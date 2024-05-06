Τουρκία: Βαθαίνει ο εξισλαμισμός της παιδείας

Αντιδρά η αξιωματική αντιπολίτευση της χώρας στο σχέδιο νόμου που βρίσκεται σε στάδιο διαβούλευσης. Περιλαμβάνει και μαθήματα "Γαλάζιας Πατρίδας" και Κορανίου.Το Ρεπουμπλικανικό Λαϊκό Κόμμα ΡΛΚ της αξιωματικής αντιπολίτευσης απέρριψε εντελώς το νέο πρόγραμμα διδακτέας ύλης για την υποχρεωτική πρωτοβάθμια και δευτεροβάθμια εκπαίδευση στην Τουρκία, το οποίο βρίσκεται στο στάδιο της δημόσιας διαβούλευσης. Υψηλόβαθμα στελέχη και βουλευτές του κόμματος πραγματοποίησαν πορεία διαμαρτυρίας από την Τουρκική Εθνοσυνέλευση στο υπουργείο Εθνικής Παιδείας. «Ήρθαμε να εκφράσουμε την απόρριψή μας για αυτό το εκπαιδευτικό μοντέλο, που συντάχθηκε κεκλεισμένων των θυρών και το οποίο επιβάλλουν στην Τουρκία ως «Εκπαιδευτικό Μοντέλο του Αιώνα της Τουρκίας» εξυπηρετώντας δικές τους ιδεολογικές εμμονές» δήλωσε ο αντιπρόεδρος του ΡΛΚ Σουάτ Οζντζαντάς. «Αυτό που χρειάζονται τα παιδιά μας είναι επιστημονική, κοσμική και σύγχρονη εκπαίδευση.

Και μάθημα «Γαλάζιας Πατρίδας»

Ωστόσο, από την ημέρα που το ΑΚΡ κατέλαβε την εξουσία, κάθε υπουργός Παιδείας έχει στόχο να απομακρύνει την παιδεία από τον εθνικό της χαρακτήρα και να την συνδέσει με θρησκευτικές και αντιδραστικές σκέψεις. «Το νέο πρόγραμμα είναι περισσότερο ένα αναχρονιστικό εκπαιδευτικό μανιφέστο παρά ένα νέο σχέδιο εκπαιδευτικού προγράμματος», λένε στο κόμμα της αντιπολίτευσης και ζητούν κατάργησή του. Το νέο πρόγραμμα διδακτέας ύλης περιλαμβάνει την διδασκαλία νέων δογμάτων, όπως της Γαλάζιας Πατρίδας, και της Θάλασσας των Νήσων, ωστόσο επικρίνεται δριμύτατα ως απόπειρα «εξισλαμισμού» της παιδείας και κατάργησης του κεμαλικού κοσμικού εκπαιδευτικού μοντέλου. Και επειδή ανοίγει το δρόμο για την ανάμειξη θρησκευτικών ταγμάτων στο εκπαιδευτικό σύστημα,



Επικριτές της κυβέρνησης μιλούν για «εξίσωση του εκπαιδευτικού προγράμματος με επαγγελματικά λύκεια για ιμάμηδες, όπου έχει ισχυρό λόγο η Διεύθυνση Θρησκευτικών Υποθέσεων". Σύμφωνα με το νέο πρόγραμμα, τα θρησκευτικά και η εκμάθηση της Αραβικής θα καταλαμβάνουν περισσότερο χώρο από τα μαθήματα των Τουρκικών, των Μαθηματικών, της Φυσικής και των Κοινωνικών Επιστημών. Στο μάθημα της Βιολογίαςδε δεν θα διδάσκεται η θεωρία της εξέλιξης των ειδών. Στα δε θρησκευτικά θα περιλαμβάνονται μάθημα για τον βίο του Προφήτη, Μαθήματα Κορανίου, Μάθημα για εκείνους που διαμόρφωσαν τον πολιτισμό της Τουρκίας και μάθημα ηθικής και αγωγής. του πολίτη.

