Η Taylor Swift ξεκίνησε τις συναυλίες της στο Estádio Olímpico Nilton Santos, στο Ρίο ντε Τζανέιρο της Βραζιλίας, το βράδυ της Παρασκευής, 17 Νοεμβρίου 2023, και απαθανατίστηκε να πετάει ένα μπουκάλι νερό σε έναν θαυμαστή της στο κοινό.

Κατά τη διάρκεια της ερμηνείας του «All Too Well», η τραγουδίστρια άρπαξε το μπουκάλι από τον βοηθό της σκηνής και το πέταξε στο πλήθος.

🏟️| Taylor throwing a water bottle to a fan who needs help while singing All Too Well 💪 #RioTSTheErasTour pic.twitter.com/LfjPphKXI9 — Taylor Swift Updates 🩵 (@swifferupdates) November 18, 2023

Το viral βίντεο των θαυμαστών από το περιστατικό είχε τη λεζάντα: «Η Taylor πετάει ένα μπουκάλι νερό σε έναν θαυμαστή που χρειάζεται βοήθεια, ενώ τραγουδάει το All Too Well #RioTSTheErasTour».

Ωστόσο, ώρες αργότερα, αποκαλύφθηκε ότι μια 23χρονη κοπέλα, η Ana Benevides, πέθανε κατά τη διάρκεια της συναυλίας, καθώς λιποθύμησε εξαιτίας της υπερβολικής ζέστης στο στάδιο, η οποία έφτασε σε θερμοκρασίες άνω των 37 βαθμών Κελσίου, σύμφωνα με τοπικές πηγές.

Η Σουίφτ εξέδωσε ανακοίνωση με την οποία εξέφρασε την οδύνη της για τον θάνατο της Benevides, ενώ συλλυπήθηκε την οικογένεια της νεαρής κοπέλας, όπως γράφει η «Daily Mail». Η 23χρονη εκτιμάται ότι υπέστη ανακοπή, σύμφωνα με την ξαδέλφη της και τα τοπικά μέσα ενημέρωσης. Οι γιατροί που βρέθηκαν στο σημείο προσπάθησαν να την επαναφέρουν χωρίς αποτέλεσμα. Μεταφέρθηκε στο δημοτικό νοσοκομείο Salgado Filho, αλλά πέθανε λίγο αργότερα.

«Δεν μπορώ να πιστέψω ότι γράφω αυτά τα λόγια, αλλά χάσαμε μια θαυμάστρια νωρίτερα απόψε, πριν από το σόου μου. Δεν μπορώ καν να σας πω πόσο συντετριμμένη είμαι από αυτό», έγραψε η Σουίφτ σε ανάρτησή της στο Instagram.

A fan attending the Eras Tour in Brazil earlier passed away before the show. Ana Benavides, who was 23, died due to cardiac arrest apparently caused by heat exhaustion and lack of water. Taylor Swift shared her thoughts on an Instagram story post. pic.twitter.com/RoQovMSK5G — B-Sides (@BSidesTV) November 18, 2023

«Υπάρχουν πολύ λίγες πληροφορίες που έχω, εκτός ότι ήταν απίστευτα όμορφη και πολύ νέα. Δεν θα μπορέσω να μιλήσω γι' αυτό από τη σκηνή, γιατί νιώθω να με κατακλύζει η θλίψη όταν προσπαθώ ακόμα και να μιλήσω γι' αυτό. Θέλω να πω ότι αισθάνομαι βαθιά αυτή την απώλεια και οι σκέψεις μου είναι με την οικογένεια και τους φίλους της», έγραψε, μεταξύ άλλων, η τραγουδίστρια.

