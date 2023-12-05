Πώς η... Taylor Swift μπορεί να προκαλέσει πρόβλημα στη Λιόν στη μάχη για τη σωτηρία

Μπορεί να έχουμε Δεκέμβριο, ωστόσο η Λιόν έχει ήδη απολύσει δύο προπονητές (Λοράν Μπλαν και Φάμπιο Γκρόσο), ενώ παλεύει να ξεφύγει από τη ζώνη του υποβιβασμού της Ligue 1!

Με μόλις επτά βαθμούς σε 13 αγωνιστικές, οι «λιονέ» καταλαμβάνουν την τελευταία θέση της βαθμολογίας, με τη διαφορά από τα playouts να είναι πέντε πόντοι και εκείνη από τη σωτηρία έξι.

Έχουμε ασφαλώς πολύ μέλλον στη χρονιά, ωστόσο το ενδεχόμενο να βρεθεί η άλλοτε μόνιμη πρωταθλήτρια Γαλλίας στα playouts δεν μπορεί σε καμία περίπτωση να αποκλειστεί.

Όπως δε υποδεικνύουν ξένα ΜΜΕ, εάν συμβεί αυτό και η Λιόν πάει στα μπαράζ, ενδέχεται να δώσει την κρίσιμη ρεβάνς των διπλών αγώνων σε άλλο γήπεδο!

Βλέπετε, τα φετινά playouts είναι προγραμματισμένα για 30 Μαΐου και 2 Ιουνίου, με το πρώτο ματς να γίνεται στην έδρα της νικήτριας των playoffs της Ligue 2 και τη ρεβάνς σε εκείνη του 16ου της μεγάλης κατηγορίας.

Όμως, με την Taylor Swift να έχει προγραμματισμένες εμφανίσεις στο γήπεδο της Λιόν στις 2 και στις 3 του μήνα, προκαλείται πρόβλημα με τη διαθεσιμότητα της Groupama Arena…

Αν λοιπόν οι «λιονέ» καταλήξουν να προσπαθήσουν να σώσουν τη χρονιά στα μπαράζ, πιθανότατα θα πρέπει να το πετύχουν μακριά από το γήπεδό τους...

Lyon could be handed major headache by Taylor Swift as Ligue 1 strugglers face relegation dogfighthttps://t.co/pLsDagHaFqhttps://t.co/pLsDagHaFq — The Sun Football ⚽ (@TheSunFootball) December 5, 2023

