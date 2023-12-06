Paris Hilton: Το παιδικό μου τραύμα με ανάγκασε να κάνω παιδιά μέσω παρένθετης μητέρας

Ένας από τους κυριότερους λόγους για τους οποίους η Paris Hilton αποφάσισε να χρησιμοποιήσει παρένθετη μητέρα για τη γέννηση των δύο παιδιών της ήταν το τραύμα που υπέστη κατά την εφηβεία της.

Η διάσημη κληρονόμος έκανε τη συγκεκριμένη αποκάλυψη σε συνέντευξή της στο «Romper». Η ίδια εξήγησε ότι για όλα ευθύνεται το τραύμα που βίωσε ως έφηβη, όταν οι γονείς της την έστειλαν σε σχολείο για «προβληματικά παιδιά», στη Γιούτα.

«Αν βρεθώ σε ένα γραφείο γιατρού, αν μου κάνουν μια ένεση, οτιδήποτε, θα πάθω -κυριολεκτικά- κρίση πανικού και δεν μπορώ να αναπνεύσω», ανέφερε. Και συνέχισε: «Απλά, ήξερα ότι αυτό δεν θα ήταν υγιές ούτε για μένα ούτε για το μωρό, να μεγαλώνει μέσα σε κάποιον που έχει τόσο άγχος».

Το 2020, η κοσμική κυρία ισχυρίστηκε ότι είχε υποστεί σωματική, σεξουαλική και συναισθηματική κακοποίηση κατά τη διάρκεια της, σχεδόν, ετήσιας παραμονής της στο σχολείο. Υποστήριξε ότι μέρος της υποτιθέμενης κακοποίησης περιελάμβανε μη συναινετικές γυναικολογικές εξετάσεις.

Το σχολείο είχε δηλώσει από την πρώτη στιγμή ότι «δεν συγχωρεί, ούτε προωθεί οποιαδήποτε μορφή κακοποίησης». Η σχολή έχει έκτοτε εξαγοραστεί από διαφορετική εταιρεία.

Η σταρ του «Simple Life» είχε μιλήσει σε συνέντευξή της στο «Glamour» για τον φόβο της εγκυμοσύνης, λέγοντας ότι ο θάνατος και ο τοκετός είναι τα «δύο πράγματα που τη φοβίζουν περισσότερο από οτιδήποτε άλλο στον κόσμο».

Η Hilton είπε, επίσης, στο «Romper» ότι θα ήταν, σχεδόν, αδύνατο να συνδυάσει το πρόγραμμα της εργασίας της με μια εγκυμοσύνη. «Το πρόγραμμά μου είναι εκτός ελέγχου. Ποτέ δεν θα υπήρχε η κατάλληλη στιγμή για να το κάνω, επειδή κυριολεκτικά δεν υπάρχει χρόνος για να κάνω τίποτα στη ζωή μου», πρόσθεσε.

Μαζί με το γεγονός ότι είναι πλέον μητέρα, η Hilton, η οποία υποδέχτηκε «κρυφά» δύο παιδιά τον τελευταίο χρόνο, φοράει πολλά καπέλα.

Αν και η Hilton δεν έχει πάρει άδεια μητρότητας από τότε που καλωσόρισε τον γιο της, Phoenix, τον Ιανουάριο και την κόρη της, London, τον περασμένο μήνα, παραδέχεται ότι έχει αρχίσει να… επιβραδύνει λίγο μετά τον ερχομό του δεύτερου παιδιού της.

