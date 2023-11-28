Η Taylor Swift απέρριψε την πρόταση να εμφανιστεί στη στέψη του βασιλιά Καρόλου Γ'. Η 33χρονη τραγουδίστρια αρνήθηκε την πρόταση να τραγουδήσει στη στέψη τον περασμένο Μάιο στο Λονδίνο, σύμφωνα με το νέο βιβλίο «Endgame: Inside the Royal Family and the Monarchy's Fight for Survival», του συγγραφέα Omid Scobie.
Η Taylor Swift βρισκόταν στη μέση της περιοδείας της «The Eras», ενώ η στέψη του βασιλιά Καρόλου πραγματοποιήθηκε στις 6 Μαΐου. Η ερμηνεύτρια του «Look What You Made Me Do» δεν ήταν η μοναδική καλλιτέχνιδα που αρνήθηκε να εμφανιστεί στη στέψη του Καρόλου, αναφέρει ο συγγραφέας στο βιβλίο του.
Taylor Swift received offer to perform at Coronation of King Charles III but turned it down, claims new book https://t.co/tLh0nPpaSs pic.twitter.com/bFjLlxETIX— Daily Mail Online (@MailOnline) November 28, 2023
Ο Elton John αρνήθηκε, επίσης, να εμφανιστεί λόγω κάποιων ζητημάτων που προέκυψαν στον προγραμματισμό, δήλωσε ο εκπρόσωπός του στο «US Weekly, προσθέτοντας ότι οι άλλοι καλλιτέχνες που αρνήθηκαν να εμφανιστούν ήταν οι Spice Girls, ο Harry Styles και η Adele.
Μεταξύ των καλλιτεχνών που εμφανίστηκαν στην εκδήλωση ήταν η Katy Perry, ο Lionel Richie, ο Andrea Bocelli και οι Take That. Πριν από το σόου τον Απρίλιο, η Perry δήλωσε ότι ήταν «ευγνώμων» που συμμετείχε στην εκδήλωση, σε συνέντευξή της στο Entertainment Tonight.
Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.
Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.