Time: Η Taylor Swift ανακηρύχθηκε πρόσωπο της χρονιάς 2023

Η Αμερικανίδα σταρ της ποπ Τέιλορ Σουίφτ (Taylor Swift) ανακηρύχθηκε πρόσωπο της χρονιάς 2023 από το αμερικανικό περιοδικό Time.

«Μεγάλο μέρος αυτού που επιτέλεσε η Σουίφτ το 2023 είναι απροσμέτρητο (...) Υποσχέθηκε να δώσει αξία στα όνειρα, στα αισθήματα και στις εμπειρίες των ανθρώπων, ιδιαίτερα των γυναικών που αισθάνονται παραμελημένες και συστηματικά υποτιμημένες», δήλωσε ο διευθυντής του Time Σαμ Τζέικομπς.

Σε ηλικία 33 ετών σήμερα, η τραγουδίστρια, που ξεκίνησε πριν από 15 χρόνια την καριέρα της στο Νάσβιλ, κοιτίδα της κάντρι μουσικής, προσθέτει μια νέα διάκριση σε ένα ήδη εντυπωσιακό βιογραφικό διανθισμένο από επιτυχίες και ρεκόρ, με τα άλμπουμ της ή τις επανεκτελέσεις των τραγουδιών της να εκτοξεύονται συχνά στις πρώτες θέσεις των αμερικανικών κατατάξεων, όπως και συμβαίνει με το "1989 (Taylor's Version)", που βρίσκεται στην κορυφή του Billboard 200.

Εδώ και έναν χρόνο, η Σουίφτ απασχολεί την επικαιρότητα και για έναν ακόμη λόγο, για την κριτική που ασκεί στην εταιρεία πώλησης και διανομής εισιτηρίων Ticketmaster για τα προβλήματα που προέκυψαν με την πώληση των εισιτηρίων της για την περιοδεία της "The Eras Tour", γεγονός που οδήγησε την πλατφόρμα, η οποία βρίσκεται συχνά στο επίκεντρο επικρίσεων για τη μονοπωλιακή θέση της, ενώπιον του αμερικανικού Κογκρέσου, όπου κλήθηκε να δώσει εξηγήσεις.

«Υπερβαίνοντας τα σύνορα»

Με φόντο την πρωτοφανή επιτυχία της περιοδείας της, οι συναυλίες της προβλήθηκαν επίσης στον κινηματογράφο και η Τέιλορ Σουίφτ σκαρφάλωσε στην κορυφή του βορειοαμερικανικού box-office το Σαββατοκύριακο, όταν προβλήθηκαν.

Το Time υπογραμμίζει ότι η ερμηνεύτρια των επιτυχιών "Shake It Off" και "Cruel Summer", η οποία διαδέχεται τον πρόεδρο της Ουκρανίας Βολοντίμιρ Ζελένσκι, είναι η «πρώτη προσωπικότητα του κόσμου των τεχνών που ονομάζεται Προσωπικότητα της Χρονιάς για την επιτυχία της ως καλλιτέχνιδα».

Ο αρχισυντάκτης του Time τονίζει ότι από το 1927 η εν λόγω διάκριση απονέμεται συχνά σε επικεφαλής κρατών ή τιτάνες της βιομηχανίας, όμως «η Τέιλορ Σουίφτ βρήκε τον τρόπο να υπερβεί τα σύνορα και να αποτελέσει μια πηγή φωτός».

«Επειδή έχτισε έναν κόσμο που της ανήκει αλλά και που κάνει χώρο σε τόσο πολλούς, επειδή έκανε την ιστορία της έναν παγκόσμιο θρύλο, επειδή προσέφερε χαρά σε μια κοινωνία που την είχε απεγνωσμένα ανάγκη, η Τέιλορ Σουίφτ είναι το Πρόσωπο της Χρονιάς 2023 του Time», έγραψε επίσης ο Σαμ Τζέικομπς.

Προχθές, Δευτέρα, το Time δημοσίευσε έναν κατάλογο με φιναλίστ: στο πλευρό της Τέιλορ Σουίφτ βρίσκονταν οι ηγέτες της Ρωσίας και της Κίνας Βλαντίμιρ Πούτιν και Σι Τζινπίνγκ, ο βασιλιάς της Βρετανίας Κάρολος ο Γ΄, ο πρόεδρος της Ομοσπονδιακής Τράπεζας των ΗΠΑ Τζερόμ Πάουελ, όπως και ο επικεφαλής της OpenAI Σαμ Άλτμαν, οι απεργοί του Χόλιγουντ, οι εισαγγελείς που απήγγειλαν κατηγορίες σε βάρος του Ντόναλντ Τραμπ, αλλά και η Barbie, που πρωταγωνίστησε φέτος στο box office.

Είδωλο του φεμινισμού

Η τραγουδίστρια, την οποία λατρεύουν χιλιάδες θαυμαστές της, οι επονομαζόμενοι "Swifties", θεωρείται επιπλέον φεμινιστικό είδωλο, έναν χαρακτηρισμό που και η ίδια υιοθέτησε σε μια σπάνια συνέντευξη στο Time σήμερα, όπου σχολίασε την επιτυχία της.

«Τι υπήρχε από την απαρχή του κόσμου; Μια πατριαρχική κοινωνία. Τι τροφοδοτεί μια πατριαρχική κοινωνία; Τα χρήματα, η ροή των εισοδημάτων, η οικονομία. Επομένως, εάν δούμε όλο αυτό με τον πλέον κυνικό τρόπο, το γεγονός ότι οι ιδέες των γυναικών γίνονται ολοένα και πιο κερδοφόρες σημαίνει ότι θα υπάρχουν περισσότερα έργα τέχνης γυναικών που θα παράγονται. Αυτό είναι απίστευτα ενθαρρυντικό», εξήγησε.

Η 33χρονη μίλησε επίσης για τον δεσμό της με τον παίχτη του αμερικανικού ποδοσφαίρου της ομάδας των Kansas City Chiefs, Τράβις Κελς, αποκαλύπτοντας πως ξεκίνησαν τη γνωριμία τους μακριά από τα φώτα της δημοσιότητας «για μεγάλο χρονικό διάστημα» προτού επιβεβαιώσουν την ερωτική τους σχέση.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.