«Ήταν δύο απίστευτα δύσκολοι μήνες για όλη την οικογένειά μας». Αυτή ήταν μία από τις φράσεις με τις οποίες η Κέιτ Μίντλετον, πριγκίπισσα της Ουαλίας, 42 ετών, ξεκίνησε το βίντεο στο οποίο την Παρασκευή 22 Μαρτίου 2024 αποκάλυψε ότι πάσχει από καρκίνο.

Η ασθένεια εντοπίστηκε μετά από εγχείρηση στην κοιλιά της τον Ιανουάριο. Έκτοτε, η πριγκίπισσα της Ουαλίας υποβάλλεται σε χημειοθεραπεία, όπως εξήγησε στο βίντεο που μοιράστηκε. «Είμαι καλά και γίνομαι πιο δυνατή κάθε μέρα, εστιάζοντας στα πράγματα που θα με βοηθήσουν να θεραπευτώ- στο μυαλό, το σώμα και το πνεύμα μου». Μίλησε αισιόδοξα, αλλά η είδηση ήταν ένα ακόμη πλήγμα για τη βρετανική βασιλική οικογένεια. Πράγματι, οι τελευταίοι μήνες ήταν δύσκολοι γι' αυτούς, μια περίοδος που θα μπορούσε κάλλιστα να συγκριθεί με το «annus horribilis» του 1992, όπως το περιέγραψε τότε η βασίλισσα Ελισάβετ Β'.

WATCH: The full message from Kate Middleton, Britain’s Princess of Wales, who says she is undergoing treatment after a cancer diagnosis (Video: BBC Studios) https://t.co/cc3zh99i3Y pic.twitter.com/EFWK9IdjU6 — CNA (@ChannelNewsAsia) March 23, 2024

Λίγο προτού η εκλιπούσα βασίλισσα Ελισάβετ εκφωνήσει την ομιλία για τα 40 χρόνια της στον θρόνο, τον Ιούνιο του 1992, παραδέχτηκε στους αξιωματούχους ότι η οικογένειά της περνούσε ένα «annus horribilis». Η φράση αυτή έμεινε στην ιστορία ως αναγνώριση ότι ακόμη και η Ελισάβετ, που σπάνια έδειχνε τα συναισθήματα της, είχε νιώσει τις σωρευτικές συνέπειες μιας σειράς «χτυπημάτων». Το 1992 είχαν έρθει οι αποκαλύψεις για την ταραγμένη ιδιωτική ζωή της Νταϊάνα και του Καρόλου, ο χωρισμός του γιου της βασίλισσας, πρίγκιπα Άντριου, και το διαζύγιο της κόρης της βασίλισσας, πριγκίπισσας Άννας καθώς και η φωτιά στο κάστρο του Ουίνδσορ.

Όταν ο πρίγκιπας Κάρολος έγινε βασιλιάς σε ηλικία 74 ετών μετά τον θάνατο της μητέρας του τον Σεπτέμβριο του 2022, θέλησε να «αυξήσει» τις δημόσιες εκδηλώσεις και εμφανίσεις του για να εδραιώσει την εικόνα και τη δημοτικότητά του μετά από δεκαετίες αναμονής ως ο μακροβιότερος διάδοχος στην ιστορία της βρετανικής μοναρχίας.

Ωστόσο, οι φιλοδοξίες του διαψεύστηκαν τον Ιανουάριο. Την ίδια ημέρα που ανακοινώθηκε ότι η πριγκίπισσα της Ουαλίας είχε υποβληθεί σε εγχείρηση στην κοιλιακή χώρα, τα Ανάκτορα του Μπάκιγχαμ ανακοίνωσαν ότι ο βασιλιάς επρόκειτο να εισαχθεί στην ίδια ιδιωτική κλινική του Λονδίνου για τη θεραπεία του υπερτροφικού προστάτη του. Όπως και με τη νύφη του, διαπιστώθηκε ότι είχε καρκίνο κατά τη διάρκεια της επέμβασης- δεν έχουν δοθεί περισσότερες λεπτομέρειες σχετικά με την ασθένειά του.

Τα προβλήματα υγείας του βασιλιά Καρόλου και της πριγκίπισσας της Ουαλίας έχουν καταστήσει «πρωταγωνιστές» τη βασίλισσα Καμίλα και τον πρίγκιπα Ουίλιαμ. Πρόκειται για δύο άτομα που μπορούν να αντικαταστήσουν τον μονάρχη στα δημόσια καθήκοντά του σε περίπτωση σοβαρής ασθένειας, ανικανότητας ή απουσίας στο εξωτερικό (τα αδέλφια του Καρόλου, η πριγκίπισσα Άννα και ο πρίγκιπας Εδουάρδος μπορούν επίσης να εκπληρώσουν αυτόν τον ρόλο). Ο μηχανισμός αυτός δεν έχει ενεργοποιηθεί επίσημα.

Ήταν, όμως, τεράστια έκπληξη όταν ο διάδοχος του θρόνου ανακοίνωσε ότι θα απουσιάζει κάποιες ημέρες από τα δημόσια καθήκοντά του για να φροντίσει τα παιδιά του και τη σύζυγό του. Λόγω της απουσίας του πατέρα του, ο Ουίλιαμ συνέχισε το πρόγραμμά του λίγες ημέρες αργότερα: σε μια απονομή βραβείων, σε ένα επίσημο δείπνο για τη συγκέντρωση χρημάτων, στην κηδεία του φίλου του Τόμας Κίνγκστον... Αλλά ακύρωσε την παρουσία του στη λειτουργία στη μνήμη του τέως βασιλιά Κωνσταντίνου, του νονού του, λίγο πριν από την έναρξη της τελετής στο παρεκκλήσι του Αγίου Γεωργίου στο παλάτι του Ουίνδσορ.

Ως αποτέλεσμα, το καθήκον της εκπροσώπησης της βρετανικής βασιλικής οικογένειας σε δημόσιες εκδηλώσεις έχει ανατεθεί, σχεδόν, αποκλειστικά στην Καμίλα. Κατά τους πρώτους μήνες του 2024, η βασίλισσα σύζυγος ήταν η πιο δραστήρια Ουίνδσορ. Ωστόσο, με ένα τόσο εξουθενωτικό πρόγραμμα και η ίδια αναγκάστηκε να κάνει διακοπές για μία εβδομάδα.

Η ασθένεια δεν είναι το μόνο πράγμα που βαραίνει τη βρετανική βασιλική οικογένεια φέτος- έχουν παίξει ρόλο και άλλα σκάνδαλα σχετικά με τις προσωπικές αποφάσεις των μελών της. Πέρα από την υγεία, το πιο σοβαρό ζήτημα είναι η κατάσταση του πρίγκιπα Άντριου, του τρίτου γιου της βασίλισσας Ελισάβετ Β' (είναι νεότερος από τον Κάρολο και την Άννα και μεγαλύτερος από τον Εδουάρδο).

Στα 64 του χρόνια, ο λεγόμενος αγαπημένος της Ελισάβετ Β' βρίσκεται σε δυσμένεια εδώ και σχεδόν πέντε χρόνια, όταν αποκαλύφθηκε για πρώτη φορά η σχέση του με τον παιδόφιλο επιχειρηματία Τζέφρι Επστάιν.

Ο ίδιος αναγνώρισε ότι δεν ήταν ικανός να ανταποκριθεί στο έργο του σε συνέντευξή του στο BBC, η οποία τον κατέστρεψε. Αλλά φέτος το όνομά του σέρνεται, και θα συνεχίσει να σέρνεται, στη «λάσπη», για δύο λόγους. Πρώτον, το όνομά του έχει βρεθεί σε δεκάδες έγγραφα για τον Τζέφρι Επστάιν - ο Άντριου ήταν φίλος του και το όνομά του εμφανιζόταν σε αυτά τα έγγραφα. Η εμπλοκή του με ανηλίκους και στα πάρτι του επιχειρηματία δεν είναι πλέον μυστικό, υπάρχουν μαρτυρίες και καταθέσεις. Για παράδειγμα, από τα πρώτα 40 γνωστά έγγραφα, το όνομα του πρίγκιπα Άντριου εμφανίζεται σε 12 από αυτά, ενώ η κύρια ενάγουσα, η Virginia Giuffre, η οποία ισχυρίζεται ότι είχε μη συναινετικό σεξ μαζί του, τον αναφέρει πολλές φορές.

Το δεύτερο θέμα και ο λόγος για τον οποίο το όνομα του Άντριου θα συζητηθεί πολύ τις επόμενες εβδομάδες είναι η πρεμιέρα του Netflix στο «Scoop». Για την ακρίβεια, πρόκειται για μια ταινία για τον ίδιο και για την καταστροφική συνέντευξη στο BBC. Τον πρίγκιπα Άντριου θα υποδυθεί ο Rufus Sewell, ενώ η Gillian Anderson θα ενσαρκώσει τη δημοσιογράφο Emily Maitlis. Σύμφωνα με το Netflix, «η συνέντευξη είναι τόσο σημαντική, αλλά αποτελεί το 5% της ιστορίας. Αυτό που κάνουμε είναι να σας ‘’ταξιδέψουμε’’ στο πώς ξεκίνησαν όλα αυτά». Η πρεμιέρα της ταινίας στις 5 Απριλίου θα επαναφέρει τον Άντριου στο προσκήνιο.

Επιπλέον, ο Άντριου είδε ακόμη ένα μέλος της οικογένειάς του να νοσεί από καρκίνο. Ο πρίγκιπας παντρεύτηκε τη Σάρα Φέργκιουσον το 1986, χώρισαν το 1992, αλλά από τότε, και ειδικά τα τελευταία χρόνια, έχουν παραμείνει πολύ κοντά. Μάλιστα, μοιράζονται ακόμα και το ίδιο σπίτι.

Τον Ιανουάριο του 2024, η Δούκισσα της Υόρκης ανακοίνωσε ότι είχε διαγνωστεί με καρκίνο του δέρματος, αφού είχε αποκαλύψει δημόσια τον Ιούνιο του 2023 ότι είχε υποβληθεί σε θεραπεία για καρκίνο του μαστού. Αν και δεν είναι ακριβώς μέλος της βρετανικής βασιλικής οικογένειας, οι κόρες της (Μπεατρίς και Ευγενία) είναι, και η Σάρα Φέργκιουσον διατηρούσε στενή σχέση τόσο με την Νταϊάνα όσο και με τη βασίλισσα Ελισάβετ Β' μέχρι τον θάνατό της τον Σεπτέμβριο του 2022.

Ένα άλλο ζήτημα που περιπλέκει τον κόσμο του βρετανικού βασιλικού οίκου είναι ο γιος του Καρόλου, ο Χάρι, δούκας του Σάσεξ, και η σύζυγός του, Μέγκαν Μαρκλ, η δούκισσα του Σάσεξ. Το ζευγάρι ζει μαζί στην Καλιφόρνια από τον Μάρτιο του 2020, όπου μετακόμισε, επειδή είχε εξαντληθεί από την καταδίωξή του από τα μέσα ενημέρωσης και ήταν δυσαρεστημένο με τους ρόλους του στη βρετανική βασιλική οικογένεια.

Τον Φεβρουάριο του τρέχοντος έτους, ο μικρότερος γιος του βασιλιά Καρόλου Γ' πήγε να επισκεφθεί τον πατέρα του, όταν έγινε γνωστό ότι ο πατέρας του έπασχε από καρκίνο. «Πώς έμαθες την είδηση ότι ο βασιλιάς ήταν άρρωστος;», τον ρώτησαν σε τηλεοπτική συνέντευξη λίγες ημέρες αργότερα. «Του μίλησα», εξήγησε. «Μπήκα σε ένα αεροπλάνο και πήγα να τον δω το συντομότερο δυνατόν». Ωστόσο, η σχέση του Χάρι με τον αδελφό του πρίγκιπα Ουίλιαμ (και τη σύζυγό του Κέιτ), όπως αποκάλυψε ο ίδιος στα απομνημονεύματά του, αλλά όπως προκύπτει και από άλλες βιογραφίες, είναι σχεδόν ανύπαρκτη.

Στη βιογραφία του, ο Χάρι αποκάλυψε ότι ο Ουίλιαμ του επιτέθηκε ακόμη και σωματικά σε έναν καυγά. Τώρα, στην Καλιφόρνια, διάφορες πηγές κοντά στο ζευγάρι εξήγησαν ότι ούτε ο Χάρι ούτε η Μαρκλ είχαν πληροφορίες για το τι συνέβαινε στην κουνιάδα του, μετά από τόσες εικασίες. Το ζευγάρι -που δεν έχει μέσα κοινωνικής δικτύωσης όπως ο Δούκας και η Δούκισσα του Σάσεξ- εξέδωσε ανακοίνωση στην οποία ανέφερε: «Ευχόμαστε υγεία και ανάρρωση για την Κέιτ και την οικογένεια και ελπίζουμε να είναι σε θέση να το κάνουν ιδιωτικά και με ηρεμία».

Πηγή: skai.gr

