η χώρα ο Μητσοτάκης και όποιοι διαφωνούν με την πολιτική του είναι εχθροί» είπε και πρόσθεσε: «Είχαμε τη δική του Ζακ Κωστόπουλου, εκεί υπάρχει θέμα. Έχουμε το predator, έχουμε ευρωβουλευτές που έχουν καταγγείλει και έχουμε στοιχεία και δεν πάει καλά η διαδικασία» υποστήριξε ο κ. Αρβανίτης.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.