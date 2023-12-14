Oprah Winfrey: Αποκάλυψε ότι έχασε κιλά με τη βοήθεια φαρμάκων

Μετά από μήνες εικασιών και κατηγοριών, η Oprah Winfrey αποφάσισε να είναι διαφανής σχετικά με την πορεία της προς την απώλεια βάρους, επιβεβαιώνοντας ότι έχει στραφεί σε φάρμακα για βοήθεια.

Σε συνέντευξή της στο περιοδικό «People», η παρουσιάστρια παραδέχτηκε ότι χρησιμοποιεί φάρμακα ως μέσο για να αποτρέψει τις αυξομειώσεις του βάρους της, ακολουθώντας την τάση πολλών άλλων διασημοτήτων του Χόλιγουντ.

Oprah Winfrey Reveals She Uses Weight-Loss Medication as a 'Maintenance Tool': 'I'm Absolutely Done with the Shaming' (Exclusive) https://t.co/EDYF49r5XF — People (@people) December 13, 2023



«Το γεγονός ότι υπάρχει μια ιατρικά εγκεκριμένη συνταγή, για τη διαχείριση του βάρους και της υγείας μου, μοιάζει με ανακούφιση, με λύτρωση, με δώρο και όχι με κάτι πίσω από το οποίο θα κρυφτώ και για άλλη μια φορά θα γελοιοποιηθώ. Έχω τελειώσει με τη διαπόμπευση από άλλους ανθρώπους και ιδιαίτερα από τον εαυτό μου», ανέφερε η διάσημη παρουσιάστρια.

Ωστόσο, η Winfrey δεν αποκάλυψε ποιο ακριβώς φάρμακο πήρε και αν ήταν όντως το φάρμακο «Ozempic» για τον διαβήτη τύπου ΙΙ, το οποίο έχει γίνει το αγαπημένο πολλών διασημοτήτων, προκειμένου να χάσουν βάρος.

Τέλος, η τηλεπαρουσιάστρια εξομολογήθηκε το πόσο μεγάλη επιτυχία έχει δει με το φάρμακο, αναφέροντας χαρακτηριστικά, πως μετά την Ημέρα των Ευχαριστιών πήρε μόνο μισό κιλό, αντί να πάρει οκτώ κιλά όπως πέρυσι. Παράλληλα, δήλωσε ότι δεν έχει φτάσει ακόμα στο βάρος που επιθυμεί, δηλαδή στα 72 κιλά, όμως, αναγνώρισε ότι τελικά «δεν έχει να κάνει με τον αριθμό». «Είχα μια δεύτερη ευκαιρία στη ζωή μου», πρόσθεσε.

Να σημειωθεί ότι το Smithsonian Institution τίμησε την παρουσιάστρια για τη «σημαντική της συμβολή στην αμερικανική λαϊκή κουλτούρα», με ένα ιδιαίτερο πορτρέτο, το οποίο εκτίθεται στην Εθνική Πινακοθήκη Πορτρέτων, στο πρώτο όροφο, από τις 13 Δεκεμβρίου.

Το πορτρέτο με διαστάσεις περίπου 1,8×1,8μ, φιλοτεχνήθηκε για τη μόνιμη συλλογή του μουσείου και ο καλλιτέχνης ζωγράφισε τη Γουίνφρεϊ με ένα μοβ φόρεμα από ταφτά μέσα στον καταπράσινο κήπο του σπιτιού της στην Καλιφόρνια, ανάμεσα σε δώδεκα βελανιδιές.

Oprah Winfrey unveiled a portrait of herself at the Smithsonian National Portrait Gallery Wednesday.



She joined a prestigious collection of portraits including Harriet Tubman, Frederick Douglass, Abraham Lincoln and former President Barack Obama. pic.twitter.com/OXJWsaZtQk — AP Entertainment (@APEntertainment) December 13, 2023

«Μέσα από την ανέλιξή της ως παρουσιάστρια και παραγωγός του "The Oprah Winfrey Show", η Όπρα επέδειξε μια ασύγκριτη ικανότητα να συνδέεται με τους ανθρώπους και να τους εμπνέει να γίνουν η καλύτερη εκδοχή του εαυτού τους», ανέφερε σε δήλωσή της η διευθύντρια της Εθνικής Πινακοθήκης Πορτρέτων, Κιμ Σάζετ.

