Taylor Swift: «Έριξε πόρτα» στον βασιλιά Κάρολο – Αρνήθηκε να τραγουδήσει στη στέψη του

Άλλοι καλλιτέχνες που αρνήθηκαν να εμφανιστούν στη στέψη του βασιλιά Καρόλου ήταν οι Spice Girls, ο Harry Styles και η Adele

Η Taylor Swift

Η Taylor Swift απέρριψε την πρόταση να εμφανιστεί στη στέψη του βασιλιά Καρόλου Γ'. Η 33χρονη τραγουδίστρια αρνήθηκε την πρόταση να τραγουδήσει στη στέψη τον περασμένο Μάιο στο Λονδίνο, σύμφωνα με το νέο βιβλίο «Endgame: Inside the Royal Family and the Monarchy's Fight for Survival», του συγγραφέα Omid Scobie.

Η Taylor Swift βρισκόταν στη μέση της περιοδείας της «The Eras», ενώ η στέψη του βασιλιά Καρόλου πραγματοποιήθηκε στις 6 Μαΐου. Η ερμηνεύτρια του «Look What You Made Me Do» δεν ήταν η μοναδική καλλιτέχνιδα που αρνήθηκε να εμφανιστεί στη στέψη του Καρόλου, αναφέρει ο συγγραφέας στο βιβλίο του. 

Ο Elton John αρνήθηκε, επίσης, να εμφανιστεί λόγω κάποιων ζητημάτων που προέκυψαν στον προγραμματισμό, δήλωσε ο εκπρόσωπός του στο «US Weekly, προσθέτοντας ότι οι άλλοι καλλιτέχνες που αρνήθηκαν να εμφανιστούν ήταν οι Spice Girls, ο Harry Styles και η Adele.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by Taylor Swift (@taylorswift)

Μεταξύ των καλλιτεχνών που εμφανίστηκαν στην εκδήλωση ήταν η Katy Perry, ο Lionel Richie, ο Andrea Bocelli και οι Take That. Πριν από το σόου τον Απρίλιο, η Perry δήλωσε ότι ήταν «ευγνώμων» που συμμετείχε στην εκδήλωση, σε συνέντευξή της στο Entertainment Tonight.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by Taylor Swift (@taylorswift)

Πηγή: skai.gr

TAGS: Taylor Swift Στέψη Καρόλου
