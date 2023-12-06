Pamela Anderson: Απαρνείται το μακιγιάζ και τα διεθνή μέσα την αποθεώνουν

Η Πάμελα Άντερσον συνεχίζει να προκαλεί αίσθηση για ακόμη μία φορά, στα Βραβεία Μόδας 2023 στο Λονδίνο, καθώς αποφάσισε να μην βάλει μακιγιάζ, «αγκαλιάζοντας» τη φυσική της ομορφιά.

Ντυμένη στα άσπρα και πιάνοντας τα μαλλιά της μια ανάλαφρη κοτσίδα, η 56χρονη σταρ έχει δεχτεί πολλούς επαίνους -από τα διεθνή μέσα και όχι μόνο- για την επιλογή της να εμφανίζεται πλέον χωρίς μακιγιάζ.

Τα διεθνή μέσα ενημέρωσης, αποθέωσαν την Πάμελα Άντερσον για τη συγκεκριμένη της επιλογή, η οποία διέφερε κατά πολύ από τις υπόλοιπες διάσημες που εμφανίστηκαν στα βραβεία. «Η Άντερσον προκάλεσε αναστάτωση με τη φυσική της ομορφιά», γράφουν χαρακτηριστικά και κάποιοι αναρωτιούνται μήπως είναι η έναρξη μιας νέας εποχής, ενώ το E! News την αποκάλεσε «είδωλο» και θρύλο.

Η ηθοποιός του «Baywatch» αποκάλυψε πριν από μερικές εβδομάδες, τον λόγο για τον οποίο άρχισε να αποδέχεται τη φυσική της ομορφιά. Η ξανθιά σεξοβόμβα, που έκανε τα κόκκινα μαγιό δημοφιλή τη δεκαετία του 1990, ανέφερε σε συνέντευξή της ότι η οπτική της για την ομορφιά άλλαξε μετά τον θάνατο της makeup artist της, Alexis Vogel, η οποία απεβίωσε από καρκίνο του μαστού το 2019. «H Alexis Vogel ήταν η καλύτερη. Και από τότε, απλά ένιωσα ότι, χωρίς αυτήν, είναι καλύτερα για μένα να μην φοράω μακιγιάζ».

Και η ηθοποιός πρόσθεσε: «Το να μην βάφεσαι είναι απελευθερωτικό, διασκεδαστικό και λίγο επαναστατικό».

