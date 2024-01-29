Η Kim Kardashian τώρα και παραγωγός: Συμμετέχει σε ντοκιμαντέρ για την Elizabeth Taylor

Η Κιμ Καρντάσιαν θα αναλάβει τον ρόλο της παραγωγού και θα συμμετέχει σε μια σειρά ντοκιμαντέρ για τη θρυλική Ελίζαμπεθ Τέιλορ, για λογαριασμό του BBC.

Με προσωρινό τίτλο «Elizabeth Taylor: Rebel Superstar» η σειρά των τριών επεισοδίων θα αποκαλύψει «πώς μία από τις πιο γνωστές σταρ του Χόλιγουντ έδειξε το δρόμο για τη σύγχρονη σόουμπιζ. Επίσης θα εμβαθύνει στην τέχνη και την τεχνική της Τέιλορ ως ηθοποιού, που γοήτευσε τους φαν του κινηματογράφου, αλλά άλλαξε και τη σχέση μεταξύ κοινού και σταρ - ενώ θα περιγράψει το πώς έγινε επιχειρηματίας με περιουσία δισεκατομμυρίων δολαρίων και ακτιβίστρια».

Kim Kardashian Producing & Featuring In BBC Doc Series On Elizabeth Taylor https://t.co/IJ7lQtZ6v9 — Deadline Hollywood (@DEADLINE) January 29, 2024

Στη σειρά θα μιλήσουν, επίσης, η Τζόαν Κόλινς, με την οποία ανταγωνιζόταν για τον ρόλο της Κλεοπάτρας, η στενή της φίλη Κάρολ Μπάγερ Σάγκερ, η Μάργκαρετ Ο'Μπράιεν και ο Άντονι Φάουτσι, μεταξύ άλλων, υπό τις σκηνοθετικές οδηγίες του Τζέιμς Χάουζ.

«Η Ελίζαμπεθ Τέιλορ ήταν μια μαχήτρια. Είναι η απόδειξη ότι μπορείς να συνεχίσεις να εξελίσσεσαι, να αλλάζεις και να δημιουργείς διαφορετικά κεφάλαια στη ζωή σου - και άνοιξε τον δρόμο για όλους εμάς που την ακολουθήσαμε σε αυτό το μονοπάτι», δήλωσε η Κιμ Καρντάσιαν.

Σημειώνεται ότι πρόσφατα, η διάσημη τηλεπερσόνα πρωταγωνίστησε στην τελευταία σεζόν του «American Horror Story», με την υπογραφή του Ράιαν Μέρφι. Επίσης, πρωταγωνιστεί και είναι παραγωγός της κωμωδίας «The 5th Wheel», αναφέρει το «Deadline».

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.