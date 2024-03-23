Taylor Swift: Τι μπορεί να μας διδάξει η τραγουδίστρια για τις ανθρώπινες σχέσεις

Όπως αφηγούνται διάφορα memes στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, τίποτα δεν είναι αδύνατο… εκτός από το να βρεις εισιτήριο για τη συναυλία της Taylor Swift! Όσοι, λοιπόν, δεν κατάφεραν να εξασφαλίσουν το πολυπόθητο «χρυσό» εισιτήριο για μια από τις εμφανίσεις της ή δεν διέθεταν το διόλου ευκαταφρόνητο ποσό του αντιτίμου, είχαν την ευκαιρία να απολαύσουν το Taylor Swift: The Eras Tour (Taylor’s Edition) μέσα από την πλατφόρμα της Disney+. Σίγουρα, δεν είναι το ίδιο να βλέπεις αυτό το θέαμα από την οθόνη της τηλεόρασής σου, όμως ακόμη και από αυτή την απόσταση δύο πράγματα ήταν φανερά: Πρώτον, η εντυπωσιακή της ενέργεια. Δεν είναι εύκολο να ανέβεις στη σκηνή για πάνω από τρεις ώρες και να διατηρήσεις αυτή τη δυναμική, αλλά η Swift το κάνει να μοιάζει παιχνιδάκι.

Ωστόσο, αυτό που πραγματικά ξεχώρισε ήταν η εισαγωγή της. «Γεια σας, είμαι η Taylor», είπε εξίσου αβίαστα η δημοφιλής τραγουδίστρια όταν εμφανίστηκε μπροστά στο κοινό της. Μια τόσο απλή εισαγωγή, προερχόμενη από κάποιον που δεν έχει ανάγκη από συστάσεις. Ρεαλιστικά, η Swift δεν χρειάζεται να συστηθεί σχεδόν σε κανέναν. Το όνομά της φιγουράρει παντού.

Η τραγουδίστρια, όμως, δεν επέλεξε καθόλου τυχαία αυτή την εισαγωγή. Ήθελε να περάσει στο κοινό της ένα σημαντικό μήνυμα: Δεν είναι ένα απρόσωπο brand, αλλά ένα υπαρκτό πρόσωπο, με το οποίο μπορούν να χτίσουν μια αληθινή σχέση. Για το κοινό της, η Swift είναι απλά η Taylor.

Αυτή η τόσο μικρή φράση μαρτυρά πολλά για τη σχέση που θέλει να χτίσει με τους θαυμαστές της. Πέρα από ένα παγκοσμίως αναγνωρισμένο είδωλο και μια επιτυχημένη μουσικό, είναι απλά η Taylor, μια γυναίκα που κάθε θαυμαστής της μπορεί να βλέπει ως φίλη και όχι απλά ως μια αποστασιοποιημένη entertainer.

Αυτή η διάκριση είναι ζωτικής σημασίας. Αν παρατηρήσει κανείς τη συμπεριφορά της μέσα στο χρόνο, θα δει ότι για την Swift αποτελούσε πάντοτε στόχο να δημιουργήσει έναν προσωπικό δεσμό με τους οπαδούς της. Αν και η διατήρηση μιας προσωπικής σχέσης σε τόσο μεγάλη κλίμακα είναι πρόκληση, η Swift προσπαθεί να κάνει τους θαυμαστές της να αισθάνονται σαν φίλοι της.

Αυτό, φυσικά, δεν αφορά στην ανάπτυξη μιας προσωπικής σχέσης με την κυριολεκτική έννοια, αλλά στην αίσθηση εγγύτητας που συνεπάγεται. Ολόκληρο το brand της Swift έχει χτιστεί γύρω από αυτή την ιδέα της φιλικής σχέσης με το κοινό της, και η ίδια διαπρέπει στο να καλλιεργεί αυτή τη σχέση. Στην πραγματικότητα, το έχει καταφέρει καλύτερα σχεδόν από οποιοδήποτε άλλο έμψυχο ή άψυχο brand.

Η κατανόηση της Swift για τη συναισθηματική προσκόλληση των θαυμαστών της αποτελεί απόδειξη της συναισθηματικής της νοημοσύνης. Οι θαυμαστές της, αν και δεν την έχουν συναντήσει προσωπικά, αισθάνονται συνδεδεμένοι μαζί της, επειδή έχουν παρακολουθήσει την πορεία της και η μουσική της έχει γίνει μέρος πολλών σημαντικών αναμνήσεων της ζωής τους.

Όπως σημειώνει ο Justin Bariso, η συναισθηματική νοημοσύνη περιλαμβάνει την αναγνώριση και τη διαχείριση των συναισθημάτων κάποιου. Η Swift κατανοεί τη συναισθηματική σύνδεση που έχει με τους θαυμαστές της και την καλλιεργεί σκόπιμα. Η επιτυχία της οφείλεται εν μέρει σε ακριβώς αυτή τη σχέση που έχει δημιουργήσει με το κοινό της.

Αυτό προσφέρει ένα μάθημα για τις διαπροσωπικές σχέσεις. Ο τρόπος με τον οποίο συστήνεται κανείς καθορίζει τον τόνο της σχέσης που δημιουργεί με τους άλλους ανθρώπους. Η καλλιέργεια της προσωπικής σχέσης μπορεί να διαλύσει τα εμπόδια, να μειώσει το χάσμα και να δημιουργήσει μια φιλόξενη ατμόσφαιρα και μια οικειότητα που ξεπερνά την απλή γνωριμία. Είναι μια προσωπική επαφή.

Σίγουρα, δεν είναι όλες οι σχέσεις προορισμένες για να αναπτύξουν αυτό τον βαθμό οικειότητας, Αν, όμως, θέλεις να κάνεις κάποιον να νιώσει σημαντικός και ξεχωριστός, τότε ο προσωπικός τόνος είναι ένα απαραίτητο και αποτελεσματικό βήμα για να το καταφέρεις.

Κι αν η Swift μπορεί να «κοιτάξει στα μάτια» καθέναν από τους χιλιάδες θαυμαστές της που έχουν συγκεντρωθεί στα κατάμεστα στάδια και να δημιουργήσει μαζί του μια προσωπική σχέση, τότε όλοι μπορούμε.

