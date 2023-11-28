Τα ζώδια σήμερα, Τρίτη 28 Νοεμβρίου 2023

Κριός

Θα αντιμετωπίσετε πιθανόν κάποια οικογενειακά θέματα που θα απαιτήσουν προσεκτικό χειρισμό, υπομονή και διπλωματία. Η διαίσθηση σας θα σας οδηγήσει στον σωστό δρόμο… Η μέρα δεν προσφέρεται για τζόγο και ριψοκίνδυνα παιχνίδια, τόσο με την κυριολεκτική τους έννοια, όσο και μεταφορικά! Κινδυνεύετε να χάσετε τα πάντα πριν καλά-καλά το καταλάβετε.

Ταύρος

Εάν δεν είστε ευχαριστημένοι με την εργασία σας, βρείτε τρόπους να την κάνετε πιο ενδιαφέρουσα ή πιο αποδοτική. Εάν αισθάνεστε ότι η σχέση σας δεν προχωράει, συζητήστε το με τον σύντροφό σας. Ο εθισμός, ωστόσο, είναι το θέμα της μέρας για σας. Μείνετε μακριά από οτιδήποτε μπορεί να είναι εθιστικό, για να μην αντιμετωπίσετε προβλήματα σε βάθος χρόνου.

Δίδυμοι

Η μέρα χαρακτηρίζεται από τις ευνοϊκές. Δημιουργική και με ευχάριστες συναντήσεις. Θα σας δοθεί η ευκαιρία να γεφυρώσετε τυχόν χάσμα με το πρόσωπο που αγαπάτε. Βάλτε σε πράξη στόχους και οικονομικά σχέδια που μπορούν να σας αποδώσουν άμεσα, αν οι επαφές σας είναι οι κατάλληλες και συγκεκριμένες. Μην βιάζεστε στις επιλογές σας. Προσέχετε ποιους βάζετε στην ζωή σας, γιατί αύριο μπορεί να είναι αργά να το μετανιώσετε

Καρκίνος

Η αισιοδοξία και η απαισιοδοξία θα διαδέχονται η μια την άλλη. Η ατμόσφαιρα έχει γίνει λίγο βαριά, τόσο στον αισθηματικό, όσο και στον επαγγελματικό τομέα. Αν η συμπεριφορά των γύρω σας δεν σας αρέσει, μη γίνεστε εκρηκτικοί και ευερέθιστοι. Ερωτικά μπορεί να ξαφνιαστείτε από το ενδιαφέρον κάποιου για σας.

Λέων

Συνειδητοποιείτε ότι έχετε χάσει αρκετά πράγματα το τελευταίο διάστημα και αυτό μπορεί να σας ρίξει ψυχολογικά. Κοιτάξτε όμως με αισιοδοξία το μέλλον και τοποθετήστε σε ρεαλιστικές βάσεις τις επιδιώξεις σας. Η μέρα υπόσχεται δώρα για σας που δεν θα πρέπει να τα αγνοήσετε. Δεν είναι κατ’ ανάγκη οικονομικά τα οφέλη, αλλά μπορεί να είναι μια εξαιρετική συμβουλή από αγαπημένο πρόσωπο ή η στήριξη κάποιων στα επαγγελματικά σας σχέδια.

Παρθένος

Προσοχή στις σοβαρές συζητήσεις. Η μέρα απαιτεί προσεκτικό χειρισμό των θεμάτων που σας απασχολούν. Μην αγνοείτε την πραγματικότητα Θα πρέπει να είστε αφοσιωμένοι σε αυτό που κάνετε και να μην διασπώνται η προσοχή και οι δυνάμεις σας σε πολλαπλές αρμοδιότητες ή εργασίες. Έτσι διασφαλίζετε καλύτερη ταχύτητα διεκπεραίωσης αλλά και καλύτερη ποιότητα.

Ζυγός

Κάποια μικρά εμπόδια θα σας εκνευρίσουν σήμερα. Δεν αξίζει όμως να αναστατώνεστε, αφού το τοπίο θα καθαρίσει αργότερα. Στον αισθηματικό τομέα δημιουργείται κλήμα ανανέωσης. Η μέρα σας κάνει πιο συναισθηματικούς, θέλετε να έρθετε κοντά στον ερωτικό σας σύντροφο, καλύπτοντας έτσι τα κενά που δημιουργήθηκαν στην σχέση σας τις προηγούμενες μέρες.

Σκορπιός

Χρησιμοποιείστε την φαντασία σας και εκπλήξτε ευχάριστα το ταίρι σας. Πλανητικά είναι μια πολύ καλή μέρα για να έρθετε πιο κοντά και να αναθερμάνετε την σχέση σας. Εάν είστε αδέσμευτοι, ίσως να βρίσκεστε στην αναζήτηση μιας νέας σχέσης τον τελευταίο καιρό, όντας έτοιμοι να μοιραστείτε τα συναισθήματα και την καθημερινότητα σας με κάποιο άτομο. Σήμερα είναι μια καλή μέρα να κάνετε μια σημαντική γνωριμία.

Τοξότης

Το πλανητικό σκηνικό σας ευνοεί σήμερα να κάνετε όποια επιλογή θέλετε και να στεφτεί με επιτυχία. Αρκεί να εγκαταλείψετε την παθητική και μοιρολατρική στάση, να αποβάλλετε από την σκέψη σας τα όσα δεν σας αρέσουν στην ζωή σας και να σκεφτείτε θετικά, οραματιζόμενοι το μέλλον σας. Αφήστε τις έγνοιες και ανησυχίες κατά μέρος για πράγματα που αντικειμενικά δεν μπορείτε να ελέγξετε και περιορίστε την σκέψη και την δράση σας σε όσα μπορείτε να επηρεάσετε. Η θετική σκέψη παίζει σημαντικό ρόλο στην διαμόρφωση της πραγματικότητας…

Αιγόκερως

Πολλά έχετε επιτύχει τον τελευταίο καιρό και δικαίως είστε υπερήφανοι, μπορείτε όμως πολλά περισσότερα να πετύχετε, εάν αφεθείτε και ζητήσετε την βοήθεια ειδικών ή ανθρώπων που εμπιστεύεστε. Σκεφτείτε το… Ίσως χρειαστείτε τις συμβουλές κάποιου σε θέματα οικονομικής διαχείρισης και επενδύσεων. Τα τρέχοντα οικονομικά σας φαίνεται να πάνε αρκετά καλά, υπάρχουν όμως υποθέσεις από το παρελθόν που χρειάζονται ρύθμιση…

Υδροχόος

Είστε ξεροκέφαλοι και απόλυτοι σε θέματα που αφορούν την οικογενειακή σας ζωή ή την σχέση σας με τον σύντροφό σας. Με αυτό τον τρόπο όμως δημιουργείτε περισσότερη ένταση και δεν αφήνετε περιθώρια επίλυση των όποιων προβλημάτων… Προσοχή στην διαχείριση των οικονομικών σας θα χρειαστεί σήμερα για να μην δημιουργήσετε κάποια νέα δυσεπίλυτα προβλήματα. Κάποια σημαντικά βήματα θα κάνετε σήμερα που θα σηματοδοτήσουν την εξέλιξη της καριέρας σας.

Ιχθείς

Αφήστε την ασφάλεια της σταθερότητας για λίγο και αποτολμήστε κάτι νεωτεριστικό ή ακόμη και πιο επικίνδυνο για τα δικά σας δεδομένα. Θα σας ανανεώσει και θα τονώσει την αυτοπεποίθηση σας. Μείνετε μόνο μακριά από μηχανορραφίες στον εργασιακό σας χώρο, γιατί το μόνο που θα καταφέρετε σε αντίθετη περίπτωση είναι να γίνετε μέρος του προβλήματος.

