Oprah Winfrey: Γίνεται 70 ετών και έχει περιουσία που αγγίζει τα 2,8 δισ. δολάρια!

Στα βραβεία Όσκαρ, στις 10 Μαρτίου, η Oprah Winfrey θα φορέσει μοβ. Αυτό δεν είναι πρόβλεψη, είναι απλώς αυτό που κάνει εδώ και μήνες η επιχειρηματίας, παρουσιάστρια, ηθοποιός, παραγωγός και αγαπημένη της Αμερικής.

Γιατί όταν η Γουίνφρεϊ δεσμεύεται για κάτι, τα δίνει όλα και η φετινή δέσμευση είναι μία από τις μεγαλύτερες που έχει κάνει ποτέ: είναι η παραγωγός της ταινίας «The Color Purple», της διασκευής του μιούζικαλ που είναι με τη σειρά του διασκευή της ταινίας του 1985 στην οποία πρωταγωνίστησε η ίδια. Μάλιστα, την έχει χαρακτηρίσει ως «το πιο σημαντικό γεγονός» ολόκληρης της ζωής της.

Με μια τηλεοπτική εκπομπή που διήρκεσε 25 χρόνια, ένα περιοδικό, ένα τηλεοπτικό δίκτυο, μια εταιρεία παραγωγής, δώδεκα ακίνητα, ένα βαρύ χαρτοφυλάκιο φιλανθρωπικών επενδύσεων και μια περιουσία 2,8 δισεκατομμυρίων δολαρίων στο ενεργητικό της, αυτή είναι σίγουρα μια ισχυρή δήλωση.

Η Όπρα (που έκλεισε τα 70 στις 28 Ιανουαρίου) είναι έτσι: σταθερή, εύγλωττη, αποφασισμένη. Ελέγχει, λένε κάποιοι. Εδώ και μισό αιώνα, η δύναμη της γυναίκας που δεν χρειάζεται επώνυμο έχει επεκταθεί σε όλους, σχεδόν, τους τομείς της ψυχαγωγίας στις Ηνωμένες Πολιτείες.

Ξεκίνησε να εργάζεται σε ραδιοφωνικό σταθμό στο λύκειο και, σε ηλικία 19 ετών, στα μέσα της δεκαετίας του 1970, έγινε ρεπόρτερ και παρουσιάστρια σε τοπικούς τηλεοπτικούς σταθμούς. Αυτό οδήγησε στη δική της τηλεοπτική εκπομπή, «The Oprah Winfrey Show» (1986-2011), όπου συνομίλησε με τον Τομ Κρουζ, τον Τζορτζ Μπους, τη Σάρα Φέργκιουσον, τη Γουίτνεϊ Χιούστον και τον Μπιλ Κλίντον. Αλλά δεν ήταν μόνο αυτό. Η λέσχη βιβλίου της συνέστησε πάνω από 100 βιβλία τα τελευταία 28 χρόνια.

Δεν της είναι άγνωστη ούτε η πολιτική. Έχει στενές σχέσεις με τους Ομπάμα και πριν από πέντε χρόνια σήκωσε το τηλέφωνο για να πείσει τον Μιτ Ρόμνεϊ να κατέβει ως ανεξάρτητος υποψήφιος το 2020. Μάλιστα, έπεσε στο τραπέζι και η ιδέα να θέσει υποψηφιότητα για την προεδρία. Ο Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε ότι «θα είχε πλάκα». Η ίδια αναγκάστηκε να το διαψεύσει: «Δεν έχω το DNA γι' αυτό».

Και δεν είναι ότι δεν θα μπορούσε να τα καταφέρει, αλλά είναι κάτι που δεν το χρειάζεται την παρούσα χρονική στιγμή. Είναι μια από τις πιο ισχυρές γυναίκες στον κόσμο (31η, σύμφωνα με το Forbes, μπροστά από τη Beyoncé, την πρέσβειρα των ΗΠΑ στον ΟΗΕ, την πρόεδρο της Ονδούρας και την επικεφαλής του Χρηματιστηρίου της Νέας Υόρκης) και μια από τις πιο σεβαστές φωνές της χώρας. Επίσης, αγαπάει αυτό που κάνει. Το αποδεικνύει και τώρα, με αστείρευτη ενέργεια στην ηλικία των 70 ετών.

Δεν έχει χάσει ούτε μία από τις εκδηλώσεις, τις πρεμιέρες και τις τελετές απονομής των βραβείων για το «The Color Purple»- έχει συμμετάσχει σε συζητήσεις, ομιλίες, βραδινές εκπομπές, συνεντεύξεις, διαφημιστικά βίντεο. Όποτε της δίνεται η ευκαιρία, μιλάει για το πώς η ταινία άλλαξε τα πάντα: «Το να κάνω την πρωτότυπη ταινία ήταν το πιο σημαντικό πράγμα που μου είχε συμβεί ποτέ και συνεχίζει να αποτελεί κεντρικό θέμα στη ζωή μου», δήλωσε στο «People». Όταν ο Στίβεν Σπίλμπεργκ την κάλεσε για να παίξει τον ρόλο της πολεμίστριας Σόφι στην ταινία του 1985, δεν είχε πατήσει ποτέ το πόδι της σε κινηματογραφικό πλατό και είναι πεπεισμένη ότι τα 35.000 δολάρια που κέρδισε, είναι τα καλύτερα.

«Άλλαξε τα πάντα... Ήταν ένα πνευματικό άνοιγμα για μένα, ώστε να δω τη ζωή μου με διαφορετικό τρόπο», λέει η ίδια. Εκείνη την εποχή, η Όπρα δεν ήξερε καν ότι δεν χρειαζόταν να κοιτάζει την κάμερα όταν υποδυόταν.

Αυτή η ταινία έλαβε 11 υποψηφιότητες για Όσκαρ και κέρδισε ένα βραβείο. Το δεύτερο Όσκαρ της, το οποίο ήρθε 30 χρόνια αργότερα, είναι ένα καλό παράδειγμα της εξέλιξής της.

Φέτος, με τη νέα μουσική εκδοχή του «The Color Purple», η Γουίνφρεϊ μπήκε με το ζόρι στην κούρσα των βραβείων. Έλαβε μόνο μία υποψηφιότητα για Όσκαρ, για την Ντανιέλ Μπρουκς ως τη νέα Σόφι, τον ρόλο που έπαιξε η Όπρα πριν από 38 χρόνια.

Η φιλανθρωπία της είναι πάντα ευθυγραμμισμένη με τα ενδιαφέροντά της. Για παράδειγμα, τον Αύγουστο η ίδια -μαζί με τον Dwayne Johnson, τον γνωστό «Rock»- δώρισε 10 εκατ. δολάρια για να βοηθήσει στην αποκατάσταση της Lahaina, μετά τις φοβερές πυρκαγιές που κατέστρεψαν το Μάουι της Χαβάης. Πριν από δύο δεκαετίες, αγόρασε όχι λιγότερα από 400 στρέμματα στο κέντρο του νησιού και έχει δεχτεί επικρίσεις για την αγορά τόσο μεγάλης έκτασης γης.

Αυτές δεν είναι οι μόνες επικρίσεις για τη ζωή και την καριέρα της, η οποία παρατηρείται πάντα με μεγάλο ενδιαφέρον. Το 2010, η συγγραφέας Kitty Kelley της αφιέρωσε μια ολοκληρωμένη βιογραφία- σε περισσότερες από 500 σελίδες για την ίδια- όπως η πάλη της με το βάρος της, χωρίς να αποκαλύψει πολλά. Η ίδια η Όπρα μίλησε γι' αυτό πριν από λίγες εβδομάδες. «Ήταν δημόσιο σπορ να με κοροϊδεύουν επί 25 χρόνια», είπε η Γουίνφρεϊ. «Με κατηγορούσαν και με ντρόπιαζαν και εγώ κατηγορούσα και ντρόπιαζα τον εαυτό μου», είπε τον Δεκέμβριο. Πρόσθεσε ότι η αυξομείωση του βάρους της έχει καταλάβει χώρο πέντε δεκαετιών στον εγκέφαλό της.

Η Ακαδημία Κινηματογράφου του Χόλιγουντ αναγνώρισε τη δύναμή της στον κόσμο του κινηματογράφου, όταν της απένειμε το βραβείο Pillar Award «σε αναγνώριση της υποδειγματικής ηγεσίας και υποστήριξής της» στη βιομηχανία. Λίγες εβδομάδες αργότερα, δέχτηκε έναν ακόμη φόρο τιμής, όταν η Εθνική Πινακοθήκη Πορτρέτων στην Ουάσινγκτον παρουσίασε τον πίνακά της στην γκαλερί με τα πιο επιφανή πορτρέτα της Αμερικής. Φυσικά, στο πορτρέτο φορούσε μοβ. Όπως πάντα…

Πηγή: skai.gr

