Η Μέγκαν Φοξ και ο Machine Gun Kelly φαίνεται ότι έχουν μια δύσκολη σχέση, αφού πρόσφατα έγινε γνωστό ότι «διέλυσαν» τον αρραβώνα τους. Μια πηγή δήλωσε στο «People» για την 37χρονη ηθοποιό και τον 33χρονο μουσικό καλλιτέχνη: «Τη μια μέρα είναι πάνω, την άλλη κάτω…».

Το άτομο που βρίσκεται κοντά στο ζευγάρι, το οποίο άρχισε να βγαίνει το 2020, πρόσθεσε για το φλογερό τους ειδύλλιο: «Αυτή η ένταση υπάρχει ακόμα, σχεδόν, τέσσερα χρόνια μετά τη σχέση τους, αλλά αυτό δεν είναι απαραίτητα "υγιές"».

Megan Fox and Machine Gun Kelly have 'tons of trust issues' in their 'toxic' relationship - following called off engagement https://t.co/IZwDpap55Z — Daily Mail Celebrity (@DailyMailCeleb) March 23, 2024

Ο ίδιος άνθρωπος είπε: «Υπάρχουν ακόμα πολλά θέματα εμπιστοσύνης μεταξύ τους και είναι μια τοξική σχέση. Δεν μπορούν να μείνουν μακριά ο ένας από τον άλλον και υπάρχει μεγάλη ιστορία εκεί, αλλά επίσης δεν ξέρουν πώς να είναι σε μια υγιή σχέση».

Η Φοξ, η οποία στο παρελθόν ήταν παντρεμένη με τον ηθοποιό Μπράιαν Όστιν Γκριν, εμφανίστηκε στο podcast «Call Her Daddy» και μίλησε αόριστα για την κατάσταση της σχέσης της.

Ένας άλλος άνθρωπος που βρίσκεται κοντά στο ζευγάρι είπε στο «Us Weekly» ότι οι δυο τους ζουν χωριστά καθώς λύνουν τα προβλήματά τους. «Έκαναν αυτή τη συμφωνία για να δώσουν ο ένας στον άλλον λίγο χώρο, ενώ εξακολουθούν να είναι μαζί. Η σχέση τους κρύβει πολλά μυστικά και είναι σε δύσκολη φάση. Η Μέγκαν δυσκολεύεται να εμπιστευτεί τον MGK και ξέρει ότι φταίνε οι δικές της ανασφάλειες».

