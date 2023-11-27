Shakira: Το παρασκήνιο της συμφωνίας που δέχθηκε απρόθυμα για να γλιτώσει τη φυλακή

Όταν η Σακίρα ανέβηκε στη σκηνή του Palacio de Congresos για να παραλάβει το Latin Grammy για το καλύτερο ποπ τραγούδι, μαζί με τους Bizarrap, είχε ήδη πάρει μια απόφαση για την οποία, στην πραγματικότητα, διαλογιζόταν τα τελευταία πέντε χρόνια της ζωής της. «Θέλω να το αφιερώσω στα παιδιά μου, γιατί τους έχω υποσχεθεί ότι θα είμαι ευτυχισμένη», δήλωσε η Κολομβιανή τραγουδίστρια, η οποία προφορικά εξέφρασε την επιθυμία της να επουλώσει τις πληγές του χωρισμού της με τον Ζεράρ Πικέ (που διακρίνεται στους στίχους του βραβευμένου τραγουδιού). Αλλά το μήνυμα είχε και ένα άλλο νόημα: Η Σακίρα επρόκειτο να κλείσει, επίσης για τα παιδιά της, τη δικαστική υπόθεση για την εξαπάτηση 14,5 εκατ. προς το Δημόσιο.

Την επόμενη ημέρα της εκδήλωσης, η Σακίρα συναντήθηκε στη Βαρκελώνη με τους δικηγόρους της. Τους είπε ότι ήθελε να είναι ευτυχισμένη για χάρη του Milan και του Sasha και ότι δεν επιθυμούσε πλέον, όπως υποστήριζε μέχρι εκείνη τη στιγμή, να πάει σε δίκη. Και τους έδωσε εντολή να κλείσουν μια συμφωνία, η οποία βρισκόταν στο τραπέζι, στην πραγματικότητα, εδώ και ενάμιση χρόνο, όταν μια πρώτη διαπραγμάτευση μεταξύ των μερών κατέληξε σε αποτυχία.

Μεταξύ του αρχικού σχεδίου συμφωνίας που προτάθηκε το καλοκαίρι του 2022 και της γραπτής συμφωνίας που σφραγίστηκε την περασμένη Δευτέρα στο δικαστήριο της Βαρκελώνης δεν υπάρχουν σχεδόν καθόλου διαφορές. Η Σακίρα δεν το δέχτηκε τότε, μεταξύ άλλων, επειδή ο Πικέ επέμενε να αγωνιστεί και επειδή προτίμησε να κρατήσει τις επιλογές της ανοιχτές μέχρι τέλους.

Μέχρι την επομένη των βραβείων Grammy, οι δικηγόροι της προετοίμαζαν τη δίκη κανονικά. Ήταν σίγουροι για μια νίκη, όπως αυτή που πέτυχαν στην υπόθεση του πρώην μοτοσικλετιστή Sito Pons, ο οποίος επίσης κατηγορείται ότι δεν πλήρωνε φόρους, ενώ ήταν φορολογικός κάτοικος Ισπανίας. Στο δικαστήριο -εκείνη την ημέρα- είχαν προγραμματιστεί 12 συνεδριάσεις και η εμφάνιση 117 μαρτύρων που διατηρούσαν επαγγελματικές και προσωπικές σχέσεις με την τραγουδίστρια μεταξύ 2012 και 2014, όταν σύμφωνα με την εισαγγελία ζούσε ήδη στη Βαρκελώνη. Η δικηγόρος Míriam Company παρέμεινε περισσότερο από μία εβδομάδα στο Μαϊάμι, όπου διαμένει η καλλιτέχνιδα με τα παιδιά της, προετοιμάζοντας την κατάθεσή της που επρόκειτο να λάβει χώρα στην πρώτη συνεδρίαση, την περασμένη Δευτέρα. Στη συνέχεια, η Σακίρα θα μπορούσε να επιστρέψει στις Ηνωμένες Πολιτείες και να παρακολουθήσει τη δίκη, αν το επιθυμούσε, με τη βοήθεια της τηλεματικής.

Το ενδεχόμενο μιας συμφωνίας της τελευταίας στιγμής δεν είχε ποτέ απομακρυνθεί από το οπτικό της πεδίο. Αλλά η προσγείωση της Σακίρα στην Ισπανία, λίγες ημέρες πριν από τα βραβεία Grammy, έκανε αυτή την επιλογή να αποκτήσει βαρύτητα. Η τραγουδίστρια είπε στους δικηγόρους της τις αμφιβολίες της, που συνδέονταν περισσότερο με την έκθεση της δίκης στα μέσα ενημέρωσης και τη φθορά της καριέρας της, παρά με τον φόβο της ήττας. Αφού τους προειδοποίησε ότι μπορούσε να αλλάξει γνώμη ανά πάσα στιγμή, τους ζήτησε να διαπραγματευτούν τη συμφωνία διακριτικά.

Η Σακίρα εξέτασε τις επιλογές της και, σύμφωνα με ρεπορτάζ της «El Pais», μίλησε με προσωπικότητες από τον κόσμο της μουσικής, οι οποίες τη συμβούλευσαν να συμφωνήσει και να κλείσει μια υπόθεση που, όπως η ίδια εξέφρασε αργότερα, της είχε «κλέψει» τον χρόνο και την ηρεμία της, αφού, το 2018, η Εισαγγελία κατέθεσε τη μήνυση. Προχώρησε στη συμφωνία απρόθυμα και την τελευταία στιγμή, κάτι που δεν αποτέλεσε πρόβλημα, καθώς όλα τα μέρη γνώριζαν ήδη ποιες ήταν οι ρήτρες μιας πιθανής συμφωνίας. Η εισαγγελία δεν επρόκειτο να υποχωρήσει.

Αποδεχόμενη την «ιστορία» της κατηγορούσας αρχής, η Σακίρα έγινε φοροφυγάς (η ποινή είναι τελεσίδικη), αλλά απέφυγε τη δίκη και είδε την ποινή φυλάκισης και το πρόστιμο που έπρεπε να πληρώσει να μειώνονται. Η εισαγγελία είχε ζητήσει αρχικά συνολική ποινή φυλάκισης οκτώ ετών και δύο μηνών και πρόστιμο 23,5 εκατ. ευρώ.

Εκτός από τα χρήματα, το άλλο βασικό σημείο της συμφωνίας ήταν το τι θα γίνει με την ποινή φυλάκισης. Η πιθανότητα η Σακίρα να καταλήξει πίσω από τα κάγκελα ήταν απομακρυσμένη, σχεδόν αδύνατη. Όμως έπρεπε να φανεί αν η εκτέλεση της ποινής αυτής θα ανασταλεί ή θα αντικατασταθεί από πρόστιμο- πρόκειται για ένα πολύ τεχνικό ζήτημα, αλλά με συνέπειες στην πραγματική ζωή. Γενικά, όταν οι ποινές φυλάκισης είναι μικρότερες των δύο ετών και δεν υπάρχει ποινικό μητρώο, οι δικαστές και τα δικαστήρια αναστέλλουν την εκτέλεσή τους υπό τον όρο ότι δεν θα διαπραχθούν άλλα εγκλήματα εντός ορισμένου χρονικού διαστήματος. Στην περίπτωση της Σακίρα, ωστόσο, η ποινή δεν ανεστάλη, αλλά αντικαταστάθηκε από την καταβολή προστίμου ύψους 432.000 ευρώ. Η αντικατάσταση δεν προβλέπεται πλέον στην τρέχουσα διατύπωση του Ποινικού Κώδικα, αλλά ίσχυε όταν συνέβησαν τα γεγονότα.

Η φορολογική υπηρεσία της επέβαλε πρόστιμο για φοροδιαφυγή στην Ισπανία και το 2011, χρονιά κατά την οποία αποκόμισε εξαιρετικά κέρδη από την παγκόσμια περιοδεία της Sale el Sol. Η Σακίρα αναγκάστηκε να πληρώσει το πρόστιμο των 60 εκατ. ευρώ, προκειμένου να ασκήσει έφεση σε μια υπόθεση που η ίδια χαρακτηρίζει «ανοησία». Παρόλο που η ποινή για την απάτη των 14,5 εκατ. ευρώ περιλαμβάνει την αναγνώριση ότι ζούσε στην Ισπανία από το 2012, δεν θα έχει καμία επίδραση στην εν λόγω έφεση, αφού ήδη αναμένει την απόφαση του Εθνικού Δικαστηρίου.

Η Σακίρα αντιμετωπίζει επίσης μια δεύτερη ποινική υπόθεση για φερόμενη φορολογική απάτη στην Ισπανία, η οποία μόλις ξεκίνησε. Η Εισαγγελία έχει καταθέσει μήνυση εναντίον της για φοροδιαφυγή έξι εκατ. ευρώ σε φόρους το 2018 μέσω ενός «δικτύου εταιρειών», που της επέτρεψε να μεταβιβάσει τα μουσικά της δικαιώματα σε εταιρείες-φαντάσματα. Η Σακίρα απέφυγε έτσι να συμπεριλάβει ένα μέρος των εκατομμυρίων εσόδων που απέκτησε χάρη στη μουσική περιοδεία El Dorado, η οποία την οδήγησε εκείνη τη χρονιά να δώσει 53 συναυλίες στην Ευρώπη, τις Ηνωμένες Πολιτείες και τη Λατινική Αμερική. Η Εισαγγελία, προς το παρόν, έχει ζητήσει από την Ιντερπόλ να της κοινοποιηθεί η μήνυση και η κλήτευση. Είναι προβλέψιμο ότι, αυτή τη φορά, η Σακίρα θα καταθέσει από το Μαϊάμι και δεν θα χρειαστεί να ταξιδέψει στη Βαρκελώνη.

