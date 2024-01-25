Khloe Kardashian: Ποζάρει με μπικίνι και ψεύτικη γούνα στα χιόνια

Η Khloé Kardashian εντυπωσίασε τους θαυμαστές της φορώντας ένα μικροσκοπικό μπικίνι Gucci και μια ψεύτικη γούνα, ενώ πόζαρε στα χιόνια.

Η 39χρονη σταρ του ριάλιτι ανέδειξε την καλλίγραμμη σιλουέτα της και φάνηκε να μην κρυώνει ιδιαίτερα… Μάλιστα, η ημίγυμνη Khloé Kardashian εμφανίστηκε στα χιόνια ως «mob wife», όπως είναι το όνομα του νέου trend.

Η μητέρα δύο παιδιών έγραψε στη λεζάντα της ανάρτησής της ότι πρόκειται για ψεύτικη γούνα, πριν την «κράξουν» οι φιλόζωοι όπως έγινε πριν από λίγο καιρό. Οι ψηλές μαύρες μπότες κράτησαν τα πόδια της ζεστά, ενώ πόζαρε στο χειμωνιάτικο τοπίο.

Η Khloé έκανε σκι στο Aspen του Κολοράντο μαζί με τις αδελφές της Kim Kardashian και Kendall Jenner.

Η νέα τάση που ακολούθησε η Khloé Kardashian θέλει τις γυναίκες να ποζάρουν στον φωτογραφικό φακό επιλέγοντας ρούχα που παραπέμπουν σε τηλεοπτικούς και κινηματογραφικούς ρόλους συζύγων-γκάνγκστερ όπως οι Drea de Matteo και Eddie Falcon από το «The Sopranos» ή της Sharon Stone από το «Casino» και της Margot Robbie στον «Λύκο της Wall Street».

Πηγή: skai.gr

