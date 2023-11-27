Η Emily Ratajkowski αποκάλυψε ότι ελπίζει να εμπνεύσει άλλες νεαρές, χωρισμένες γυναίκες, γράφοντας για τις δικές της εμπειρίες.

Το μοντέλο παντρεύτηκε τον Sebastian Bear-McClard το 2018 και καλωσόρισαν μαζί έναν γιο, τον Bear, δύο ετών, πριν τον χωρισμό τους τον Ιούλιο του 2022. Η 32χρονη λέει στο νέο τεύχος της «Vogue» ότι θα ήθελε να διώξει το «στίγμα» γύρω από το διαζύγιό της.

«Δεν μπορώ να πιστέψω ότι δεν υπάρχουν περισσότερα βιβλία για τους πρώτους γάμους που αποτυγχάνουν. Υπάρχει αρκετά μεγάλη βιβλιογραφία για το διαζύγιο, αλλά τείνει να αφορά οικογένειες που τελειώνουν, αφού τα παιδιά έχουν μεγαλώσει», δήλωσε η ίδια.

Και συνέχισε: «Πιστεύω ότι υπάρχουν πολλές γυναίκες που χωρίζουν σε μικρή ηλικία και υπάρχει ένα ταμπού, ένα στίγμα γύρω από το συγκεκριμένο ζήτημα».

Η Emily Ratajkowski συνέχισε να εξηγεί ότι στις μέρες μας, οι γυναίκες είναι καλύτερα οικονομικά και δεν χρειάζεται να μένουν σε κακές σχέσεις.

«Ο κόσμος μας έχει αλλάξει τόσο πολύ, επειδή οι γυναίκες βγάζουν, αν όχι τον ίδιο μισθό, περισσότερα χρήματα από τους συντρόφους τους. Και στη συνέχεια σηκώνουν, επίσης, το βάρος των συναισθηματικών και σωματικών ευθυνών, της εργασίας στο σπίτι», ανέφερε.

«Ο γάμος δεν είναι πάντα τόσο δίκαιος όσο ήταν παλιά, ή τουλάχιστον όπως υποτίθεται ότι ήταν. Δεν είμαι σίγουρη αν ήταν ποτέ μια δίκαιη συμφωνία», είπε με νόημα η Emily Ratajkowski.

Σε άλλο σημείο της συνέντευξη το διάσημο μοντέλο επισήμανε ότι δεν είχε το κουράγιο να φύγει από τον γάμο της για πολύ καιρό. «Ήμουν πραγματικά, πραγματικά δυστυχισμένη».



Εξήγησε ότι το άγχος που ένιωθε από τη δυστυχία της εκδηλωνόταν στο σώμα της, λέγοντας: «Ήμουν περίπου 100 κιλά και μόλις είχα γεννήσει. Έγινα πολύ αδύνατη επειδή δεν ήμουν καλά. Προσπάθησα να πάρω αντικαταθλιπτικά. Ήμουν σίγουρη ότι κάτι δεν πήγαινε καλά με μένα. Νομίζω ότι πολλά από αυτά που έμαθα, βγαίνοντας από αυτή τη σχέση, είναι να εμπιστεύεσαι το ένστικτό σου», πρόσθεσε.

