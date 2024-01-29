Η Britney Spears εμφανίστηκε να ζητά συγγνώμη από τον Justin Timberlake για πράγματα που έγραψε γι’ αυτόν στην αυτοβιογραφία της.

Η 42χρονη τραγουδίστρια μοιράστηκε μια ανάρτηση στο Instagram λέγοντας ότι λυπάται αν «προσέβαλε κάποιον από τους ανθρώπους για τους οποίους νοιάζομαι πραγματικά» μαζί με ένα απόσπασμα από το τραγούδι του Justin Timberlake στο Saturday Night Live.

Britney Spears apologises to Justin Timberlake for revelations she made in memoirhttps://t.co/UFrKsmmyEM — tz (@tomzerjav) January 29, 2024

Η Spears αποκάλυψε στο βιβλίο της, «The Woman In Me», τον Οκτώβριο, ότι έκανε έκτρωση, ενώ έβγαινε με τον πρώην σταρ των NSYNC.

Στην ανάρτησή της, η Spears έγραψε: «Θέλω να ζητήσω συγγνώμη για κάποια πράγματα που έγραψα στο βιβλίο μου. Αν έθιξα κάποιον από τους ανθρώπους για τους οποίους νοιάζομαι πραγματικά, λυπάμαι βαθύτατα...».

Κοινοποιώντας ένα video του Timberlake να τραγουδάει με τον Αμερικανό παρουσιαστή Jimmy Fallon, πρόσθεσε: «Ήθελα, επίσης, να πω ότι είμαι ερωτευμένη με το νέο τραγούδι του Justin Timberlake "Selfish". Είναι τόσο καλό και πώς γίνεται κάθε φορά που βλέπω τον Justin και τον Jimmy μαζί να γελάω τόσο πολύ;».

Η Spears ήταν 17 ετών όταν άρχισε να βγαίνει με τον Timberlake το 1999, αφού γνωρίστηκαν στο Mickey Mouse Club, το οποίο αποτέλεσε εφαλτήριο για πολλές διασημότητες, όπως η Christina Aguilera και ο Ryan Gosling. Το ζευγάρι ήταν μαζί μέχρι το 2002. Στα απομνημονεύματά της, η Spears περιέγραψε την απρογραμμάτιστη εγκυμοσύνη ως «έκπληξη».

Έγραψε: «Για μένα δεν ήταν τραγωδία. Ωστόσο, ο Justin σίγουρα δεν ήταν χαρούμενος για την εγκυμοσύνη. Είπε ότι δεν ήμασταν έτοιμοι να έχουμε ένα μωρό στη ζωή μας, ότι ήμασταν πολύ νέοι». Περιέγραψε, επίσης, την άμβλωση ως ένα από τα πιο αγωνιώδη πράγματα που είχε βιώσει ποτέ στη ζωή της.

Πηγή: skai.gr

