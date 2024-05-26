«Walk With Me: Hamptons»: Συγγραφέας - φωτογράφος αναδεικνύει την ιστορική και λαμπερή πλευρά των Χάμπτονς

Τη γοητεία και την ομορφιά των κατοικιών και των δρόμων των Χάμπτονς αναδεικνύει η συγγραφέας και φωτογράφος Σούζαν Κάουφμαν στο νέο της βιβλίο «Walk With Me: Hamptons».

Τα Χάμπτονς έχουν διεθνή φήμη ως λαμπερός καλοκαιρινός προορισμός για τους πλούσιους και τους διάσημους, με μεγάλα αρχοντικά κρυμμένα πίσω από έξοχα περιποιημένους τοίχους. Αλλά υπάρχει μια άλλη πλευρά του Ιστ Εντ του Λονγκ Άιλαντ που είναι πιο προσγειωμένη και μαγική σε κάθε εποχή. Είναι τα Hamptons που οι αναγνώστες θα γνωρίσουν και θα αγαπήσουν στο «Walk With Me: Hamptons» αναφέρεται στην περίληψη του βιβλίου.

Η Σούζαν Κάουφμαν ερεύνησε κάθε πόλη και χωριό και μελέτησε τα αρχεία του Art & Architecture Quarterly, διαδικτυακής έκδοσης για τη διατήρηση των πόλεων του Ιστ Εντ.

Η συγγραφέας επισκέφθηκε τα Χάμπτονς με την οικογένειά της πρώτη φορά όταν ήταν οκτώ ετών και γνώρισε περισσότερα για το θέρετρο όταν εργαζόταν για διάφορα περιοδικά μόδας και πήγαινε στο Μοντόκ για φωτογραφίσεις. Πριν από περίπου 30 χρόνια, αγόρασε ένα σπίτι στο Αμαγκάνσετ με τον σύζυγό της, Σον Γιανγκ.

Οι περισσότερες φωτογραφίες που παρουσιάζονται στο βιβλίο είναι από την περασμένη άνοιξη και προβάλλουν τη γοητευτική και ιστορική πλευρά των Χάμπτονς, κλασικά σπίτια από πέτρα, κήπους με τριαντάφυλλα, ανεμόμυλους, γραφικά πανδοχεία και όμορφες παραλίες.

Στις σελίδες του βιβλίου υπάρχουν χάρτης των Χάμπτονς και σημεία ενδιαφέροντος που έχει επιλέξει η Σούζαν Κάουφμαν, η οποία για το εξώφυλλο έχει επιλέξει μία φωτογραφία ιστορικού κτιρίου μεγάλο μέρος του οποίου είναι καλυμμένο με βιστέρια, αναρριχόμενο φυτό με εντυπωσιακά μωβ άνθη.

«Είναι απλώς ένα από τα πιο όμορφα μέρη στον κόσμο. Υπάρχουν πολύ λίγα μέρη όπως τα Χάμπτονς με απίθανες παραλίες, καταπράσινους κήπους και ένα μείγμα τέτοιας απίστετης αρχιτεκτονικής. Και αυτό ήθελα να αποτυπώσω» ανέφερε σε συνέντευξή της στους NYT η Σούζαν Κάουφμαν, η οποία εργάστηκε για χρόνια ως συντάκτρια μόδας σε περιοδικά.

Το βιβλίο «Walk With Me: Hamptons» θα κυκλοφορήσει από τον εκδοτικό οίκο Abrams Image θα κυκλοφορήσει στις 20 Ιουνίου.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

