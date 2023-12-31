Για πολλές γυναίκες, το να αποκτήσουν τα τέλεια χείλη σημαίνει να ξοδέψουν χιλιάδες ευρώ για κάποια αισθητική χειρουργική επέμβαση. Τώρα οι επιστήμονες ισχυρίζονται ότι ανακάλυψαν τι κάνει τα χείλη να φαίνονται πιο ελκυστικά και προειδοποίησαν ότι τα ενέσιμα μπορεί να κάνουν περισσότερο κακό παρά καλό.

Στην πραγματικότητα, το να κάνετε τα χείλη πολύ μεγάλα ή μικρά για το πρόσωπό σας θα μπορούσε στην πραγματικότητα να σας κάνει να φαίνεστε πιο αντιαισθητική.

Η μελέτη ανέφερε επίσης, ότι η Taylor Swift, η Angelina Jolie, η Keira Knightley και η Scarlett Johansson έχουν τα τέλεια χείλη. Οι ερευνητές ζήτησαν από 101 άτομα - 52 γυναίκες και 49 άνδρες - να αξιολογήσουν διαφορετικές εικόνες προσώπου.

Στη συνέχεια, χρησιμοποιήθηκε τεχνολογία παρακολούθησης των ματιών για να ανακαλύψουν ποιο μέρος του προσώπου προσέλκυε περισσότερο τους συμμετέχοντες.

Οι επιστήμονες διαπίστωσαν ότι η πιο ελκυστική θέση των χειλιών ήταν όταν η απόσταση μεταξύ του κάτω μέρους των χειλιών και του πηγουνιού ήταν διπλάσια από την απόσταση μεταξύ της κορυφής των χειλιών και της μύτης.

Ο δερματολόγος Sebastian Cotofana, του Ιατρικού Κέντρου Erasmus του Ρότερνταμ, ο οποίος ήταν επικεφαλής της μελέτης, δήλωσε: «Η αναλογία των χειλιών σε σχέση με τα άλλα χαρακτηριστικά του προσώπου είναι καθοριστικής σημασίας όταν προσπαθούμε να ενισχύσουμε την ατομική ομορφιά με ενέσιμα υλικά.

These women are POUT of this world! Taylor Swift, Angelina Jolie, Keira Knightley and Scarlett Johansson all have the most perfectly shaped lips, study finds https://t.co/JJqVfNPbXY — Daily Mail Celebrity (@DailyMailCeleb) December 30, 2023

Στις γυναίκες που θεωρούνται ότι έχουν τα τέλεια χείλη είναι η Angelina Jolie, η Keira Knightley, η Scarlett Johansson και η Taylor Swift», ανέφερε ο επικεφαλής της μελέτης.

Πηγή: skai.gr

