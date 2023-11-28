Η Taylor Swift απέρριψε την πρόταση να εμφανιστεί στη στέψη του βασιλιά Καρόλου Γ'. Η 33χρονη τραγουδίστρια αρνήθηκε την πρόταση να τραγουδήσει στη στέψη τον περασμένο Μάιο στο Λονδίνο, σύμφωνα με το νέο βιβλίο «Endgame: Inside the Royal Family and the Monarchy's Fight for Survival», του συγγραφέα Omid Scobie.

Η Taylor Swift βρισκόταν στη μέση της περιοδείας της «The Eras», ενώ η στέψη του βασιλιά Καρόλου πραγματοποιήθηκε στις 6 Μαΐου. Η ερμηνεύτρια του «Look What You Made Me Do» δεν ήταν η μοναδική καλλιτέχνιδα που αρνήθηκε να εμφανιστεί στη στέψη του Καρόλου, αναφέρει ο συγγραφέας στο βιβλίο του.

Taylor Swift received offer to perform at Coronation of King Charles III but turned it down, claims new book https://t.co/tLh0nPpaSs pic.twitter.com/bFjLlxETIX — Daily Mail Online (@MailOnline) November 28, 2023

Ο Elton John αρνήθηκε, επίσης, να εμφανιστεί λόγω κάποιων ζητημάτων που προέκυψαν στον προγραμματισμό, δήλωσε ο εκπρόσωπός του στο «US Weekly, προσθέτοντας ότι οι άλλοι καλλιτέχνες που αρνήθηκαν να εμφανιστούν ήταν οι Spice Girls, ο Harry Styles και η Adele.

Μεταξύ των καλλιτεχνών που εμφανίστηκαν στην εκδήλωση ήταν η Katy Perry, ο Lionel Richie, ο Andrea Bocelli και οι Take That. Πριν από το σόου τον Απρίλιο, η Perry δήλωσε ότι ήταν «ευγνώμων» που συμμετείχε στην εκδήλωση, σε συνέντευξή της στο Entertainment Tonight.

Πηγή: skai.gr

