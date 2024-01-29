Αυτά είναι τα 4 στάδια μιας σχέσης – Εσείς σε ποιο βρίσκεστε;

Ενθουσιασμός, πάθος, αμηχανία, τρυφερότητα, οικειότητα, αλληλοϋποστήριξη, αγάπη…Κάπως έτσι μοιάζει μια τυπική διαδρομή μιας σχέσης που ξεκινά και με το χρόνο εξελίσσεται σε κάτι βαθύτερο και πιο ουσιαστικό. Κι αν βιώσεις την εμπειρία πολλών σχέσεων, τότε αυτή η διαδρομή μπορεί να σου μοιάζει με επαναλαμβανόμενος κύκλος.

Πράγματι, οι σχέσεις κάνουν κύκλους και μπορούν να χωριστούν σε «φάσεις» και στάδια, ανεξάρτητα από τις ιδιαιτερότητες της προσωπικότητας των ανθρώπων που τις συναποτελούν. Φυσικά, κάθε σχέση είναι μοναδική, όπως και οι άνθρωποι, όμως τα μοτίβα των σχέσεων μπορεί να σε βοηθήσουν να καταλάβεις σε ποιο στάδιο της σχέσης βρίσκεσαι εσύ, πού οδεύει η σχέση σου και τι ανάγκες έχει για να προχωρήσει.

Ποια είναι, λοιπόν, τα 4 στάδια μιας σχέσης;

Το στάδιο «μήνας του μέλιτος»

Είναι το πρώτο στάδιο μιας σχέσης, όπου κυριαρχεί ο ερωτισμός και όλα μοιάζουν ιδανικά. «Η ορμόνη της ευτυχίας ρέει άπλετη, γι’ αυτό και κάνεις τα στραβά μάτια σε ορισμένα πράγματα. Υπάρχει πολύ περισσότερη επιείκεια και ευελιξία σε αυτή τη φάση», λέει η Courtney Watson στο popsugar.com.

Η Thalia Ouimet, ειδικός γνωριμιών, συμφωνεί: «Δύο άνθρωποι βιώνουν τον απόλυτο έρωτα και επικρατεί η αίσθηση ότι «τίποτα άλλο δεν έχει σημασία».

Αν και είναι φυσικό να απολαύσεις αυτό το στάδιο της σχέσης, είναι επίσης σημαντικό να μην χάσεις επαφή με την πραγματικότητα, φροντίζοντας να καλύπτεις τόσο τις δικές σου ανάγκες, όσο και του άλλου ατόμου. Να θυμάσαι ότι ακόμη γνωρίζεις τον άλλο και εάν διακρίνεις κάποια red flags, μη τα αγνοήσεις.

Το στάδιο «ελέγχου πραγματικότητας»

Μετά την πρώτη φάση του απόλυτου ενθουσιασμού, οι περισσότερες σχέσεις αρχίζουν να δοκιμάζονται. Κατά τη διάρκεια αυτής της περιόδου, τόσο εσύ, όσο και το ταίρι σου αρχίζετε να βλέπετε ιδιορρυθμίες και ελαττώματα ο ένας στον άλλον, που μπορεί να είχατε αγνοήσει έως τώρα. «Λαμβάνει χώρα μια διεργασία συνειδητοποίησης και σύγκρουσης», εξηγεί η Ouimet. «Οι δύο άνθρωποι αρχίζουν να μαθαίνουν πραγματικά ο ένας τον άλλο».

Σε αυτό το στάδιο, πρέπει να αντιμετωπίσεις τα ανθρώπινα χαρακτηριστικά του άλλου και να αποφασίσεις εάν μπορείς να ζήσεις με αυτά μακροπρόθεσμα. Ταυτόχρονα, όμως, είναι μια καλή στιγμή να αρχίσει να χτίζεται η εμπιστοσύνη μεταξύ του ζευγαριού.

«Σε μια υγιή σχέση, αυτή είναι η στιγμή που μπορεί να αναπτυχθεί καλή επικοινωνία και οι δύο σύντροφοι να εκφράσουν τις ανάγκες και τις επιθυμίες τους», λέει η Watson. «Σε μια όχι και τόσο υγιή σχέση, εδώ είναι που θα αρχίσει να εμφανίζεται η δυσαρέσκεια».

Το στάδιο της προσπάθειας

Πρόκειται αναμφισβήτητα για τη μεγαλύτερη και πιο δύσκολη φάση της σχέσης. «Αν θέλεις να κρατήσεις τη σχέση σου, είναι ώρα να δουλέψεις γι’ αυτό», ξεκαθαρίζει η Watson.

Αυτό το στάδιο μπορεί να διαρκέσει πολύ. Είναι η στιγμή να ξεπεράσεις αυτά που σε ενοχλούν στο ταίρι σου, να συμβιβαστείς και να βρεις τον τρόπο να κάνεις τη σχέση να λειτουργήσει μακροπρόθεσμα. «Σε αυτό το στάδιο, οι άνθρωποι καταλαβαίνουν τα όρια και τι αναμένουν από τη σχέση τους.», λέει η Ouimet. «Αυτό είναι θετικό, γιατί πρόκειται ουσιαστικά για το «make or break».

Το στάδιο της αποδοχής

Αυτή είναι η ιερή στιγμή που καθένας μαθαίνει να αποδέχεται τον άλλο όπως είναι και μπορεί πλέον να αφεθεί στη σχέση. «Ξέρεις ότι βρίσκεσαι στη φάση της αποδοχής όταν τα πράγματα που σε ενοχλούσαν στο παρελθόν δεν σε ταράζουν πλέον», λέει η Watson.

Έχοντας δουλέψει προηγουμένως για τη σχέση, αυτή η φάση θα χαρακτηρίζεται πιθανότατα από ηρεμία και γαλήνη. «Αυτό επιτυγχάνεται όταν ένα ζευγάρι έχει επιτύχει μια υγιή, ισορροπημένη σχέση με σεβασμό και ακεραιότητα», εξηγεί η Ouimet. «Και τα δύο άτομα αισθάνονται ότι δίνουν και παίρνουν αγάπη και σεβασμό, γι’ αυτό κι αυτό το στάδιο είναι μακράν το καλύτερο και πιο ικανοποιητικό, επειδή πλέον υπάρχουν γερά θεμέλια για μια σχέση που έχει την προοπτική να αντέξει στο χρόνο».

Χρειάζεται χρόνος και πολλή δουλειά, αλλά το τελικό αποτέλεσμα αξίζει τον κόπο.

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.