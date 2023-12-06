Pamela Anderson: Απαρνείται το μακιγιάζ και τα διεθνή μέσα την αποθεώνουν

Η Πάμελα Άντερσον συνεχίζει να προκαλεί αίσθηση για ακόμη μία φορά, στα Βραβεία Μόδας 2023 στο Λονδίνο, καθώς αποφάσισε να μην βάλει μακιγιάζ, «αγκαλιάζοντας» τη φυσική της ομορφιά.
#PamelaAnderson is an icon, she's a legend and she is the moment. 🤩 #FashionAwards pic.twitter.com/sMZLGvXsdG— E! News (@enews) December 4, 2023
Ντυμένη στα άσπρα και πιάνοντας τα μαλλιά της μια ανάλαφρη κοτσίδα, η 56χρονη σταρ έχει δεχτεί πολλούς επαίνους -από τα διεθνή μέσα και όχι μόνο- για την επιλογή της να εμφανίζεται πλέον χωρίς μακιγιάζ.
Τα διεθνή μέσα ενημέρωσης, αποθέωσαν την Πάμελα Άντερσον για τη συγκεκριμένη της επιλογή, η οποία διέφερε κατά πολύ από τις υπόλοιπες διάσημες που εμφανίστηκαν στα βραβεία. «Η Άντερσον προκάλεσε αναστάτωση με τη φυσική της ομορφιά», γράφουν χαρακτηριστικά και κάποιοι αναρωτιούνται μήπως είναι η έναρξη μιας νέας εποχής, ενώ το E! News την αποκάλεσε «είδωλο» και θρύλο.
Η ηθοποιός του «Baywatch» αποκάλυψε πριν από μερικές εβδομάδες, τον λόγο για τον οποίο άρχισε να αποδέχεται τη φυσική της ομορφιά. Η ξανθιά σεξοβόμβα, που έκανε τα κόκκινα μαγιό δημοφιλή τη δεκαετία του 1990, ανέφερε σε συνέντευξή της ότι η οπτική της για την ομορφιά άλλαξε μετά τον θάνατο της makeup artist της, Alexis Vogel, η οποία απεβίωσε από καρκίνο του μαστού το 2019. «H Alexis Vogel ήταν η καλύτερη. Και από τότε, απλά ένιωσα ότι, χωρίς αυτήν, είναι καλύτερα για μένα να μην φοράω μακιγιάζ».
Και η ηθοποιός πρόσθεσε: «Το να μην βάφεσαι είναι απελευθερωτικό, διασκεδαστικό και λίγο επαναστατικό».
