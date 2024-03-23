Όταν γνώρισε τον πρίγκιπα Ουίλιαμ, τον διάδοχο του βρετανικού θρόνου, πριν από 20 και πλέον χρόνια στο Πανεπιστήμιο St Andrews, η Κέιτ Μίντλετον, η πριγκίπισσα της Ουαλίας, πήρε την πρώτη γεύση για τις «ειδήσεις» που θα διάβαζε σχετικά με τη ζωή της και την εκκολαπτόμενη ρομαντική της σχέση με τον νεαρό πρίγκιπα.

Από τον γάμο τους το 2011, η επιθυμία για ειδήσεις, οποιεσδήποτε ειδήσεις, σχετικά με την Κέιτ έχει αυξηθεί. Κάθε της κίνηση μπαίνει στο «μικροσκόπιο», κάθε ντύσιμό της έχει σχολιαστεί, κάθε απόφασή της - γύρω από τη δουλειά της, τα παιδιά της, τον τρόπο που περνάει τον ελεύθερο χρόνο της, τον τρόπο που κινείται - έχει αναλυθεί, αξιολογηθεί, επαινεθεί ή κριθεί ατελείωτα.

Η πιο διάσημη γυναίκα στο Ηνωμένο Βασίλειο, φαντάζεται κανείς, έχει συνηθίσει την προσοχή, ακόμη και αν την υπομένει, αντί να την απολαμβάνει, γράφει εύστοχα η εφημερίδα «Guardian». Αλλά είναι απίθανο ότι κάτι θα μπορούσε να προετοιμάσει την ίδια, και όσους την αγαπούν, για το 24ωρο «κυνήγι» που της επιφύλασσε η μοίρα από τα μέσα ενημέρωσης.

Η Κέιτ και ο Ουίλιαμ προσπάθησαν να κρατήσουν ιδιωτική αυτή την πολύ προσωπική και εξαιρετικά δύσκολη στιγμή για την οικογένειά τους. Ωστόσο, αυτό κατέστη αδύνατο από τον «ανεμοστρόβιλο φημών» και των θεωριών συνωμοσίας, οι οποίες «κατέκλυσαν» τον παραδοσιακό Τύπο, τα ψηφιακά μέσα ενημέρωσης, αλλά και τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Στο βιντεοσκοπημένο μήνυμά της, η Κέιτ Μίντλετον αποκάλυψε ότι έχει διαγνωστεί με καρκίνο και βρίσκεται στα πρώτα στάδια της χημειοθεραπείας. Το να μάθει, μετά από εξετάσεις, ότι υπήρχε καρκίνος αποτέλεσε «τεράστιο σοκ», είπε. Πρόσθεσε ότι χρειάστηκε χρόνος για να το επεξεργαστεί, χρόνος για να συνέλθει, προκειμένου να ξεκινήσει τη θεραπεία της και, το σημαντικότερο, χρόνος για να εξηγήσει τα πάντα στα παιδιά της και να τα καθησυχάσει ότι θα είναι καλά. Βαθιά ανθρώπινο…

Out of control media left Kate with little choice over opening up about health https://t.co/2V5IElneK3 — Media Guardian (@mediaguardian) March 23, 2024

Σε αυτό το διάστημα που μεσολάβησε από την εισαγωγή της πριγκίπισσας στην κλινική του Λονδίνου στις 16 Ιανουαρίου μέχρι την ανακοίνωση της Παρασκευής, οι εικασίες σχετικά με την κατάστασή της πήραν τη δική τους μορφή. «Σεντόνια» γράφτηκαν για τις «πειραγμένες» φωτογραφίες και της ασκήθηκε έντονη κριτική, μέχρι και από διάσημους, οι οποίοι σήμερα απολογούνται και ζητούν «συγγνώμη».

Η δημόσια συγγνώμη της για τη «σύγχυση», η οποία, όπως είπε, προκλήθηκε από την ψηφιακή επεξεργασία της οικογενειακής φωτογραφίας της Γιορτής της Μητέρας, δεν ηρέμησε τα νερά.

Στο X -του Elon Musk- οι θεωρίες συνωμοσίες έδιναν και έπαιρναν… Διαβάσαμε ότι στα πλάνα από τη βόλτα της δεν ήταν η ίδια, αλλά σωσίας, μετά ότι έπεσε σε κώμα, ότι ανάρρωνε από πλαστική χειρουργική επέμβαση ακόμα και ότι ήταν νεκρή!

Αν και η είδηση της διάγνωσης της πριγκίπισσας μπορεί να προκαλέσει ένα αίσθημα ενοχής σε όσους απολάμβαναν να «καταβροχθίζουν» τις πιο φρικιαστικές εικασίες, είναι απίθανο να οδηγήσει σε μείωση του περιεχομένου που την αφορά. Το Παλάτι τόνισε ότι η Κέιτ Μίντλετον «έχει δικαίωμα στην ιατρική ιδιωτικότητα, όπως όλοι μας». Και έχει δίκιο. Το αν θα υπάρξουν ευήκοα ώτα και ενσυναίσθηση , το μέλλον θα δείξει…

Πηγή: skai.gr

